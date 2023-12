MG 5 tại Việt Nam có trang bị an toàn ít hơn phiên bản được thử nghiệm ANCAP

MG 5 là mẫu xe đang nhận được nhiều sự quan tâm và nghi ngại của khách hàng khi vừa nhận đánh giá 0 sao an toàn theo tiêu chuẩn ANCAP. Mẫu xe này có khả năng bảo vệ người sử dụng cũng như các tiêu chuẩn an toàn rất thấp so với một mẫu xe thông thường ở thời điểm hiện tại.

So với phiên bản thử nghiệm tại Úc, MG 5 Lux tại Việt Nam được trang bị thêm hệ thống cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo phương tiện va chạm từ phía sau (RCW). Đây là những trang bị an toàn chủ động giúp xe có thêm các khả năng cảnh báo và giảm thiểu nguy cơ va chạm, gây nguy hại cho người và phương tiện khác trong 1 số trường hợp.

Tuy nhiên, mẫu xe này tại Việt Nam lại thiếu đi hệ thống radar phía trước, khiến xe không còn hệ thống phanh tự động khẩn cấp. Như vậy, tất cả các tình huống thử nghiệm đâm va với người và phương tiện ở trước mũi xe sẽ không có sự can thiệp của hệ thống điện tử.

Trong khi đó, dựa theo bài thử nghiệm ANCAP, MG 5 thể hiện vô cùng kém khả năng bảo vệ người ngồi trên xe khi xảy ra các va chạm từ phần đầu xe. Việc thiếu hụt trang bị quan trọng ở phần đầu xe này khiến phiên bản MG 5 đang được bán tại Việt Nam càng trở nên nguy hại hơn khi xảy ra va chạm.

Hơn nữa, trong bài thử nghiệm của ANCAP, mẫu xe MG 5 phiên bản Vibe (bản thiếu) chỉ khác biệt so với bản Essence (bản đủ) ở các trang bị tiện nghi và giải trí, còn MG 5 bản thiếu (STD) tại Việt Nam thiếu hụt so với bản đủ (Lux) ở cả số lượng túi khí (2 túi khí) và toàn bộ hệ thống an toàn chủ động kể trên.

