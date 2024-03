KIA Seltos mới chính thức ra mắt, giá từ 599 triệu đồng

KIA NEW SELTOS được ứng dụng các hình khối góc cạnh, thể thao đậm chất SUV cùng các chi tiết tương phản mang đến vẻ ngoài bề thế. Kiểu dáng xe mang tính nhận diện cao, được thiết kế theo xu hướng tương lai, hiện đại và mạnh mẽ. Mẫu xe nổi bật với hệ thống đèn trước và sau được lấy cảm hứng từ hình tượng các chòm sao (Star-map) cách điệu tương phản màu sắc, đại diện cho khả năng sáng tạo không giới hạn được chắp bút từ các “phù thủy thiết kế”, tạo nên sự đồng điệu và ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn.

Nhìn từ phía trước, lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của thương hiệu được mở rộng với đèn LED kết hợp đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy cùng cản trước đậm chất việt dã, mang đến vẻ đẹp vừa tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ và phong cách.

Thân xe sở hữu đường nét thiết kế thể thao, cá tính với các đường gân dập nổi, tạo nên tổng thể năng động, trẻ trung, tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp “nam tính” của mẫu B-SUV. KIA NEW SELTOS sở hữu khoảng sáng gầm tốt, sử dụng mâm đúc đa chấu 17inch được thiết kế mới, đảm bảo được sự êm ái và đa dụng khi di chuyển trên nhiều địa hình.

Phía sau KIA NEW SELTOS được thiết kế mở rộng theo phương ngang bề thế, tạo sự ổn định và vững chắc cho mẫu xe. Cụm đèn hậu LED star-map được tạo hình đồng điệu với phía trước kết hợp với ốp cản lớn thể thao mang lại hiệu ứng thị giác và nhận diện cho mẫu xe.

1. Nội thất tiện nghi và hiện đại hàng đầu phân khúc

Với chiều dài tổng thể lên đến 4.365 mm, được gia tăng 50 mm so với thế hệ hiện hữu và chiều rộng 1.800 mm, tạo nên một mẫu SUV chuẩn mực, KIA NEW SELTOS vừa có dáng vẻ cân đối bên ngoài, mà vẫn đảm bảo không gian sử dụng rộng rãi và thoải mái ở bên trong.

Nội thất của KIA NEW SELTOS được thiết kế thông minh và cao cấp hơn khi kết hợp chất liệu da mềm mại với ốp kim loại tinh tế cùng tùy chọn tông nội thất đen sang trọng. Đồng thời mẫu xe được gia tăng những trang bị hàng đầu phân khúc, dẫn đầu xu hướng về công nghệ như màn hình nối liền Panoramic kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25’’ và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25” kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây giúp quá trình thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Phanh tay điện tử & Auto hold không chỉ giúp tối ưu không gian mà còn thuận tiện khi di chuyển trong đô thị; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước cũng là một trong những tính năng nổi bật của mẫu xe giúp cho khách hàng thêm thoải mái và thư giãn trong suốt hành trình.

Đặc biệt, KIA NEW SELTOS đang là mẫu xe duy nhất phân khúc được trang bị màn hình HUD và lẫy chuyển số thể thao, giúp gia tăng sự tập trung cho người lái khi di chuyển trên đường cao tốc, đồng thời dễ dàng thao tác chuyển số nhanh hơn.

Bên cạnh những trang bị cao cấp nổi bật và duy nhất, KIA NEW SELTOS còn sở hữu những tiện nghi nâng tầm trải nghiệm như hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập được cá nhân hóa với cụm điều khiển trung tâm thiết kế theo kiểu mới, sang trọng và cao cấp hơn; chìa khoá thông minh Smartkey tích hợp khởi động từ xa, khách hàng có thể dễ dàng khởi động xe và mở điều hòa trước chỉ với 1 thao tác; tính năng công nghệ Kia Connect có thể điều khiển, kiểm soát và theo dõi các hoạt động của xe trên điện thoại thông minh; cốp chỉnh điện giúp đóng/mở cốp dễ dàng.

Mỗi yếu tố công nghệ, tiện nghi được sử dụng trên KIA NEW SELTOS đều được Kia nghiên cứu và phát triển hướng đến người sử dụng. Hàng ghế trước được thiết kế tinh tế, hiện đại với nhiều trang bị hiếm có trong phân khúc như: ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp làm mát ghế với tựa đầu vát mỏng hiện đại, độ sâu tựa lưng lớn cho độ ôm lưng hoàn hảo.

Không gian phía sau rộng rãi, tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại cao cấp như cửa gió điều hòa; cổng sạc USB type-C tạo nên không gian tiện nghi, cảm giác thư thái và trải nghiệm vượt trội cho hành khách. Khoảng để chân rộng rãi, hàng ghế sau dễ dàng tùy chỉnh với 2 mức độ ngả lưng lớn mang đến sự thoải mái cho hành khách đồng thời có thể gập linh hoạt.

Mẫu xe sở hữu khoang hành lý có kích thước lớn cùng trang bị tấm ngăn khoang hành lý tiện dụng. Với dung tích tiêu chuẩn từ 433L, khách hàng có thể gập hàng ghế 2 tiện lợi, nâng thể tích lên đến 1.401L tạo không gian chứa đồ thuận lợi hơn cho những chuyến du lịch dài ngày.

2. Vận hành mạnh mẽ và linh hoạt và đa dụng

KIA NEW SELTOS được trang bị động cơ Xăng Smartstream 1.5G mới theo xu thế toàn cầu. “Trái tim” của mẫu xe có công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút & mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút, được cải tiến với trang bị kim phun kép, tích hợp công nghệ thông minh, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhưng vẫn mượt mà, linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Phiên bản cao cấp nhất của KIA NEW SELTOS được trang bị động cơ Xăng Smartstream 1.5 Turbo, công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 ~ 3.500 vòng/phút, được trang bị hệ thống van biến thiên liên tục CVVD mới, kết hợp công nghệ làm mát Piston và công nghệ tuần hoàn khí thải áp suất thấp cho phép điều chỉnh chu kỳ đốt cháy một cách chính xác ở các dải tốc độ khác nhau, giúp tăng hiệu suất, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội.

Mẫu xe được đánh giá cao về khả năng di chuyển linh hoạt, đa dụng với 3 chế độ lái Normal/Eco/Sport/ giúp khách hàng trải nghiệm các cảm giác lái khác nhau, cân bằng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Bên cạnh đó, 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand hỗ trợ cho phép người sử dụng tùy chọn linh hoạt theo thực tế khi di chuyển.

Ngoài ra, hệ thống khung gầm trên thế hệ mới cũng được tinh chỉnh, gia tăng thép cường lực tại một số vị trí giúp mẫu xe di chuyển đầm chắc, tăng khả năng kiểm soát tối đa khi di chuyển trên nhiều loại địa hình.

3. An toàn cao cấp thông minh dẫn đầu phân khúc

Lần đầu tiên KIA NEW SELTOS sẽ được gia tăng thêm hệ thống an toàn thông minh ADAS với nhiều tính năng nổi bật, dẫn đầu phân khúc như:

+ Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước​ - (Forward Collision-avoidance Assist - FCA)​

+Điều khiển hành trình thích ứng thông minh Stop & Go​ - (Smart Cruise Control with Stop & Go - SCC)​

+ Đèn pha thích ứng​ - (High Beam Assist - HBA)​

+ Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường ​- (Lane Following Assist - LFA)​

+ Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường​ - (Lane Keeping Assist - LKA)​

+ Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù - (Blind-spot Collision-avoidance Assist - BCA)​

+ Hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi - (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist - RCCA)

+ Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe​ (Safe Exit Warning - SEW)​

+ Cảnh báo người lái mất tập trung​ (Driver Attention Warning - DAW)

Bên cạnh đó, KIA NEW SELTOS vẫn được trang bị các tính năng an toàn hiện đại như: hệ thống phanh chống bó cứng phanh (ABS); hệ thống cân bằng điện tử (ESC)​; khởi hành ngang dốc (HAC)​; camera lùi​; cảm biến đỗ xe phía sau; 06 túi khí.

Với hệ thống hỗ trợ an toàn cao cấp và thông minh, KIA NEW SELTOS đáp ứng đa dạng loại hình giao thông (đô thị, cao tốc), giúp khách hàng an tâm và thoải mái trong suốt quá trình di chuyển.

4. Đa dạng phiên bản với nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất

Với thiết kế mới cùng hàng loạt trang bị cao cấp được tăng cường, song KIA NEW SELTOS vẫn giữ được mức giá vô cùng hấp dẫn. Mẫu xe được THACO AUTO phân phối với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản AT, Luxury và Premium được trang bị động cơ Smartstream 1.5G cùng mức giá bán lần lượt là 599, 679 và 739 triệu đồng. Riêng đối với phiên bản GT-Line, THACO AUTO giới thiệu đến khách hàng thêm tùy chọn trang bị động cơ hoàn toàn mới là Smartstream 1.5 Turbo.

Tất cả phiên bản KIA NEW SELTOS đều có 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm: Trắng (Glacial White Pearl), Đỏ (Runway Red)​, Cam (Punchy Orange​), Xám (Steel Grey), Đen (Fusion Black), Vàng (Starbright Yellow), Xanh (Mineral Blue) và màu Xanh mới (Jungle Green) và 4 tùy chọn màu 2 tone (áp dụng từ phiên bản Premium): Trắng – đen (Glacial White Pearl + Aurora Black Pearl), Đỏ – đen (Runway Red + Aurora Black Pearl​), Cam – đen (Punchy Orange + Aurora Black Pearl), Vàng – đen (Starbright Yellow + Aurora Black Pearl).

Với sự góp mặt của KIA NEW SELTOS cùng các nâng cấp toàn diện, line-up SUV của Kia tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, chinh phục khách hàng, nhằm góp phần giữ vững vị thế và doanh số kỷ lục cho thương hiệu Kia trong thời gian tới.