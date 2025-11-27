Mua VF 5 trong tháng 11, chủ xe tiết kiệm tới 55 triệu đồng

Tin bài liên quan

Dễ dàng vượt mọi địa hình

Với những người trẻ hoặc gia đình mua chiếc xe đầu tiên, tiêu chí hàng đầu là xe phải dễ lái nhưng vẫn đa dụng, phù hợp với nhiều tình huống. Sau khi tự tay trải nghiệm qua nhiều cung đường, anh Luân - chủ kênh YouTube LuMiGo - cho rằng VF 5 đáp ứng rất tốt kỳ vọng này. “Nhấn ga cái là qua liền, rất nhanh và mượt. Ngay cả khi leo đèo dốc vẫn vượt dễ dàng”, anh Luân nói. Theo anh, khả năng tăng tốc này còn giúp xe nhập làn cao tốc hoặc thoát đèn đỏ nhẹ nhàng, giảm căng thẳng cho người mới lái.

Anh Luân cũng đánh giá VF 5 cho người dùng cảm giác lái đầm và chắc nhờ bộ pin đặt dưới sàn giúp trọng tâm thấp, thân xe ổn định khi chạy nhanh hoặc ôm cua. Kích thước nhỏ gọn của VF 5 cũng tạo lợi thế trong phố, giúp xe quay đầu và luồn lách dễ hơn nhiều mẫu xe xăng cùng tầm tiền.

Reviewer Hoàng Dũng của kênh Gen Z Việt bổ sung, VF 5 ghi điểm lớn nhờ gầm xe cao, giúp người lái yên tâm khi đi qua gờ giảm tốc, leo lề hoặc chạy vào đường xấu. “Chiếc VF 5 cho chúng ta cảm giác lái thích thú hơn rất nhiều so với một số dòng xe xăng cùng tầm tiền”, anh Hoàng Dũng đánh giá.

An toàn vượt phân khúc, trang bị hời hơn giá tiền

Lý do khiến nhiều gia đình trẻ chọn VF 5 còn bởi danh sách trang bị an toàn “hiếm có, khó tìm” trong tầm giá. Mẫu xe sở hữu 6 túi khí, khung gầm cứng chắc, nhờ đó đã chứng minh được khả năng bảo vệ tốt cho người ngồi bên trong sau các vụ va chạm trên đường.

Một trong những điểm gây bất ngờ nhất là VF 5 được trang bị hệ thống gọi khẩn cấp SOS, giúp người dùng kết nối nhanh chóng với trung tâm cứu hộ khi gặp tình huống không mong muốn để nhận hỗ trợ kịp thời. Reviewer Hoàng Dũng đánh giá, tính năng này trước đây chỉ một số xe nhập khẩu hoặc các dòng xe sang mới có. “Nói về sự an toàn của chiếc VF 5 trong tầm tiền thì mình tự tin là xe đang làm rất tốt”, reviewer này nói thêm.

Từ góc nhìn của anh Luân, VF 5 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có mức trang bị an toàn ngang tầm xe hạng B, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Xe có nhiều trang bị an toàn vượt trội như: phanh đĩa ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và hệ thống kiểm soát hành trình.

Nuôi xe siêu tiết kiệm, cơ hội trong tháng 11 sở hữu VF 5 với ưu đãi “khủng”

Một yếu tố quan trọng khác khiến VF 5 trở thành lựa chọn Top 1 cho gia đình mua xe lần đầu là giá lăn bánh hợp lý và chi phí nuôi xe “hợp ví”.

Hiện nhà sản xuất đang có mức ưu đãi 4% trên giá trị xe - tương đương khoảng 20 triệu đồng, hỗ trợ đổi từ xe xăng sang xe điện với ưu đãi 10 triệu đồng, giảm thêm 2% xe nếu khách hàng mua qua website vinfastauto.com. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng quà trị giá 10 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Riêng trong tháng 11, khách hàng còn được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 12 triệu đồng, miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Cộng dồn những ưu đãi “nặng tay” này, người mua có thể tiết kiệm được thêm gần 55 triệu đồng khi mua xe.

Xe điện đang được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ 100%, vì vậy mức giá lăn bánh của mẫu A-SUV thuần điện chỉ còn khoảng 490 triệu đồng đã bao gồm pin.

Thêm vào đó, theo VinFast còn có chính sách miễn phí sạc điện cho đến 30/6/2027. Theo reviewer Hoàng Dũng, giải pháp này giúp các gia đình trẻ tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng. Thậm chí, kể cả sau khi hết thời gian miễn phí sạc, chi phí năng lượng của VF 5 vẫn rất rẻ. Chi phí bảo dưỡng định kỳ của VF 5 cũng được nhiều chủ xe đánh rất dễ chịu, vốn là đặc trưng của những chiếc sẽ chạy động cơ điện.

Với khả năng vận hành linh hoạt, trang bị an toàn vượt tầm phân khúc, chi phí sở hữu thấp nhất thị trường và chi phí sử dụng tiết kiệm đến mức kinh ngạc, VF 5 xứng đáng là “chiếc xe quốc dân” mở đầu hành trình sở hữu ô tô của nhiều gia đình và người trẻ Việt.