Chuyên gia lý giải vì sao VinFast xứng đáng là “Thương hiệu Ô tô vươn mình” tại CCA 2025

Hội tụ đầy đủ 5 tiêu chí giải thưởng mới

Tại lễ trao giải Car Choice Awards (CCA) 2025, hạng mục mới mang tên “Thương hiệu Ô tô vươn mình” đã gọi tên VinFast - thương hiệu ô tô điện Việt Nam đang dẫn đầu thị trường trong nước và từng bước khẳng định dấu ấn trên bản đồ xe điện toàn cầu. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng trong việc đổi mới, sáng tạo và lan tỏa tinh thần “Make in Vietnam” ra thế giới.

Theo Ban tổ chức, hạng mục “Thương hiệu Ô tô vươn mình” được xây dựng dựa trên 5 tiêu chí: thúc đẩy nội lực kinh tế Việt Nam, góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia, đổi mới sáng tạo, tác động tích cực đến cộng đồng và ngành, và cam kết phát triển bền vững.

Nhìn vào hành trình của VinFast trong suốt 8 năm qua, hội đồng chuyên môn và cộng đồng người dùng đều cho rằng, VinFast hội tụ đầy đủ các yếu tố này.

“Việc VinFast mở rộng dải sản phẩm, phủ gần như toàn bộ phân khúc xe điện, giúp hãng xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài. Các hãng xe nước ngoài đang vào Việt Nam ngày càng nhiều, nhưng để hiểu thị hiếu người Việt và đáp ứng chính xác nhu cầu hàng ngày như VinFast thì không dễ”, nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh, thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn tại CCA 2025, nhận định.

Theo ông Linh, điểm khác biệt của VinFast nằm ở tốc độ ra mắt sản phẩm và khả năng “bắt mạch” thị trường. Chỉ trong vài năm, hãng đã lần lượt giới thiệu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, cùng các mẫu xe dịch vụ Herio Green, Limo Green, phủ khắp từ phân khúc phổ thông tới cao cấp. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp người Việt dễ tiếp cận xe điện hơn dù với nhu cầu như thế nào.

Từ góc nhìn của một người đã hoạt động trong ngành xe lâu năm, chuyên gia Đoàn Anh Dũng cho rằng một trong những yếu tố giúp VinFast “vươn mình” mạnh mẽ chính là chiến lược phát triển hạ tầng và dịch vụ.

“VinFast đang rất nỗ lực nâng cấp sản phẩm, đồng thời đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn như miễn phí sạc pin, bảo hành dài hạn. Hệ thống trạm sạc cũng ngày càng mở rộng, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng xe điện”, ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, hiện tại, V-Green – đơn vị phát triển và vận hành trạm sạc cho xe điện VinFast - đã đưa vào sử dụng hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, bao phủ hầu hết các tuyến giao thông trọng điểm. Hãng cũng tiên phong trong việc hỗ trợ tài xế dịch vụ chuyển đổi sang xe điện, góp phần giảm phát thải đô thị.

“Những gì VinFast làm trong vài năm qua cho thấy sự kiên định và tốc độ hiếm có”, vị chuyên gia nhận xét.

Hành trình từ tân binh đến người dẫn đầu

Chuyên gia Vũ Tấn Công, người từng giữ chức Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và có nhiều năm theo dõi thị trường ô tô Việt nhận định trong những đề cử năm nay, giải thưởng dành cho VinFast là xứng đáng.

“Thương hiệu thể hiện sự vươn mình rõ rệt nhất trong năm qua chính là VinFast. Chỉ sau 8 năm, họ đã vươn lên vị trí thương hiệu ô tô số một tại Việt Nam”, ông khẳng định.

Theo ông Công, quyết định chuyển hướng sang xe điện từ năm 2022 là bước ngoặt chiến lược. Tất cả các mẫu xe điện sau đó đều là dòng gầm cao (SUV) - nhóm sản phẩm phù hợp nhất với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Là người theo dõi sự phát triển của VinFast từ những ngày đầu, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ khi VinFast đặt viên gạch đầu tiên, có không ít người hoài nghi. Nhưng đến nay, VinFast đã trở thành thương hiệu ô tô số 1 Việt Nam về doanh số, đồng thời ghi dấu ấn quốc tế.

Ông Thắng cho rằng, hành trình của VinFast là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của doanh nghiệp Việt. “Sản xuất ô tô là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao, chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng VinFast đã chọn con đường khó nhất – tự chủ công nghệ, xây dựng nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á và làm ra sản phẩm mang bản sắc riêng”, vị chuyên gia khẳng định.

Theo ông, thành công của VinFast không chỉ thể hiện ở doanh số mà còn ở tác động xã hội tích cực – khi xe điện dần trở thành xu hướng toàn cầu, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy lối sống bền vững. “Giải thưởng ‘Thương hiệu Ô tô vươn mình’ không chỉ tôn vinh năng lực kinh doanh mà còn là lời ghi nhận cho khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới”, ông Thắng nhấn mạnh.

Hiện tại, không chỉ thành công ở thị trường nội địa, VinFast còn đang mở rộng ra quốc tế với sự hiện diện tại Mỹ, Canada, châu Âu, Indonesia, Ấn Độ, Philippines... Dải sản phẩm của VinFast đang có mặt tại nhiều thị trường quốc tế, thể hiện tầm nhìn toàn cầu của thương hiệu Việt.

PV