Lynk & Co 01 Hyper chính thức ra mắt tại Việt Nam, đồng loạt khai trương 09 showroom mới trên toàn quốc

Sự điều chỉnh này không chỉ thể hiện cách tiếp cận linh hoạt và thực tế trong thiết kế sản phẩm mà còn là minh chứng cho cam kết nghiêm túc của Lynk & Co đối với thị trường Việt Nam – đúng với tinh thần “New Premium”: đề cao từng chi tiết, thấu hiểu người dùng và kiến tạo những trải nghiệm phù hợp một cách tinh tế nhất.

Lynk & Co 01 Hyper trang bị động cơ Drive-E 2.0TD T4 Evo, công suất tối đa 215 mã lực (160kW) và mô-men xoắn cực đại 325Nm tại 5000 vòng/phút, tăng tốc từ 0–100km/h chỉ trong 7 giây – mang đến cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ và khả năng kiểm soát vượt trội. Hộp số tự động Aisin 8 cấp cho khả năng sang số mượt mà, tự động thích nghi với phong cách lái và điều kiện mặt đường, phản hồi nhanh, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Về hệ thống treo, xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết độc lập, tích hợp thanh cân bằng – được tinh chỉnh theo tiêu chuẩn châu Âu giúp xe vận hành êm ái và chắc chắn. Hệ thống cân bằng điện tử ESP 9.3 (High Dynamic) cho phản hồi nhanh, hỗ trợ ổn định thân xe, đặc biệt hữu dụng khi xe vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua gấp.

Khung gầm CMA thế hệ mới, thân xe chế tạo từ thép cường lực chiếm 73,2% cùng thép dập nóng siêu cứng 1.600 MPa, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn 5 sao nghiêm ngặt nhất của châu Âu, bảo vệ toàn diện cho mọi hành khách.

Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12.8 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, kết nối Apple CarPlay / Android Auto. Ghế ngồi thể thao, thiết kế ôm lưng mang lại cảm giác vững chãi. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc bụi mịn PM2.5 bảo vệ sức khỏe của hành khách. Không gian nội thất của Lynk & Co 01 Hyper tuân thủ nghiêm ngặt “tiêu chuẩn 03 không” gồm không nhựa đường, không bông tái chế, không dung môi độc hại, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn an toàn tiếp xúc cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Lynk & Co 01 Hyper tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc về trang bị an toàn với 15 tính năng hỗ trợ lái ADAS, nổi bật với hỗ trợ lái xe khi ùn tắc, ga tự động với tính năng xếp hàng, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống Camera 360 độ xung quanh xe, kiểm soát phanh khi vào cua.

Phối màu ấn tượng – Đa dạng lựa chọn và cá tính

Lynk & Co 01 Hyper mang đến 03 màu sơn ngoại thất nổi bật: Trắng ngọc trai (Crystal White Pearl), Đen ánh kim (Sparkling Black), và Xanh rêu (Mineral Green) hoàn toàn mới – điểm nhấn hiện đại dành cho khách hàng yêu sự khác biệt..

Ngoại thất được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa tối giản Bắc Âu tại trung tâm thiết kế Gothenburg (Thụy Điển).

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn FULL LED hiệu suất cao (208 điểm LED), đặt tách biệt bên dưới dải đèn định vị “Aurora Borealis” đặc trưng. Lưới tản nhiệt Urban Skyline mô phỏng các cung đường thành phố về đêm – vừa tăng nhận diện thương hiệu, vừa hỗ trợ tối ưu khí động học. Cụm đèn hậu LED toàn phần “Energy Cube” tạo hiệu ứng phát sáng đa lớp như pha lê, kết hợp logo 3D và ống xả kép đối xứng – hoàn thiện diện mạo mạnh mẽ, đậm chất riêng.

Thân xe thể hiện rõ chất thể thao qua các đường gân dập nổi kéo dài từ nắp capo đến hông xe và cánh gió mui giúp tăng hiệu quả khí động học, đồng thời tạo nên diện mạo hiện đại, liền lạc. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch, thiết kế sắc sảo – mang lại vẻ bề thế và độ ổn định cao khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua.

Không gian nội thất sử dụng tông màu đen phù hợp với tổng thể thiết kế thể thao và đậm chất châu Âu.

GIÁ BÁN & CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Giá bán lẻ đề xuất: 919.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)

Bảo hành chính hãng: 6 năm hoặc 175.000 km

Ưu đãi ra mắt từ 09/8 đến 31/8: Tặng 50% Lệ phí trước bạ Tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ do Tasco Insurance cung cấp

Mở rộng mạng lưới – Tăng tốc hiện diện toàn quốc

Nhân dịp sự kiện ra mắt sản phẩm mới Lynk & Co 01 Hyper, Lynk & Co Việt Nam cũng đồng loạt khai trương và đưa vào hoạt động thêm 9 showroom và xưởng dịch vụ mới trên toàn quốc tại Hải Dương, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Phước, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh – nâng tổng số showroom chính thức đi vào hoạt động trên toàn quốc lên 24 điểm.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ rộng thị trường và khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Lynk & Co tại Việt Nam. Toàn bộ hệ thống showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc đều do Tasco trực tiếp đầu tư, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong nhận diện và vận hành, theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu Lynk & Co.