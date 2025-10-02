Mỹ đánh thuế 511,16% vào khung gầm ô tô do Thaco sản xuất

Tất cả các nhà sản xuất từ Việt Nam phải chịu mức thuế chống bán phá giá sơ bộ 511,16% đối với sản phẩm khung gầm và cụm khung gầm ô tô xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Bên cạnh Việt Nam, hai quốc gia cũng được xác định bị áp thuế chống bán phá giá với mặt hàng này, đó là Mexico và Thái Lan; với mức cụ thể 32,37% dành cho các doanh nghiệp Mexico và từ 46,12% đến 181,57% cho các doanh nghiệp Thái Lan.

Hàng hóa được đề cập trong cuộc điều tra này bao gồm khung gầm và các cụm lắp ráp phụ của chúng cho dù đã hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, cho dù đã lắp ráp hay chưa lắp ráp, cho dù được tráng hay không tráng, bất kể số lượng trục, để vận chuyển container hoặc các tải trọng khác.

Sau một tuần từ ngày công bố trên, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ sẽ công bố quyết định trên Công báo Liên bang và hướng dẫn Hải Quan Hoa Kỳ tạm dừng thanh lý và thu thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với khung gầm từ các quốc gia trên.

Tuy nhiên, kết luận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chỉ mang tính sơ bộ và tỷ lệ bán phá giá có thể thay đổi sau khi có quyết định cuối cùng. Cơ quan chức năng này đang tiếp tục điều ra một số vấn đề bổ sung và sẽ đưa ra mức thuế chính thức cuối cùng vào giữa tháng 12/2025, và gia hạn đến muộn nhất vào giữa tháng 2/2026. Theo đánh giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, khung gầm là bộ phận thiết yếu đối với chuỗi cung ứng nhưng hoạt động sản xuất đối với phương tiện vận tải này đã bị suy yếu do hàng nhập khẩu đã bị bán phá giá, trước đó là từ các doanh nghiệp Trung Quốc (đã bị áp thuế chính thức), và đến nay là Mexico, Thái Lan và Việt Nam.

Vào ngày 29/9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có thông báo bổ sung với thông tin về hai doanh nghiệp tại Việt Nam đã nộp đơn xin áp dụng mức thuế riêng biệt, đó là Công ty TNHH Sản xuất Xe chuyên dụng Thaco và Công ty TNHH Sản xuất Sơ mi Rơ moóc và Cấu kiện nặng Thaco (đều thuộc tập đoàn Trường Hải - Thaco).

Sau khi đánh giá, cơ quan này cho biết hai doanh nghiệp trên vẫn có biên độ phá giá trung bình 511,16%, tương tự với toàn các thực thể (doanh nghiệp) trên toàn Việt Nam. Quyết định cuối cùng được hoãn công bố sau tối đa 135 ngày nữa để bổ sung thông tin và điều tra thêm.

Vào tháng 12/2021, Thaco Industries và tập đoàn PITTS Enterprises của Mỹ ký hợp đồng xuất khẩu 15.500 sơ mi rơ moóc trong năm 2022 với giá trị 215 triệu USD; và lô hàng 870 sơ mi rơ moóc đầu tiên đã lên đường sang Mỹ từ đầu năm 2022. Theo thông báo, tính từ năm 2020 đến tháng 8/2024, Thaco đã xuất khẩu gần 13.000 sơ mi rơ moóc sang các nước ngoài như: Mỹ, Canada, Mexico, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

