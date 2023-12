Vì sao MG 5 đạt 0/5 điểm trong bài kiểm tra va chạm của ANCAP?

Theo báo cáo của Chương trình Đánh giá Ô tô Mới của Úc (ANCAP), mẫu xe sedan hạng C MG 5 có khả năng bảo vệ người ngồi trong xe rất thấp, cả với người lớn và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, khi xảy ra va chạm trực diện, thậm chí mẫu xe này còn có thể gây nguy hiểm cho người ngồi ở phương tiện ngược chiều.

Về khả năng bảo vệ người ngồi trên xe khi va chạm, MG 5 chỉ đạt 37% tiêu chuẩn cho người lớn và 58% với trẻ em (có sử dụng ghế dành riêng cho trẻ em trên ô tô).

Cụ thể, trong tình huống va chạm trực diện vị trí tài xế với xe ngược chiều ở tốc độ 50 km/h, bài thử nghiệm của ANCAP cho thấy hành khách ngồi ghế phụ vẫn được bảo vệ, tuy nhiên tài xế gặp chấn thương đặc biệt nghiêm trọng ở toàn bộ vùng ngực và cẳng chân, nghiêm trọng ở phần đầu, cổ và 2 đùi. Hình nộm trẻ em tương đương 10 tuổi và 6 tuổi ngồi ở hàng ghế sau cũng gặp chấn thương rất nghiêm trọng ở vùng đầu và ngực.

Không chỉ không thể bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe, cấu trúc phần đầu xe còn được đánh giá là có thể gây ra nguy hiểm đáng kể cho người ngồi trên xe đối diện.

Đối với tình huống xe tông trực diện ở tốc độ tương tự, mức độ bảo vệ cho phần đầu và đùi của cả vị trí ngồi trước/sau đều được đảm bảo, tuy nhiên vùng cổ và ngực vẫn chịu những thương tổn nặng nề. Đặc biệt ở vị trí ngồi sau, dây đai an toàn không đáp ứng được yêu cầu khiến cho phần ngực, bụng và xương chậu của hành khách chịu chấn thương nghiêm trọng. Theo tiêu chuẩn ANCAP, MG 5 nhận 0 sao cho 2 bài kiểm tra trên do không bảo vệ được vùng ngực của hành khách, đây cũng là lý do khiến tổng điểm an toàn trên MG 5 không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

Các trang bị hỗ trợ an toàn trên xe cũng chỉ được đánh giá ở mức 13% so với tiêu chuẩn ANCAP. Xe bị đánh giá thấp khi không có hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế sau, không có khả năng phát hiện trẻ em bị bỏ quên,... Dù được trang bị hệ thống phanh tự động khẩn cấp nhưng những gì MG 5 thể hiện trong bài thử nghiệm cũng không được đánh giá cao.

Hạng mục cuối cùng trong bài thử nghiệm an toàn xe mới ANCAP là khả năng bảo vệ người đi bộ và đi xe đạp. Trong hạng mục này, MG 5 nhận đánh giá 42%. Thiết kế đầu/ đuôi xe cùng nắp ca-pô được đánh giá có thể gây nguy hiểm từ đáng kể đến nghiêm trọng khi có va chạm với người đi bộ hoặc đi xe đạp. Trong khi đó, hệ thống phanh tự động khẩn cấp thể hiện khả năng nhận biết người đi bộ vô cùng hạn chế. Việc không được trang bị những tính năng an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phía sau cũng khiến MG 5 mất điểm trong hầu hết bài thử nghiệm.

Tổng điểm của 4 hạng mục thử nghiệm trên MG 5 được xếp hạng 0 sao theo tiêu chuẩn an toàn ANCAP, trở thành mẫu xe mới hiếm hoi có kết luận an toàn 0 sao trong năm 2023.

Một vài hình ảnh thử nghiệm va chạm MG 5 theo tiêu chuẩn ANCAP:

HDD