Phát triển dòng xe thương mại chạy điện - KITA Group bước vào “cuộc đua” mới

Khởi động lộ trình xe điện tại Việt Nam

Sau dấu mốc ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Chery (Trung Quốc), KITA Group nhanh chóng triển khai giai đoạn tiếp theo trong lộ trình đưa xe thương mại chạy điện gia nhập thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi tiên phong, thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông xanh, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của ngành vận tải quốc gia.

Theo kế hoạch, KITA Group sẽ triển khai hoạt động lắp ráp và sản xuất tại nhà máy ô tô Giải Phóng (Công ty thành viên của KITA Group) đặt tại Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, với quy mô gần 10ha. Trong giai đoạn I, dự án tập trung nâng cấp nhà xưởng, dây chuyền thiết bị và hệ thống kiểm định chất lượng. Với lợi thế hạ tầng sẵn có cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí - ô tô, nhà máy sau khi được nâng cấp dự kiến sẽ đáp ứng công suất 20.000 xe/năm, không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á.

Không phải ngẫu nhiên KITA Group lựa chọn xe thương mại chạy điện làm sản phẩm khởi đầu trong chiến lược điện hóa. Đây là phân khúc có lượng phát thải lớn nhưng lại ít được chú trọng trong các chiến lược giảm phát thải của ngành giao thông. Điện hóa dòng xe thương mại vì thế được xem là giải pháp then chốt, tạo tác động trực tiếp và nhanh chóng tới chất lượng môi trường đô thị.

Việc đầu tư hạ tầng bài bản ngay từ bước khởi đầu cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng thời khẳng định định hướng dài hạn của KITA Group trong lĩnh vực ô tô điện - một thị trường đang được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới.

Xe thương mại điện - giải pháp vận tải xanh cho đô thị Việt

Xe tải, đặc biệt là phân khúc nhỏ và trung, hiện chiếm tỷ lệ lớn trong vận chuyển nội đô và các tuyến liên tỉnh ngắn. Đây là lực lượng phương tiện hoạt động liên tục ở khu vực đông dân cư, đóng vai trò như “huyết mạch” của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó sử dụng công nghệ cũ, ít được bảo trì, phát thải khí và tiếng ồn cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đây cũng là lí do KITA Group lựa chọn điện hóa dòng xe thương mại này tại thị trường Việt Nam. Trong màn chào sân lĩnh vực sản xuất - lắp ráp ô tô điện, KITA Group hợp tác cùng Tập đoàn Chery để giới thiệu dòng xe tải và xe van điện mini Paidi. Với thiết kế gọn nhẹ, tải trọng dưới một tấn và đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, Paidi được kỳ vọng trở thành giải pháp vận tải xanh, thay thế hiệu quả cho các dòng xe xăng vốn đang chiếm thị phần áp đảo hiện nay.

Điểm khác biệt của Paidi nằm ở tính đa năng và linh hoạt. Xe được thiết kế tối ưu cho vận chuyển trong môi trường đô thị: dễ dàng di chuyển qua phố nhỏ, ngõ hẹp; vận hành thuận tiện tại các khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp logistics, bưu chính, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay nhà sản xuất có nhu cầu giao hàng thường xuyên.

Không chỉ dừng ở phân khúc xe tải và xe van điện, Paidi còn được nghiên cứu và phát triển thêm nhiều biến thể nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu: xe vận chuyển thư báo, xe bán hàng lưu động, xe vệ sinh môi trường, xe cứu hỏa mini, hay thậm chí xe pickup điện dành cho các hoạt động dịch vụ chuyên biệt. Với khả năng mở rộng ứng dụng, Paidi hứa hẹn mở ra một hệ sinh thái xe thương mại điện toàn diện, góp phần giảm khí thải, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả vận tải đô thị, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng “chặng cuối” đang ngày càng bùng nổ như hiện nay.

Theo kế hoạch, những chiếc Paidi “made in Vietnam” đầu tiên sẽ chính thức ra mắt thị trường vào nửa cuối năm 2026. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của KITA Group, mà còn mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong tiến trình hội nhập xu hướng xe điện toàn cầu.

PV