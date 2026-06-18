Omoda & Jaecoo Việt Nam bổ sung phiên bản Omoda C5 Sport, có giá bán ưu đãi dưới 500 triệu đồng

Thêm lựa chọn cho khách hàng trẻ yêu thích SUV đô thị

Trong những năm gần đây, nhu cầu mua xe của khách hàng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ, đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh yếu tố giá bán, khách hàng ngày càng quan tâm đến thiết kế, công nghệ an toàn và trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Đó cũng là lý do Omoda & Jaecoo Việt Nam bổ sung phiên bản Omoda C5 Sport, giúp khách hàng có thêm lựa chọn giữa các phiên bản hiện có của dòng xe Omoda C5.

Vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế SUV Coupe đặc trưng với những đường nét trẻ trung, hiện đại và cá tính, Omoda C5 Sport hướng tới những khách hàng yêu thích sự khác biệt và mong muốn chiếc xe của mình không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện phong cách sống.

Nâng cấp trải nghiệm với nhiều trang bị đáng giá

Bên cạnh thiết kế SUV Coupe trẻ trung và khác biệt, Omoda C5 Sport được trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi hướng tới trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Khoang nội thất nổi bật với cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, tính năng đề nổ từ xa, kính cửa trước cách âm, gương chiếu hậu gập điện, gập tự động, điều hòa chỉnh điện, mang đến sự tiện lợi cho người dùng trong mọi hành trình.

Không chỉ chú trọng trải nghiệm, Omoda C5 Sport còn được nâng cao khả năng bảo vệ hành khách với hàng loạt trang bị an toàn đáng chú ý. Xe sở hữu hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 4 túi khí tiêu chuẩn cùng hệ thống cân bằng điện tử ESC và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Đặc biệt, thân xe được cấu thành từ 78% thép cường lực, góp phần gia tăng độ cứng vững và khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm. Đáng chú ý, Omoda C5 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đạt đồng thời 3 chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP, khẳng định chất lượng và độ an toàn đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED hiện đại, kính cách âm và nhiều tiện ích thông minh khác tiếp tục góp phần nâng cao sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, công nghệ hiện đại và nền tảng an toàn đạt chuẩn quốc tế giúp Omoda C5 Sport trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị trẻ trung, tiện nghi và an toàn trong tầm giá dễ tiếp cận.

Dễ dàng sở hữu hơn với chính sách ưu đãi hấp dẫn

Giá bán niêm yết của phiên bản C5 Sport là 559.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Nhân dịp ra mắt phiên bản mới, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua Omoda C5 Sport từ ngày 15/6 đến 31/7/2026. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe, tương đương giá trị 69.900.000 đồng. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ ABBank, VPBank và GPBank với lãi suất ưu đãi trong 12 tháng đầu.

Với các chính sách ưu đãi hiện hành, giá trị sở hữu của Omoda C5 Sport chỉ từ 479.100.000 đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận một mẫu SUV đô thị sở hữu nhiều công nghệ và trang bị an toàn trong phân khúc.

Khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam

Việc liên tục bổ sung sản phẩm mới cho thấy cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của Omoda & Jaecoo Việt Nam tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh việc mang đến những sản phẩm chất lượng toàn cầu, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng không ngừng mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao trải nghiệm hậu mãi nhằm mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Hiện nay, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã phát triển mạng lưới 40 nhà phân phối trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng và chăm sóc xe chính hãng. Song song đó, việc vận hành hai kho phụ tùng tại Hải Dương và Đồng Nai đảm bảo khả năng cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ, góp phần rút ngắn thời gian sửa chữa và nâng cao trải nghiệm hậu mãi cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Omoda C5 Sport được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 1 triệu km đối với toàn bộ xe và 10 năm hoặc 1 triệu km đối với động cơ. Đây là một trong những chính sách bảo hành nổi bật trên thị trường hiện nay, thể hiện sự tự tin của Omoda & Jaecoo Việt Nam vào chất lượng sản phẩm cũng như cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Với sự xuất hiện của Omoda C5 Sport, khách hàng Việt Nam sẽ có thêm một lựa chọn SUV trẻ trung, nhiều công nghệ và dễ tiếp cận hơn, tiếp tục mở rộng sức hấp dẫn của dòng xe Omoda C5 trên thị trường.