LOTUS - Di sản Anh Quốc chính thức ra mắt tại Việt Nam

Hành trình của Lotus bắt đầu từ năm 1948 với Colin Chapman, một kỹ sư người Anh có nền tảng hàng không và tư duy khác biệt. Trong khi phần lớn ngành xe lúc bấy giờ theo đuổi sức mạnh, ông lại bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: điều gì có thể được lược bỏ? Từ những thử nghiệm trên chiếc Austin Seven, Chapman định nghĩa hiệu năng theo cách riêng của mình – giảm trọng lượng, tối ưu khí động học và tạo ra sự kết nối chính xác giữa người lái và mặt đường.

Triết lý này tiếp tục được kiểm chứng trong môi trường khắc nghiệt nhất của ngành công nghiệp ô tô – Formula 1, nơi Lotus không chỉ giành 7 chức vô địch Constructors’ Championship và 79 chiến thắng Grand Prix, mà còn thay đổi luật chơi F1 mãi mãi. Khung monocoque trên chiếc Lotus 25 năm 1962 và công nghệ ground effect trên chiếc Lotus 78 năm 1977 là những cuộc cách mạng kỹ thuật mà các đội đua F1 vẫn đang áp dụng đến tận ngày nay.

Những kinh nghiệm từ đường đua được ứng dụng song song vào việc phát triển các dòng xe thương mại nổi tiếng như Esprit, Elise, Exige...góp phần định nghĩa lại khái niệm “driver’s car”. Những mẫu xe này không chỉ được giới đam mê tốc độ săn đón mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, đặc biệt khi chiếc Esprit được chọn làm xe của James Bond trong bộ phim The Spy Who Loved Me năm 1977.

Ở thế hệ hiện tại, tinh thần đó tiếp tục được duy trì trong chiếc Emira – tuyệt tác động cơ đốt trong của Lotus. Được chế tác tại Hethel, Anh Quốc với ngôn ngữ thiết kế kế thừa từ siêu xe Evija, chiếc Emira không được tạo ra để theo đuổi những con số tuyệt đối, mà để giữ lại một trải nghiệm lái ngày càng hiếm – với những lựa chọn kỹ thuật như hệ thống lái trợ lực thủy lực, hay động cơ V6 đặt giữa kết hợp hộp số sàn 6 cấp, cho phép người lái cảm nhận chính xác và trực tiếp cách chiếc xe phản hồi trong từng chuyển động.

Năm 2017, Lotus bước vào một chương mới khi Geely – tập đoàn ô tô đa quốc gia sở hữu các thương hiệu cao cấp như Volvo và Polestar – trở thành cổ đông chiến lược. Với tư duy mỗi thương hiệu phải được quản trị độc lập để giữ vững giá trị riêng, Geely giúp Lotus duy trì trọn vẹn di sản kỹ thuật xe đua Anh Quốc, đồng thời mở ra nguồn lực để bước vào kỷ nguyên điện hóa theo cách của riêng mình. Thế hệ xe điện đầu tiên của hãng – Eletre và Emeya, lần lượt thuộc phân khúc Hyper-SUV và Hyper- GT, là hiện thân của sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ điện hóa tương lai và trải nghiệm lái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Phú Nam, Tổng Giám đốc Lotus Cars Việt Nam, cho biết:

"Việc Lotus lựa chọn Việt Nam không chỉ là một bước mở rộng thị trường, mà còn là cách chúng tôi mang đến một lựa chọn khác biệt cho những 'Tay Lái' đang tìm kiếm nhiều hơn một thương hiệu: trải nghiệm, bản sắc và sự kết nối thực sự với chiếc xe. Đó là điều Lotus đã làm suốt hơn bảy thập kỷ, và đó là điều chúng tôi mang đến Việt Nam hôm nay. Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh nhưng phần lớn vẫn tập trung ở phân khúc phổ thông, Lotus Eletre và Emeya mang đến một lựa chọn khác biệt trong phân khúc xe điện hiệu năng cao, nơi công nghệ không thỏa hiệp với cảm giác lái.”

Cũng tại sự kiện, ông Thomas Clifton, Giám đốc Phát triển Sản phẩm của Lotus toàn cầu, chính thức công bố sự hiện diện của Evija – siêu phẩm hypercar thuần điện đầu tiên trong lịch sử Lotus. Xuất hiện cùng màn trình diễn laser mapping ấn tượng, đây là lần đầu tiên chiếc Evija xuất hiện tại Đông Nam Á, đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt với cộng đồng người yêu xe trong khu vực.

“Chỉ 130 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, mỗi chiếc là một tác phẩm kỹ thuật độc bản. Với cấu trúc monocoque carbon nguyên khối, Evija là một trong những hypercar thuần điện nhẹ nhất thế giới – minh chứng sống động nhất cho triết lý mà nhà sáng lập Chapman đặt nền móng từ năm 1948. Sở hữu công suất 2.011 mã lực, mô-men xoắn 1.704 Nm, và đạt 300 km/h trong dưới 10 giây, Evija không chỉ là chiếc xe mạnh nhất Lotus từng tạo ra – mà còn là lời tuyên ngôn cho thấy điện hóa và triết lý Lotus có thể song hành hoàn hảo.”'

Sự hiện diện của Lotus tại Việt Nam không chỉ đánh dấu việc một thương hiệu xe thể thao Anh Quốc chính thức gia nhập thị trường, mà còn mang đến sự kết hợp giữa di sản kỹ thuật và công nghệ hiệu năng. Điện hóa, theo cách của Lotus, không thay thế trải nghiệm lái – mà nâng nó lên một tiêu chuẩn mới.

TASCO AUTO - CẦU NỐI ĐƯA LOTUS ĐẾN VIỆT NAM

Lotus được phân phối chính thức tại Việt Nam thông qua Tasco Auto – một trong những nhà phân phối ô tô hàng đầu trong nước với hệ thống 150 showroom trên toàn quốc và chiếm hơn 14.2% thị phần. Tasco Auto là đối tác chiến lược của Tập đoàn Geely và hiện đang phân phối chính hãng 16 thương hiệu.

Lotus Hà Nội tọa lạc tại Keangnam Landmark Tower 72, Nam Từ Liêm và Lotus Hồ Chí Minh tọa lạc ở 6A Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành. Các showroom được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Lotus, với thiết kế tối giản nhằm tập trung vào trải nghiệm sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động phân phối, sự an tâm của khách hàng được đặt làm trọng tâm trong chiến lược dịch vụ của Lotus tại Việt Nam. Thông qua việc thiết lập một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, thương hiệu cam kết đồng hành và gỡ bỏ mọi rào cản vận hành.

Hệ thống xưởng dịch vụ, cung cấp phụ tùng và xưởng đồng sơn được đầu tư theo tiêu chuẩn hãng, với trang thiết bị chẩn đoán hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu.

Bên cạnh hoạt động phân phối, sự an tâm của khách hàng được đặt làm trọng tâm trong chiến lược dịch vụ của Lotus Cars tại Việt Nam. Thông qua hệ sinh thái dịch vụ sẵn có của Tasco Auto, Lotus thiết lập mạng lưới hỗ trợ toàn diện, cam kết đồng hành và gỡ bỏ mọi rào cản vận hành. Các hạng mục dịch vụ bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng và đồng sơn đều được triển khai theo quy trình và tiêu chuẩn vận hành của Lotus, với trang thiết bị chẩn đoán hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo định hướng từ hãng.

Ngoài chính sách bảo hành 3 năm cho xe xăng (không giới hạn km), bảo hành 5 năm (hoặc 150,000 km) và pin 8 năm (hoặc 200,000 km) cho xe điện theo tiêu chuẩn Lotus toàn cầu, Lotus Cars Việt Nam triển khai gói hậu mãi toàn diện riêng cho khách hàng bao gồm:

• Tặng gói bảo dưỡng 2 năm (hoặc 16,000 km) đối với dòng xe xăng, và 4 năm (hoặc 60,000 km) đối với các dòng xe điện.

• Tặng kèm bộ sạc Wallbox.

• Tặng ưu đãi sạc miễn phí năm đầu tại tất cả các trạm sạc kết nối thanh toán với ứng dụng VETC (tương đương 15 triệu đồng) – với mạng lưới dự kiến đạt 330 trạm sạc vào cuối năm 2026.

• Từ năm thứ hai trở đi, khách hàng Lotus được giảm hơn 30% chi phí sạc tại hệ thống ESKY trong 5 năm tiếp theo.

• Nhằm đảm bảo sự an tâm trên mọi dải hành trình, dịch vụ cứu hộ đường bộ RSA VETC được tặng kèm cho tất cả các dòng xe Lotus trong thời gian lên tới 5 năm.

DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM

Lotus chính thức phân phối 4 dòng xe chiến lược tại Việt Nam, đại diện cho 4 chương phát triển quan trọng trong lịch sử thương hiệu – từ cơ khí thuần túy đến siêu xe điện tối thượng:

LOTUS EMIRA – Xe thể thao hai cửa hiệu suất cao

Là tuyệt tác dòng xe động cơ đốt trong (ICE) của thương hiệu, Lotus Emira kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ siêu xe thuần điện Evija cùng DNA cơ khí huyền thoại của các dòng Elise, Exige và Evora. Được chế tác thủ công tại xưởng Hethel (Anh Quốc), Emira mang đến sự kết nối tuyệt vời giữa người lái với mặt đường. Đây không chỉ là một mẫu xe thể thao, mà còn là đại diện cho giá trị cơ khí thuần tuý của Lotus.

Tại thị trường Việt Nam, Lotus sẽ phân phối 5 dòng xe Emira: Emira Turbo, Emira Turbo SE, Emira V6 SE, Emira Turbo SE Racing Line và Emira V6 SE Racing Line. Với hai khối động cơ là I4 2.0L tăng áp kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) và khối động cơ V6 3.5L siêu nạp đi kèm hộp số sàn 6 cấp (LSD tiêu chuẩn) hoặc lựa chọn số tự động (AT).

Các đặc điểm nổi bật:

Cảm giác lái thuần chất/Lái trợ lực thủy lực: Khi phần lớn xe thể thao hiện đại đã chuyển sang lái trợ lực điện, Emira vẫn giữ lại hệ thống thủy lực – mang lại phản hồi tay lái trực tiếp, kết nối người lái với mặt đường

Kỹ thuật thủ công Anh Quốc: Được thiết kế và sản xuất hoàn toàn khép kín tại nhà máy Hethel, Norfolk, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và độ tinh xảo cao nhất của Lotus.

Giá khởi điểm:

Emira Turbo: 7.888.000.000 VNĐ

Emira Turbo SE: 8.168.000.000 VNĐ

Emira Turbo SE Racing Line: 8.388.000.000 VNĐ

Emira V6 SE: 12.688.000.000 VNĐ

Emira V6 SE Racing Line: 12.888.000.000 VNĐ

(Giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ tại địa phương).

LOTUS ELETRE – Xe Hyper-SUV thuần điện

Là mẫu Hyper-SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, Lotus Eletre tái định nghĩa phân khúc SUV hạng sang với công suất ấn tượng từ 600 đến hơn 900 mã lực cùng khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhờ mô-men xoắn đạt tối đa 985 Nm (dòng 900). Kế thừa ngôn ngữ thiết kế tối ưu khí động học từ Evija, Eletre là sự giao thoa giữa không gian đa dụng cao cấp và công nghệ pin 112 kWh tiên tiến, cho phép phạm vi di chuyển lên tới 600 km (WLTP). Eletre chính là minh chứng cho sự chuyển mình của Lotus hướng tới một kỷ nguyên hiệu năng mới với những khả năng vô hạn, bảo tồn trọn vẹn DNA của Lotus và đem tới lựa chọn xe hiệu năng cao trong phân khúc SUV hạng sang.

Tại thị trường Việt Nam, Lotus Cars phân phối 5 phiên bản: 600, 600 GT SE, 600 SPORT SE, 900 SPORT và 900 SPORT CARBON.

Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật:

• Vận hành: Hệ thống khí động học chủ động (Active Aerodynamics) tối ưu lực ép (Downforce), đảm bảo tính ổn định và cảm giác lái chân thực đặc trưng của Lotus ở tốc độ cao.

• Hệ thống xử lý trung tâm: Eletre sở hữu "não bộ" công nghệ mạnh mẽ với bộ đôi chip NVIDIA DRIVE Orin, đạt sức mạnh tính toán 500 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS). Hệ thống này cho phép xử lý tức thời dữ liệu từ 34 cảm biến xung quanh xe, đảm bảo an toàn tối đa và khả năng phản ứng nhạy bén trong mọi điều kiện vận hành. Đồng thời, nền tảng này vận hành mượt mà hệ thống thông tin giải trí đa màn hình, HUD và các tính năng hỗ trợ lái thông minh dành cho cả người lái lẫn hành khách.

• Tiện nghi: Khoang hành lý rộng rãi, có thể mở rộng lên đến 1.532L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn những hành trình dài. Những chiếc Eletre cũng được trang bị hệ thống âm thanh trứ danh Anh Quốc – KEF Reference – nâng cấp lên đến 23 loa và tích hợp sẵn công nghệ Uni-QTM (giúp cải thiện âm trung-cao) chuẩn Dolby Atmos ® và nâng cấp Uni-Core (giúp tái tạo âm trầm), mang lại trải nghiệm âm thanh chân thực.

Mọi chi tiết trên Eletre đều được tinh chỉnh nhằm tối ưu hóa sự cân bằng giữa hiệu suất thể thao và tiện nghi cao cấp cho chủ sở hữu.

Giá khởi điểm:

Eletre 600: 4.448.000.000 VNĐ

Eletre 600 GT SE: 4.818.000.000 VNĐ

Eletre 600 SPORT SE: 5.518.000.000 VNĐ

Eletre 900 SPORT: 6.688.000.000 VNĐ

Eletre 900 SPORT CARBON: 7.188.000.000 VNĐ

(Giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ tại địa phương).

LOTUS EMEYA – Xe Hyper-GT thuần điện

Là đại diện tiêu biểu trong phân khúc Hyper-GT thuần điện, Lotus Emeya thiết lập chuẩn mực mới về sự kết hợp giữa tính sang trọng cấp tiến và tốc độ vượt trội. Sở hữu khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,78 giây cùng hệ thống treo khí nén chủ động thông minh, Emeya mang lại phản hồi lái sắc sảo nhưng vẫn đảm bảo sự êm ái tuyệt đối trong khoang hành khách. Với hệ truyền động điện hiệu năng cao, Emeya không chỉ là một chiếc Grand Tourer hạng sang mà còn là biểu trưng cho sức mạnh công nghệ thuần khiết từ thương hiệu Anh Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, Lotus phân phối 5 phiên bản linh hoạt đáp ứng từng nhu cầu cá nhân hóa: Emeya 600, 600 GT SE, 600 SPORT SE, 900 SPORT và 900 SPORT CARBON.

Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật:

• Hệ thống xử lý trung tâm: Tương tự mẫu Eletre, Emeya cũng sở hữu "não bộ" công nghệ với bộ đôi chip NVIDIA DRIVE Orin, đạt hiệu suất tính toán 500 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS).

• Thiết kế & Nội thất: Ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Lotus với dải đèn chiếu sáng “4 cánh” độc bản. Không gian nội thất cao cấp, kế thừa hệ thống tiện nghi phong phú tương tự dòng Eletre.

• Tiện nghi: Khoang hành lý linh hoạt với dung tích tối đa 509L và vẫn duy trì trọn vẹn hiệu năng của một chiếc Hyper-GT. Hệ thống âm thanh vòm tiêu chuẩn gồm loa KEF Premium (Anh Quốc), mang lại trải nghiệm âm thanh chân thực và chiều sâu cho khoang cabin. Khách hàng có quyền lựa chọn nâng cấp lên đến 23 loa KEF và tích hợp sẵn công nghệ Uni-QTM chuẩn Dolby Atmos® trên chiếc Emeya của mình.

Giá khởi điểm:

Emeya 600: 4.488.000.000 VNĐ

Emeya 600 GT SE: 4.818.000.000 VNĐ

Emeya 600 SPORT SE: 5.518.000.000 VNĐ

Emeya 900 SPORT: 6.688.000.000 VNĐ

Emeya 900 SPORT CARBON: 7.188.000.000 VNĐ

(Giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ tại địa phương).

LOTUS EVIJA – Hypercar điện thuần túy

Là mẫu hypercar thuần điện đầu tiên của Lotus, Evija đánh dấu bước chuyển mình sang kỷ nguyên điện hoá của thương hiệu. Ra mắt lần đầu vào tháng 7/2019, Evija được phát triển từ nền tảng của một chiếc xe đua thực thụ để có thể mang lại trải nghiệm lái thuần khiết và trực quan như trên đường đua.

Lotus Evija được xây dựng như một cấu trúc khí động học thuần túy, nơi thiết kế không chỉ để tạo hình mà còn để dẫn khí. Hai đường hầm Venturi xuyên suốt thân xe cho phép luồng không khí đi xuyên qua cấu trúc, tạo nên lực ép xuống lớn mà không cần phụ thuộc vào các cánh gió cỡ lớn – một cách tiếp cận trực tiếp từ kỹ thuật xe đua.

Toàn bộ khung xe được chế tạo từ monocoque sợi carbon liền khối, đóng vai trò vừa là cấu trúc chịu lực, vừa là nền tảng cho hiệu năng, mang lại độ cứng vững tối đa trong khi vẫn duy trì trọng lượng tối ưu.

Bên trong, khoang lái của Evija được phát triển với triết lý tương tự một chiếc xe đua track hơn là một mẫu xe đường phố. Vô lăng hình chữ nhật lấy cảm hứng trực tiếp từ F1, tích hợp toàn bộ điều khiển cần thiết để người lái tập trung tuyệt đối vào trải nghiệm vận hành. Không gian được tối giản có chủ đích, loại bỏ những chi tiết dư thừa để giữ lại duy nhất yếu tố quan trọng nhất: sự kết nối trực tiếp giữa người lái và chiếc xe.

Chỉ giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu, Evija là nơi hội tụ những đỉnh cao kỹ thuật của thương hiệu. Khối bốn động cơ điện sản sinh công suất lên tới 2.011 mã lực và mô-men xoắn 1.704 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong dưới 3,0 giây và đạt tốc độ 300 km/h dưới 10 giây. Kết hợp cùng hệ thống khí động học với các đường hầm Venturi xuyên thân xe và cánh gió chủ động DRS, Evija tạo ra lực ép xuống lên đến 1.500 kg ở tốc độ cao để mang lại sự ổn định và chính xác ở mọi vận tốc.

Được phân phối bởi Lotus Cars Việt Nam, đây sẽ là lần đầu tiên Evija xuất hiện tại Đông Nam Á, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam trở thành điểm đến để giới thiệu một trong những mẫu hypercar hiếm và tiên tiến nhất thế giới.

Các đặc điểm nổi bật:

• Kết cấu monocoque carbon nguyên khối: Khung xe được chế tác từ sợi carbon liền khối theo tiêu chuẩn xe đua F1, mang lại độ cứng vững tối đa trong khi vẫn tối ưu trọng lượng.

• Khí động học đột phá: Hai đường hầm Venturi xuyên thân xe kết hợp với cánh gió chủ động (DRS) tạo lực ép xuống lên đến 1.500 kg ở tốc độ cao, đồng thời giảm lực cản tối đa.

• Hệ tống lái trợ lực điện-thủy lực: Một lựa chọn có chủ đích trong thế giới hypercar điện hiện đại – mang lại phản hồi tay lái trực tiếp và chân thực.

• Trải nghiệm lái thuần chất đường đua: Thiết kế khoang lái F1, phân bổ trọng lượng tối ưu cùng vị trí pin đặt giữa giúp xe đạt độ ổn định và phản hồi chính xác ở mọi dải tốc độ.