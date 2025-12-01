Mitsubishi Destinator chính thức ra mắt - Khởi sự vạn điểm đến

Destinator được phát triển từ quá trình nghiên cứu chuyên sâu về điều kiện đường sá, thói quen sử dụng và thị hiếu tiêu dùng tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Mẫu xe chiến lược và đột phá của Mitsubishi Motors được định vị trong một phân khúc mới và độc đáo tại thị trường Việt Nam - phân khúc SUV 7 chỗ Đa Năng Đẳng Cấp cho gia đình. Destinator hoàn toàn mới là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh vận hành vượt trội, đặc trưng của SUV và sự rộng rãi, tiện nghi tối ưu của MPV.

Destinator hướng đến một mẫu xe thiết lập chuẩn mực mới, giải pháp toàn diện giữa các yếu tố mà khách hàng luôn phân vân lựa chọn, đó là khả năng vận hành thể thao, vẻ ngoài cuốn hút hay tính đa dụng cho gia đình nhiều thành viên. Mẫu xe Destinator sở hữu:

Sức mạnh vận hành và Diện mạo cá tính đặc trưng SUV: Thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn, và khả năng vận hành vượt trội trên đa dạng địa hình, 5 chế độ lái linh hoạt, khung gầm cứng cáp, hệ thống an toàn chủ động cùng tiện nghi vượt trội. Sự Rộng rãi và Linh hoạt của MPV: Không gian nội thất thoải mái 7 chỗ - 3 hàng ghế phù hợp cho đại gia đình, hàng ghế thứ 2 linh hoạt, hàng ghế thứ 3 rộng rãi, khoang hành lý lớn và nhiều tiện ích

Cùng thông điệp "KHỞI SỰ VẠN ĐIỂM ĐẾN", Destinator hội tụ 3 giá trị “Đẳng cấp – Tiện nghi – Vượt trội” của một mẫu SUV 7 chỗ đa năng đẳng cấp cho gia đình. Destinator hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành đánh thức tinh thần phiêu lưu, cùng các gia đình Việt chinh phục những cột mốc trải nghiệm đáng nhớ trên mọi cung đường.

Diện mạo vững chãi đầy uy lực với thiết kế SUV mạnh mẽ:

Đầu xe khỏe khoắn cùng lưới tản nhiệt với lớp acrylic đa tầng và ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng.

Tỷ lệ thân xe cân đối và các đường gân dập nổi mạnh mẽ

Thiết kế đuôi xe bề thế, hài hòa

Nội thất rộng rãi, đẳng cấp và thoải mái cho mọi hành khách trên xe:

Không gian 7 chỗ - 3 hàng ghế rộng rãi, thoải mái tối đa H

àng ghế đầu chỉnh điện 6 hướng

Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch và màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch

Hệ thống âm thanh 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium với 4 chế độ tùy chỉnh

Đèn viền nội thất 64 màu sang trọng

Không gian hành lý rộng rãi cùng các tiện ích thông minh

Khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình

Động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC mạnh mẽ hoàn toàn mới với bộ làm mát khí nạp bằng dung dịch và hệ thống kim phun kép, cân bằng tối ưu giữa hiệu suất nhiên liệu và khả năng vận hành phấn khích

Hộp số vô cấp CVT hiệu suất cao

Khoảng sáng gầm xe 214mm hàng đầu phân khúc, góc tới – góc thoát lớn

5 chế độ lái tối ưu trên nhiều loại địa hình, chế độ Tarmac (đường nhựa) lần đầu tiên được giới thiệu.

Hệ thống an toàn toàn diện, đạt chứng nhận An toàn 5 sao ASEAN NCAP

Hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense đa tính năng

Hệ thống kết nối thông minh MITSUBISHI CONNECT lần đầu tiên được giới thiệu trên Destinator tại Việt Nam.

Hàng loạt các trang bị an toàn tiêu biểu như hệ thống 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp (TPMS) và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau

1. Diện mạo vững chãi đầy uy lực

Destinator được phát triển dựa trên triết lý “Uy lực và Năng động”. “Gravitas” – sự Uy lực - thể hiện qua tổng thể thiết kế đậm nét SUV với tỷ lệ hài hòa cân đối. “Dynamism” – tính Năng động - được truyền tải rõ nét nhờ phong cách thiết kế tràn đầy năng lượng và không ngừng chuyển động.

- Đầu xe khỏe khoắn, với điểm nhấn lưới tản nhiệt acrylic sang trọng, hiện đại

Đầu xe nổi bật với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng Dynamic Shield và tạo hình theo phương ngang thanh thoát, đầy đặn, mang đến vẻ ngoài bề thế và uy lực. Lưới tản nhiệt thiết kế đa tầng họa tiết tổ ong được đặt dưới lớp acrylic trong suốt, tích hợp liền mạch với hai bên cản trước tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng và diện mạo hiện đại. Cụm đèn LED hình chữ T đặc trưng vừa tạo điểm nhấn vừa tăng khả năng nhận diện cho xe.

- Thiết kế thân xe năng động đậm chất SUV thể hiện khả năng vận hành vượt trội

Bản lĩnh SUV được minh chứng qua khoảng sáng gầm xe cao 214 mm, mâm xe 18 inch và góc tới – góc thoát tối ưu, giúp xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Các đường nét dập nổi cơ bắp, mạnh mẽ và vững chãi. Cột C với họa tiết chạm khắc hình bậc thang độc đáo, một điểm nhấn thể thao trong thiết kế tổng thể.

- Thiết kế đuôi xe hài hòa giữa sự mạnh mẽ và tính tiện dụng

Thiết kế đuôi xe Destinator áp dụng triết lý Hexaguard Horizon cùng những đường nét dập nổi đầy đặn nhấn mạnh tính tiện dụng bên cạnh vẻ ngoài bề thế của xe. Cụm đèn hậu LED hình chữ T tạo cảm giác mở rộng về chiều ngang, trong khi các đường nét đặt dọc của cụm đèn củng cố thêm sự ổn định và vững chãi.

2. Nội thất 7 chỗ - 3 hàng ghế rộng rãi, mang lại sự thoải mái tối đa

- Không gian nội thất rộng rãi, thoải mái

Destinator được thiết kế với không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 hành khách, đảm bảo sự thoải mái cho mọi vị trí trên xe. Không gian trần xe thoáng đãng, khoảng để chân rộng rãi ở các hàng ghế mang đến sự thư thái cho hành khách trong cả những hành trình dài.

- Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch, kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch với giao diện trực quan

Khu vực bảng điều khiển trung tâm được bọc vật liệu mềm cao cấp, trải dài liền mạch đến ốp cửa tạo cảm giác không gian rộng mở và thoáng đãng. Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch hiện đại, hiển thị đa dạng và trực quan, kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây và điều chỉnh đèn viền nội thất. Màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch thể hiện các thông tin khi lái xe một cách rõ ràng, đầy đủ.

- Hệ thống làm mát tối ưu cho hành khách

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng tích hợp công nghệ nanoe™ X, kết hợp cùng chế độ Max Cool và Dry mode giúp tối ưu khả năng lọc không khí và làm mát trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Hệ thống cửa gió điều hòa riêng biệt tại hàng ghế thứ 2 và thứ 3 đảm bảo sự thoải mái cho mọi vị trí trên xe.

- Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cho trải nghiệm sống động

Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium được trang bị 8 loa và 4 chế độ âm thanh được tinh chỉnh riêng biệt cho Destinator, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực.

Không gian hành lý rộng rãi cùng các tiện ích thông minh được bố trí tiện lợi tại mọi vị trí ngồi.

- 25 tiện ích thông minh được bố trí thuận tiện tại mọi vị trí

Các tiện ích thông minh được bố trí xuyên suốt khoang lái, từ các hộc để ly ở cửa và bệ tỳ tay, cho đến bàn gập và các ngăn chứa đồ sau lưng ghế trước dành cho máy tính bảng và các vật dụng. Mỗi hàng ghế đều được trang bị cổng sạc USB Type A và Type C, đảm bảo mọi thiết bị của các thành viên trong gia đình luôn được kết nối và đầy năng lượng.

- Khoang hành lý rộng rãi, linh hoạt

Ngay cả khi hàng ghế thứ 3 được sử dụng, xe vẫn có đủ chỗ cho 4 bình nước dung tích lớn. Hàng ghế giữa có thể gập 40:20:40, hàng ghế thứ 3 có thể gập độc lập 50:50. Hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn tạo không gian khoang chứa đồ rộng lớn – lý tưởng để vận chuyển các vật dụng dài và đa dạng loại hành lý.

- Hệ thống đèn viền nội thất tinh tế, sang trọng

Destinator cung cấp đến 64 tùy chọn màu sắc cho đèn viền nội thất, điều khiển thông qua màn hình giải trí 12.3-inch. Hệ thống có thể cài đặt chế độ sáng tĩnh, tự động chuyển màu mỗi 2 giây, hoặc hiệu ứng sáng-mờ theo nhịp độ, mang đến một không gian thư giãn theo sở thích cá nhân.

3. Khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đầy phấn khích cùng trải nghiệm vận hành an toàn, đáng tin cậy trên nhiều điều kiện đường sá và thời tiết

- Động cơ xăng Turbo 1.5L và hộp số vô cấp CVT cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ, phấn khích và độ phản hồi chân ga nhanh nhạy.

Destinator được trang bị động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất tối đa 163 PS và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất vận hành vượt trội, đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu.

Hệ thống turbo trên Destinator được trang bị bộ làm mát khí nạp bằng dung dịch, đảm bảo hiệu suất làm mát cao ngay cả ở tốc độ thấp, cho phép kiểm soát mô-men xoắn tối ưu. Đường ống dẫn khí nạp được rút ngắn giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ của turbo, mang lại độ phản hồi chân ga tốt hơn.

Động cơ Turbo 1.5L MIVEC của Destinator sở hữu hệ thống kim phun kép linh hoạt. Dựa trên điều kiện vận hành thực tế, hệ thống máy tính sẽ điều phối nhịp nhàng hai hệ thống kim phun, cho phép động cơ tối ưu đồng thời công suất và hiệu suất nhiên liệu.

- 5 chế độ lái giúp tối ưu hóa khả năng vận hành trên đa dạng điều kiện địa hình

Người lái có thể lựa chọn từ 5 chế độ lái phù hợp với các điều kiện mặt đường khác nhau: Normal (Tiêu chuẩn), Wet (Đường ướt), Gravel (Đường sỏi), Tarmac (Đường nhựa), Mud (Đường bùn lầy). Chế độ Tarmac (Đường nhựa) lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu xe Destinator. Chế độ Tarmac giúp xử lý linh hoạt trên đường cao tốc, đường đèo dốc và hỗ trợ hiệu quả trong các tình huống cần tăng tốc vượt xe.

- Hệ thống treo được tinh chỉnh đặc biệt mang đến sự êm ái vượt trội, phù hợp đường sá khu vực ASEAN.

Hệ thống treo sử dụng kiểu MacPherson trước và thanh xoắn sau, giúp tăng cường độ ổn định khi đi thẳng và khả năng xử lý linh hoạt, đồng thời cải thiện sự thoải mái khi vận hành. Hệ thống treo được tinh chỉnh liên tục và thử nghiệm rộng rãi tại Indonesia và các nước ASEAN để mang lại trải nghiệm lái êm ái, thoải mái hơn ngay cả trên những địa hình gồ ghề.

- Khoảng sáng gầm xe cao cùng tầm nhìn thoáng rộng

Destinator hoàn toàn mới có sở hữu khoảng sáng gầm xe cao 214 mm hàng đầu phân khúc, cùng tầm nhìn người lái rộng thoáng giúp việc lái xe trên các cung đường gồ ghề hoặc trong điều kiện mưa lớn trở nên dễ dàng hơn.

Góc tiếp cận 21.0o và góc thoát 25.5o giúp giảm thiểu va chạm với chướng ngại vật trên đường xấu và các gờ giảm tốc lớn, mang lại sự tự tin và an tâm hơn cho người lái.

Với bán kính quay vòng tối thiểu 5.4m, Destinator có thể di chuyển thoải mái trong đô thị đông đúc cũng như xoay trở trong những cung đường hẹp.

Các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến và kết nối thông minh, đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP

- Hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense

Hệ thống này bao gồm:

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và Hỗ trợ chuyển làn (LCA)

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA)

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Hệ thống đèn pha tự động (AHB)

Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM)

Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW)

Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

- Các tính năng an toàn tối ưu, hệ thống kế nối xe thông minh lần đầu được giới thiệu

Ngoài ra, camera toàn cảnh 360 (Multi Around Monitor), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) và cảm biến hỗ trợ xe trước & sau được trang bị trên Destinator mang đến khả năng phòng ngừa sự cố hiệu quả . Cùng với 6 túi khí, Destinator giúp đảm bảo an toàn khi va chạm nhờ khung xe RISE độ cứng cao, vừa hấp thụ xung lực vừa giảm thiểu biến dạng khoang xe trong trường hợp xảy ra va chạm.

Lần đầu tiên, hệ thống kết nối xe thông minh MITSUBISHI CONNECT được giới thiệu và trang bị trên Destinator (phiên bản Ultimate). Hệ thống nổi bật với các tính năng kết nối thông minh và các chức năng tiêu biểu: khởi động điều hòa từ xa, thông báo tình trạng xe, hỗ trợ khẩn cấp SOS. Ngoài ra, người lái có thể sử dụng điện thoại thông minh để kiểm tra mức nhiên liệu và xác định vị trí xe từ xa.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH

Mitsubishi Motors Việt Nam áp dụng chươngtrình bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km dành cho Mitsubishi Destinator (tùy điều kiện nào đến trước), minh chứng cho sự tận tâm và đồng hành lâu dài trên mọi hành trình.

BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI DÀNH CHO MITSUBISHI DESTINATOR

CHUỖI SỰ KIỆN RA MẮT VÀ LÁI THỬ XE TẠI NHÀ PHÂN PHỐI VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Chuỗi sự kiện ra mắt mẫu xe Mitsubishi Destinator sẽ chính thức được diễn ra tại hệ thống Nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi trên toàn quốc, từ ngày 06-14/12/2025. Khách hàng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng diện mạo ấn tượng và trải nghiệm những tính năng vượt trội của mẫu xe SUV hoàn toàn mới này cùng với những ưu đãi, quà tặng hấp dẫn khi đến tham dự sự kiện.

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham gia chuỗi hoạt động Trưng bày và Lái thử xe Mitsubishi Destinator tại các Trung tâm Thương mại lớn được diễn ra từ ngày 06/12/2025 - 18/01/2026.