Tasco Auto và Esky ký kết hợp tác chiến lược - Chung tay phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc nhanh cho xe điện tại Việt Nam

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến chiến lược của Tasco Auto trong việc hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển toàn diện, song hành cùng định hướng của Esky trong việc mở rộng quy mô hạ tầng sạc nhanh, tăng cường nguồn cung ứng đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường Việt Nam trong giai đoạn chuyển dịch sang giao thông xanh.

Hợp tác chiến lược giữa Tasco Auto và Esky – Bước đi quan trọng thúc đẩy giao thông xanh

Tasco Auto xác định việc phát triển hạ tầng sạc là một trong những trụ cột then chốt để hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh - từ phân phối xe, vận hành dịch vụ sau bán hàng đến cung cấp năng lượng sạch cho người dùng. Về phía Esky, doanh nghiệp hiện là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc nhanh tại Việt Nam, sở hữu hệ thống trạm sạc DC công suất lớn và công nghệ quản lý thông minh, đảm bảo tốc độ - an toàn - ổn định cho người sử dụng. Sự kết hợp giữa Tasco Auto - nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam và Esky - đơn vị công nghệ năng lượng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho thị trường: nâng cao khả năng tiếp cận trạm sạc nhanh, thúc đẩy việc chuyển đổi sang xe điện và góp phần hình thành hệ sinh thái giao thông xanh bền vững tại Việt Nam.

Nối tiếp thành công trong việc hợp tác phân phối các thương hiệu cao cấp như Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co và Geely tại Việt Nam, Tasco Auto hiện thực hóa chiến lược phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện thông qua hợp tác với Esky. Sự kết hợp này giúp Tasco Auto hoàn thiện chuỗi giá trị - từ sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng đến hạ tầng sạc dành cho xe điện, tạo nên một hệ sinh thái đồng bộ, nơi khách hàng có thể an tâm di chuyển với đầy đủ tiện ích, hỗ trợ và năng lượng sẵn có trong suốt hành trình. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Tasco Auto trong việc mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những lựa chọn xe chất lượng cùng trải nghiệm di chuyển trọn vẹn.

Hợp tác chiến lược giữa Tasco Auto và Esky sẽ phát huy tối đa thế mạnh của doanh nghiệp trong việc triển khai và cung cấp giải pháp dịch vụ trạm sạc nhanh DC cho ô tô nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, trong giai đoạn đầu - Quý I năm 2026, Tasco Auto và Esky sẽ lắp đặt hơn 50 trạm sạc nhanh tại các showroom Tasco Auto trên toàn quốc, trải dài khắp các tỉnh thành Bắc – Trung – Nam, tập trung tại các vị trí chiến lược của địa phương nhằm tăng tiện ích cho người dùng xe điện. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục phủ kín toàn bộ hệ thống showroom Tasco Auto với mạng lưới trạm sạc tiêu chuẩn, đồng thời mở rộng sang các điểm dịch vụ – bãi đỗ – trung tâm bảo dưỡng thuộc hệ sinh thái Tasco, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những hệ sinh thái giao thông xanh lớn mạnh nhất.

Trong phạm vi hợp tác chiến lược, khách hàng sử dụng xe điện của các thương hiệu được phân phối bởi Tasco Auto cũng sẽ được hưởng đặc quyền ưu đãi giảm 35% phí dịch vụ sạc so với các thương hiệu khác, mang đến sự an tâm toàn diện và tối ưu chi phí vận hành cho người dùng.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tasco Auto chia sẻ: “Hợp tác với Esky là bước tiến quan trọng của Tasco Auto trong hành trình phát triển hạ tầng giao thông xanh. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng từ những thương hiệu uy tín hàng đầu, mà còn một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và trải nghiệm an tâm khi đến với Tasco Auto. Với việc triển khai hơn 50 trạm sạc, đi vào hoạt động ngay trong giai đoạn đầu năm 2026, bổ sung vào mạng lưới sạc sẵn có của Tasco Auto; đồng thời dự kiến mở rộng toàn hệ thống trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi tin tưởng mô hình hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc sẽ tạo ra giá trị thiết thực cho thị trường cũng như mang lại đặc quyền vượt trội dành cho khách hàng trong hệ sinh thái Tasco Auto.”.

Ông Hồ Khánh Bảo Thiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Esky cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tasco Auto và rất vinh dự đồng hành trong kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh trên toàn bộ hệ thống showroom của Tasco Auto trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Sự hợp tác này là dấu mốc quan trọng trong định hướng mở rộng hạ tầng sạc của Esky, giúp người dùng xe điện tiếp cận dịch vụ sạc nhanh an toàn và tiện lợi ở bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành giữa Esky và Tasco Auto sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường xe điện Việt Nam trong giai đoạn tới.”.