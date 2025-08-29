Mẫu xe điện thân thiện với học sinh - sinh viên: VinFast Evo Grand Lite đang được săn đón vì lý do này

Ra mắt trong cùng thời điểm nhưng mỗi phiên bản VinFast Evo Grand hay Evo Grand Lite lại mang một cá tính khác biệt, phù hợp với những nhóm người dùng riêng. Nếu bản Grand nhắm tới hiệu quả vận hành dài hạn, phù hợp với những người di chuyển nhiều như tài xế công nghệ hay nhân viên văn phòng, thì bản Lite lại được tinh chỉnh để dễ tiếp cận hơn với người trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên hoặc người mới bắt đầu sử dụng xe máy điện.

VinFast Evo Grand: Đi nhiều, chạy từ sáng tới tối không cần sạc

Ngay từ những ngày đầu mở nhận đặt cọc, VinFast Evo Grand đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ nhóm khách hàng chạy xe công nghệ và nhân viên văn phòng. Dù chưa chính thức bàn giao nhưng mẫu xe này được nhiều người đánh giá là phù hợp với nhu cầu di chuyển cường độ cao trong đô thị.

Đang là tài xế của Xanh SM Platform và cũng là một trong những khách hàng đặt cọc sớm tại TP.HCM, ông Trần Văn Thành chia sẻ, ông nhắm Evo Grand bởi xe có thêm pin phụ đi kèm. Nhờ hỗ trợ hai pin 2,4 kWh, tổng quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy của Evo Grand lên đến 262 km, một con số quá nổi bật so với xe xăng và cả xe điện cùng tầm giá. Đặc biệt, riêng với cánh tài xế, ông Thành chỉ ra điểm “ăn tiền” trên Evo Grand là khả năng linh hoạt tháo rời pin thứ 2 để sạc tại bất kì đâu.

“Theo lý thuyết, mỗi ngày tôi có thể chạy hơn 200 km mà không cần lo lắng, tính toán ghé sạc nữa. Về phần sạc thì có thể mang từng pin lên nhà sạc riêng, rất tiện lợi”, ông Thành nói.

Evo Grand sử dụng động cơ in-hub đặt ở bánh sau, công suất tối đa 2.250W, cho phép xe đạt tốc độ 70 km/h, mức hiệu suất có thể đáp ứng đa số nhu cầu di chuyển trong nội đô, kể cả khi chở nặng. Đây là những thông số đủ để ông Thành tự tin chở khách vượt mọi địa hình ở TP.HCM và khu vực lân cận.

Thiết kế của Evo Grand cũng là điểm cộng đáng chú ý. Sau khi xem xe tại một sự kiện trưng bày, anh Trần Văn Hậu (Hà Nội) đánh giá Evo Grand có yên xe được làm dài hơn, đủ chỗ cho cả gia đình nhỏ cùng di chuyển.

“Hai vợ chồng và một bé ngồi trên xe vẫn thấy thoải mái”, anh nói. Ngoài ra, theo anh, Evo Grand có khoang chứa đồ rộng tới 35L, thuộc diện lớn nhất trong phân khúc, giúp người dùng như anh có thể để vừa mũ bảo hiểm, túi laptop, áo mưa và các vật dụng cá nhân.

Đặc biệt, dù có mức giá hơn 20 triệu đồng nhưng anh Hậu điểm danh hàng loạt trang bị “ngon” trên xe như: phanh đĩa trước, pin và động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn chống nước IP67, đồng hồ điện tử và tùy chọn kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter cho phép người dùng định vị xe, kiểm tra tình trạng pin và chẩn đoán lỗi từ xa… “Xe phổ thông nhưng trang bị không thua gì xe tầm trung, hơn nhiều mẫu xe xăng trên thị trường”, anh Hậu tổng kết.

Dễ lái, giá mềm, người trẻ chuộng VinFast Evo Grand Lite

Bên cạnh Evo Grand, Evo Grand Lite cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ nhóm người dùng trẻ và các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đi học. Mẫu xe được nhiều người đánh giá là phù hợp với những ai mới làm quen với xe hai bánh, nhờ tốc độ giới hạn và thiết kế gọn nhẹ, dễ điều khiển.

“Tôi đang tìm xe cho con gái học lớp 11, nên rất chú ý đến việc xe có cần bằng lái hay không. VinFast Evo Grand Lite thì không cần, tốc độ cũng được giới hạn 48 km/h nên tôi yên tâm hơn. Xe nhẹ, nhìn ngoài cũng đẹp và chắc chắn”, chị Thanh Vân, một phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ.

Nhiều phụ huynh có mặt tại các sự kiện trải nghiệm cũng đồng tình rằng trọng lượng nhẹ, chỉ 82 kg (100 kg khi gắn đủ 2 pin), độ cao yên vừa phải và thiết kế nhỏ gọn sẽ giúp Evo Grand Lite dễ kiểm soát hơn các mẫu xe xăng truyền thống. Việc xoay trở trong bãi gửi xe đông đúc ở trường học, hầm chung cư hay các tuyến đường đông người đều trở nên nhẹ nhàng hơn với học sinh, sinh viên - vốn không quá nhiều kinh nghiệm điều khiển xe.

Đặc biệt, nhờ mức giá chỉ 18 triệu đồng đã bao gồm một pin, Evo Grand Lite được coi là lựa chọn dễ tiếp cận hơn hẳn so với nhiều mẫu xe xăng phổ thông. Với học sinh, sinh viên, mức giá này là vừa tầm để phụ huynh yên tâm đầu tư cho con em, cũng như giúp người trẻ - thường chưa dư dả về tài chính - dễ dàng chi trả hơn.

Hơn thế, với chính sách hiện tại, chị Phạm Hồng Nhung, nhân viên văn phòng tại phường Từ Liêm (Hà Nội), cho rằng, cơ hội để người trẻ như chị mua xe điện là rất rộng mở. Theo lời chị, ngoài mức giá hấp dẫn, người mua xe còn được nhận loạt ưu đãi lớn như được VinFast tặng 10% giá xe, miễn 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, chi phí thực tế người mua phải bỏ ra thấp hơn nhiều so với một chiếc xe xăng thông thường.

Nếu mua cho nhu cầu cá nhân, khách hàng như chị được trả góp tới 80% giá xe, đồng nghĩa chỉ cần chuẩn bị chưa đầy 2 triệu đồng đã có thể sở hữu xe. Người mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform còn được trả góp tới 90%, tức là nhận xe với 0 đồng trả trước, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Đây là những chính sách áp dụng chung cho Evo Grand Lite, Evo Grand và các mẫu xe máy điện khác của VinFast trong ưu đãi chuyển đổi xanh vừa được VinFast công bố ngày 22/8.

Phù hợp với đa dạng khách hàng và hội tụ mọi thế mạnh, từ chi phí tới khả năng vận hành, nhiều người dùng thừa nhận, Evo Grand và Evo Grand Lite đang làm mưa làm gió tại bất kỳ đâu bộ đôi này xuất hiện và khiến xe máy xăng ngày càng “lép vế” trên thị trường.

PV