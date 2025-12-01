Omoda & Jaecoo Việt Nam bất ngờ công bố kế hoạch lắp ráp Omoda 4 và Jaecoo J5: Bước tiến quan trọng trong chiến lược 'Đến Việt Nam – Vì Việt Nam'

Nhà máy Omoda & Jaecoo – Nền tảng cho chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”

Trong phần chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam – khẳng định rằng việc lắp ráp hai mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược nội địa hóa dài hạn. Nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên, hiện đang được triển khai đúng tiến độ, được định vị là dự án trọng điểm tạo ra giá trị thực cho nền công nghiệp Việt Nam.

Theo ông, nhà máy không chỉ giúp Omoda & Jaecoo chủ động sản xuất, rút ngắn chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ cho thị trường trong nước, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đây chính là những yếu tố nền tảng để thương hiệu thực hiện đúng cam kết “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”: sản xuất tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu của người Việt trước tiên, mang đến những mẫu xe công nghệ toàn cầu nhưng được tối ưu cho thị trường sở tại.

Về dài hạn, khi năng lực sản xuất ổn định và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ được hoàn thiện, nhà máy Hưng Yên sẽ là bệ phóng giúp Omoda & Jaecoo từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, hướng tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực và quốc tế.

Omoda 4 và Jaecoo J5 – Chọn lựa chiến lược cho giai đoạn lắp ráp đầu tiên

Tại sự kiện, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã công bố hai mẫu xe đầu tiên dự kiến được lắp ráp: Omoda 4 và Jaecoo J5. Cả hai đều thuộc phân khúc SUV B+, sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng trẻ trung, thời thượng, yêu thích công nghệ và đam mê khám phá.

Việc lựa chọn phân khúc B+ cho giai đoạn lắp ráp đầu tiên cho thấy định hướng rõ ràng của Omoda & Jaecoo Việt Nam: tiếp cận nhóm khách hàng có dung lượng lớn, đang tăng trưởng mạnh, và có nhu cầu chuyển đổi sang các mẫu xe công nghệ – an toàn – thông minh hơn. Sự xuất hiện của hai mẫu xe đã tạo nên sự háo hức rõ rệt trong cộng đồng Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Khẳng định cam kết dài hạn với Việt Nam

Thông điệp quan trọng nhất của sự kiện không chỉ nằm ở những sản phẩm mới, mà còn nằm ở cách Omoda & Jaecoo Việt Nam khẳng định chiến lược đầu tư bền vững vào Việt Nam. Chỉ sau hơn 1 năm, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã xây dựng hệ thống gần 40 nhà phân phối phủ khắp toàn quốc, ra mắt 3 mẫu xe trong năm đầu tiên và nhanh chóng tạo dựng cộng đồng người dùng lớn mạnh, áp dụng chính sách hậu mãi dẫn đầu thị trường; khởi công và tiếp tục triển khai xây dựng nhà máy Hưng Yên theo mô hình “Nhà máy xanh – Hệ sinh thái sạch” và chuẩn bị giới thiệu 16 mẫu xe hoàn toàn mới trong năm 2026.

Thông điệp “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” được thể hiện xuyên suốt: Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ coi Việt Nam là thị trường tiềm năng, mà là điểm tựa cho chiến lược Đông Nam Á và mục tiêu phát triển bền vững của thương hiệu.

Sự kiện sinh nhật 1 năm không chỉ là nơi công bố chiến lược mới, mà còn là dịp để Omoda & Jaecoo Việt Nam lắng nghe chia sẻ của những khách hàng tiên phong đã đồng hành từ ngày đầu. Trong không gian tiệc tối ấm cúng và sang trọng, các chủ xe đã chia sẻ sự tin tưởng dành cho Omoda & Jaecoo Việt Nam, đến từ ba yếu tố: chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ hậu mãi vượt kỳ vọng và chiến lược đầu tư nghiêm túc của thương hiệu.

Chính sự đồng hành của cộng đồng hơn 300 khách hàng có mặt tại sự kiện đã tạo thêm động lực để Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục đầu tư lâu dài và mang đến cho thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm tiến bộ hơn trong tương lai.