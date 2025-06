Mitsubishi DST Concept chính thức ra mắt

Hướng đến mục tiêu phát triển những mẫu xe mang đậm chất Mitsubishi Motors, Mitsubishi DST Concept được định hướng là một C-SUV chuẩn mực 7 chỗ, khung gầm liền khối, sở hữu diện mạo đẳng cấp, không gian 3 hàng ghế rộng rãi, khả năng vận hành vượt trội, cùng nhiều tính năng an toàn và tiện ích hàng đầu dành cho gia đình.

Mẫu xe DST Concept sẽ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, được dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng của đội ngũ kỹ sư Mitsubishi Motors, kết hợp cùng sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, nhu cầu khách hàng cũng như thử nghiệm vận hành đa dạng trên các địa hình, điều kiện giao thông và thời tiết tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường Việt Nam.

Mẫu xe DST Concept được xây dựng dựa trên những thế mạnh cốt lõi làm nên thành công của các mẫu xe tiền nhiệm: thiết kế SUV đặc trưng, hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt từ Xforce; không gian rộng rãi, vận hành bền bỉ và nhiều giá trị thiết thực dành cho gia đình từ Xpander. Mitsubishi DST Concept hứa hẹn sẽ mang đến một giải pháp giúp khách hàng cân bằng hoàn hảo giữa nhu cầu sở hữu một chiếc xe có diện mạo nổi bật và khả năng phục vụ nhiều thành viên trong gia đình với không gian 7 chỗ - 3 hàng ghế rộng rãi phù hợp cho mọi hành trình.

Triết Lý Thiết Kế Gravitas và Dynamism (Uy Lực và Năng Động)

Ý tưởng thiết kế của xe được xoay quanh hai triết lý Gravitas - Uy lực và Dynamism - Năng động. “Gravitas” gợi cảm hứng về một dáng vẻ uy nghi, đĩnh đạc cùng sự vững chắc đáng tin cậy; trong khi “Dynamism” thể hiện một phong cách thiết kế ngập tràn năng lượng và không ngừng chuyển động. Cả hai triết lý đều được thể hiện rõ nét qua tỷ lệ thân xe và các chi tiết thiết kế hài hòa, kết hợp với không gian rộng rãi ở cả 3 hàng ghế, tạo nên dáng vẻ của một mẫu xe SUV thực thụ từ trong ra ngoài.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, biểu tượng của Mitsubishi Motors, kết hợp hài hòa giữa hiệu năng vận hành và khả năng bảo vệ, mang đến vẻ ngoài nổi bật và lịch lãm cho DST. Lưới tản nhiệt phía trước với họa tiết lưới tổ ong ba chiều, được tích hợp với các ốp bảo vệ, tạo nên một diện mạo tân tiến, sang trọng và đầy uy lực. Cụm đèn chiếu sáng trước sau LED hình chữ T giúp tăng cường khả năng nhận diện và nhấn mạnh dáng vẻ bề thế đặc trưng. Nắp capo với các đường gân dập nổi và khe hút gió tạo cảm giác khí động học, càng làm tăng thêm diện mạo oai vệ nổi bật của xe.

Cột C tạo điểm nhấn khác biệt với họa tiết chạm khắc hình bậc thang độc đáo. Thiết kế đồng bộ của cụm cản trước và cụm cản sau không chỉ góp phần tăng thêm vẻ uy lực cho diện mạo xe mà còn giúp tổng thể thiết kế liền lạc từ trước ra sau. Ốp vè bánh xe trước và sau được tạo hình nổi khối cơ bắp, tạo nên dáng vẻ thể thao, cứng cáp, cùng khả năng vận hành đầy uy lực của một chiếc SUV thể thao. Ốp bảo vệ hông xe và các tấm chắn gầm lớn ở phía trước và sau khẳng định khả năng bảo vệ và vận hành bền bỉ. Mâm xe kích thước lớn và khoảng sáng gầm xe cao, thể hiện khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt, đậm chất SUV.

Bằng việc sử dụng nhiều vật liệu mềm cao cấp, cùng cách bố trí các tiện ích phù hợp với nhu cầu sử dụng, nội thất xe mang đến sự thoải mái tối ưu cho mọi vị trí. Các thông số lái cùng thông tin giải trí được hiển thị rõ ràng, đầy đủ trên màn hình người lái và giải trí kỹ thuật số kích thước lớn, giúp người lái dễ dàng nắm bắt và kiểm soát toàn bộ hành trình.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm được bao phủ bởi chất liệu cao cấp, liền mạch với bệ cần số đặt cao, tạo nên một tổng thể hài hòa và hiện đại. Đặc biệt, trang bị cửa sổ trời càng làm tăng thêm sự thoáng đãng cho không gian nội thất, nâng tầm trải nghiệm cho mọi hành khách trên xe.

Không Gian SUV 7 Chỗ rộng rãi

Không gian nội thất của mẫu xe DST Concept hướng đến thiết kế để tối đa hóa sự thoải mái, với khoang hành khách rộng rãi cho cả gia đình. Khoang nội thất của DST Concept đặc biệt chú trọng đến hàng ghế thứ ba, đảm bảo không gian ngồi 7 chỗ đích thực và dễ chịu, nhất là trong những hành trình dài.

Vận Hành Vượt Trội

Mitsubishi DST Concept khám phá những tiềm năng về khả năng vận hành vượt trội và linh hoạt với động cơ mạnh mẽ, phản hồi nhanh nhạy cùng 5 chế độ lái phù hợp với điều kiện thời tiết và đường sá tại Việt Nam. Chế độ lái Đường nhựa (Tarmac) hoàn toàn mới, phù hợp với việc di chuyển trên các cung đường cao tốc hoặc đường nhựa với hiệu quả tăng tốc phấn khích, vào cua an toàn trong khi giữ tay lái ổn định. Xe vẫn có các chế độ lái quen thuộc và hiệu quả như: Đường ướt (Wet), Thông thường (Normal), Đường sỏi (Gravel) và Đường bùn (Mud). Ngay cả với hệ dẫn động cầu trước, chiếc xe hướng đến việc chinh phục mọi điều kiện thời tiết hay địa hình, đảm bảo hành trình an toàn, sự thoải mái và an tâm trọn vẹn dành cho cả gia đình.

An Toàn Thông Minh

DST Concept đặt sự an toàn tiên tiến lên hàng đầu. Mẫu xe DST Concept sẽ sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn chủ động thông minh toàn diện, cùng hệ thống cảm biến áp suất lốp. Các tính năng an toàn và hệ thông cảnh báo không chỉ hiển thị thông tin chính xác, trực quan và kịp thời, mà còn hỗ trợ người lái đưa ra quyết định chủ động, để mỗi hành trình cùng gia đình thêm an tâm và trọn vẹn.

Phiên bản thương mại của mẫu xe DST Concept được dự kiến ra mắt trong năm 2025, hứa hẹn một mức giá cạnh tranh trong phân khúc C-SUV. Sự xuất hiện của mẫu C-SUV 7 chỗ dành cho gia đình khẳng định tinh thần "Vững tiến mỗi hành trình" của Mitsubishi Motors Việt Nam dành cho khách hàng Việt. Với khả năng vận hành vượt trội, mạnh mẽ cùng nhiều tính năng an toàn cao cấp, DST Concept hứa hẹn mang đến cho người lái sự tự tin và thoải mái trên mọi cung đường. Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi giúp cho khách hàng tận hưởng những hành trình phiêu lưu trọn vẹn cùng gia đình.