“Mẹ bỉm sữa” yên tâm lựa chọn VinFast VF 6 vì chính sách hậu mãi dài lâu

Yên tâm sử dụng lâu dài

Có bằng lái từ 2023 nhưng chị Hồng Phúc, quản lý dự án tại một công ty thực phẩm ở Hà Nội, phải gác lại chuyện mua xe để dành thời gian chăm sóc đứa con đầu lòng. Trở lại công việc cũ nhưng công ty giờ đây dời sang chỗ mới xa nơi chị sống, nhu cầu sở hữu ô tô lại trở nên cần thiết. Mẫu xe được chị lựa chọn là VinFast VF 6.

“Lái thử vài mẫu, xăng có, điện có, quyết định cuối cùng là VinFast VF 6. Chồng tôi cũng khuyên nên chọn xe điện. Xe cũng vừa vặn với nhu cầu của gia đình nên tôi chốt”, chị Phúc cho biết.

Theo chị Phúc, nhiều lần đi taxi Xanh SM, chị cảm nhận độ êm ái, nội thất hiện đại, rộng rãi của xe điện VinFast. Đến khi tự mình trải nghiệm VF 6, chị từ ấn tượng chuyển sang thích, rồi tự thôi thúc bản thân tìm hiểu sâu hơn về những lợi ích mà xe điện mang lại.

Nữ chủ xe đặc biệt ấn tượng với chính sách bảo hành lên đến 7 năm hoặc 160.000 km, riêng pin là 8 năm hoặc 160.000 km của VF 6. Trước đó, chị cũng đã tham khảo các mẫu xe chạy xăng từ các thương hiệu Nhật, Hàn, hầu hết chỉ bảo hành 3-5 năm hoặc 100.000 km. Bởi vậy, mức bảo hành của VinFast VF 6 theo chị là hoàn toàn vượt trội.

“Mua xe lần đầu, lại để chở con nhỏ nên xe bảo hành dài, chu đáo thì tôi cảm thấy an tâm lựa chọn hơn”, chị Phúc nói về một trong những lý do mua VF 6. Ngoài ra, chị cũng rất hài lòng với loạt trang bị, tính năng an toàn trên VF 6 như 8 túi khí (bản Plus), móc cố định ghế trẻ em ISOFIX hay hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS…

Không chỉ VF 6, hiện mức bảo hành xe tổng thể hay pin cho các dòng xe điện của VinFast đều thuộc hàng cao nhất thị trường Việt Nam, lên tới 10 năm cho các dòng xe cỡ lớn. Cộng với mạng lưới khoảng 300 xưởng dịch vụ trên khắp 34 tỉnh, thành phố, chủ sở hữu xe VinFast có thể thoải mái sử dụng xe thời gian dài, trong mọi hoạt động hàng ngày.

Tiết kiệm, bền bỉ, giá tốt bậc nhất phân khúc

Giống như chị Phúc, anh Minh Tuấn (TP.HCM) cũng rất quan tâm đến điểm này khi tậu chiếc VinFast VF 6 hồi tháng 7/2024. Ngoài mức bảo hành hấp dẫn cho pin và xe, một điều khác cũng khiến anh hài lòng là chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027.

Anh Tuấn cho biết nhà anh trong hẻm, ô tô không vào được nên việc sạc pin đều thực hiện ở các trạm công cộng. Mỗi ngày, anh di chuyển hàng trăm km do đặc thù công việc trong ngành bất động sản. Tiền sạc bằng 0 giúp anh bớt được khoản chi phí lớn. Anh tính toán, với tần suất khoảng 2 ngày sạc một lần, số tiền anh Tuấn tiết kiệm được tới thời điểm kết thúc chính sách miễn phí sạc là hơn 100 triệu đồng.

“So với xe xăng trước đây tôi sử dụng thì chi phí xe điện tiết kiệm hơn hẳn. VF 6 ngoài sạc miễn phí, tiền bảo dưỡng cũng rẻ hơn xe xăng vì cấu tạo ít chi tiết phải kiểm tra hơn”, anh chia sẻ. Bên cạnh đó, hạ tầng 150.000 cổng sạc phân bổ rộng khắp cả nước cũng tạo cho anh sự tin cậy và thoải mái khi di chuyển.

Theo ông Minh Phú, một người theo dõi ngành xe lâu năm, phân khúc B-SUV vốn là phân khúc chật chội với hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Hướng tới khách hàng gia đình phổ thông, yếu tố tiết kiệm, thực dụng luôn được đặt lên hàng đầu. Các dòng xe trong phân khúc này đa phần có trang bị, tính năng ngang ngửa nhau và không có một mẫu xe nổi trội hẳn.

Sự xuất hiện của VinFast VF 6 vì thế khiến khách hàng có thêm một lựa chọn với những ưu điểm khác biệt như cảm giác lái vượt trội xe xăng, chi phí sử dụng thấp và chính sách bảo hành, bảo dưỡng số 1 thị trường. Nhờ đó, VF 6 tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ gia đình thích trải nghiệm công nghệ tới người mua xe lần đầu muốn tối ưu chi phí…

Cũng theo vị chuyên gia, loạt chính sách ưu đãi từ VinFast là động lực hiệu quả để ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn VF 6.

Cụ thể, mẫu xe Việt đang được giảm trực tiếp 4% vào giá bán, ưu đãi tới 15 triệu đồng nếu chuyển từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 15 triệu đồng khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM… Cộng dồn các ưu đãi, người mua có thể tiếp cận VF 6 chỉ từ hơn 660 triệu đồng (bản Eco, lăn bánh tại Hà Nội) – mức tiền thấp bậc nhất phân khúc và thậm chí tương đương một số mẫu xe A-SUV.

Điều này lý giải sức hút của VF 6 trên thị trường Việt. Tính đến hết tháng 8/2025, chưa đến 2 năm sau khi bắt đầu tới tay khách hàng, doanh số lũy kế của VF 6 đạt gần 12.500 xe, chiếm đến hơn 30% thị phần phân khúc và là một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

PV