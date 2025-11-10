Mitsubishi Destinator cập cảng Việt Nam

Trước đó, Mitsubishi Motors Việt Nam đã phối hợp cùng hệ thống NPP ủy quyền trên toàn quốc triển khai gói ưu đãi lên tới 33 triệu đồng* dành cho khách hàng đặt trước 10 triệu VNĐ, từ ngày 15/10/2025 đến trước ngày Mitsubishi Destinator ra mắt

* Các chương trình có điều kiện và ưu đãi trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, áp dụng cho khách hàng hoàn thành thủ tục mua xe trong năm 2025.

Khách hàng trong chương trình sẽ nhận được:

Quà tặng gồm 01 gói phim cách nhiệt cao cấp thương hiệu Wincos và phiếu ưu đãi dịch vụ trị giá 3 triệu VNĐ. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 14.5 triệu VNĐ

Đặc biệt, khách hàng hạng Bạch kim trong chương trình của Mitsubishi Motors Việt Nam còn tiếp tục nhận được các phiếu ưu đãi dịch vụ, nâng tổng giá trị hỗ trợ lên tới 33 triệu VNĐ

Những điểm nổi bật của Destinator - mẫu xe SUV 7 chỗ thực thụ

Mitsubishi Destinator sở hữu thiết kế mạnh mẽ cùng khả năng tăng tốc đầy phấn khích. Với không gian 7 chỗ thoáng đãng, tiện nghi và nhiều tính năng thông minh, mẫu xe giúp mỗi chuyến đi của gia đình thêm thoải mái, hứng khởi và trọn vẹn.

Ngoại thất:

Destinator mang đến diện mạo vững chãi đầy uy lực cùng tỉ lệ thân xe hài hòa, đậm chất SUV.

Khoảng sáng gầm xe lên tới 214mm, mâm xe kích thước 18 inch cho khả năng vận hành linh hoạt trên địa hình gồ ghề.

Thiết kế đuôi xe bề thế, hài hòa giữa sự mạnh mẽ và tính tiện dụng.

Nội thất:

Không gian 7 chỗ ngồi - 3 hàng ghế rộng rãi, mang lại sự thoải mái tối đa

Khu vực ghế có thể sắp xếp linh hoạt giúp tối ưu việc chở thêm hành lý, các tiện ích thông minh được bố trí tiện lợi tại mọi vị trí ngồi.

Màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 12.3-inch, màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch và hệ thống loa Dynamic Sound Yamaha Premium sống động

Vận hành:

Động cơ tăng áp 1.5L Turbo mới mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ phản hồi chân ga nhanh nhạy.

5 chế độ lái linh hoạt trên nhiều loại địa hình: đường thường (Normal), đường ướt (Wet), đường bùn lầy (Mud), đường sỏi (Gravel) và đường nhựa (Tarmac). Đặc biệt, chế độ Tarmac mới tối ưu khả năng xử lý linh hoạt và phấn khích trên những cung đường cao tốc hay đường dốc, hoặc khi cần vượt xe ở tốc độ cao.

Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS

