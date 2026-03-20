'Phủ xanh trường học 2026' khởi động, truyền cảm hứng sống xanh cho hàng vạn học sinh cả nước

Được triển khai lần đầu năm 2025, chương trình “Phủ xanh trường học” do VinFast tổ chức đã chính thức quay trở lại với các trường THCS và THPT trên khắp cả nước từ tháng 3/2026. Với chủ đề “Lái xe an toàn - Vì tương lai xanh”, chuỗi sự kiện hướng tới học sinh và giáo viên nhằm trang bị kiến thức an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các em học sinh, thầy cô giáo trải nghiệm xe máy điện VinFast và hiểu rõ hơn lợi ích của xe máy điện với cộng đồng.

Theo ghi nhận tại sự kiện diễn ra ngày 16/3 tại các điểm trường ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, hàng nghìn học sinh, giáo viên đã hào hứng tham gia chương trình. “Em được tìm hiểu các tình huống giao thông cụ thể và cách xử lý để đi đường an toàn hơn. Em cũng được lái thử xe máy điện VinFast, xe rất đẹp, cá tính, dễ lái, dễ kiểm soát tốc độ khi di chuyển”, Nguyễn Anh Tuấn, học sinh trường THPT Duy Tân, Đà Nẵng nói sau khi tự tay trải nghiệm mẫu Flazz.

Tại các điểm trường, hoạt động thu hút nhiều sự chú ý là lái thử xe máy điện VinFast. Giáo viên và học sinh đều có cơ hội tiếp cận nhiều dòng xe hiện hành của hãng như Flazz, ZGoo, Feliz 2025, Evo Grand… Trong đó, nhiều giáo viên quan tâm tới Feliz 2025, Evo Grand… cho nhu cầu đi lại hằng ngày. Với học sinh THPT, các mẫu Flazz, ZGoo hay Evo Grand Lite thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng gọn, chiều cao phù hợp và tốc độ được giới hạn để bảo đảm an toàn.

“Mẫu Evo Grand Lite có màu tím đẹp, chiều cao yên vừa phải và tốc độ được giới hạn để bảo đảm an toàn nên em rất thích”, Thùy Linh, học sinh trường THPT Thanh Bình, Hải Phòng chia sẻ sau khi chạy thử và được tư vấn về các mẫu xe điện.

Không chỉ hiểu hơn về xe máy điện, chương trình của VinFast với nhiều học sinh còn mang ý nghĩa lớn khi truyền cảm hứng sống xanh cho người trẻ. Em Thu Thủy, học sinh trường THPT Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết những kiến thức thực tế giúp em hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân để chung tay bảo vệ môi trường.

“Việc lựa chọn phương tiện cũng là cách chúng em thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc hạn chế phát thải, bảo vệ môi trường. Đường phố nếu chỉ còn xe điện cũng dễ chịu hơn, không còn khói bụi, tiếng ồn”, Thu Thủy chia sẻ.

Ủng hộ quan điểm này, một giáo viên tại Thanh Hóa tham gia chương trình cho rằng giá trị lớn của chuỗi sự kiện “Phủ xanh trường học” nằm ở việc hình thành thói quen đúng cho học sinh ngay từ sớm. “Các em không chỉ được học luật mà còn được trải nghiệm thực tế, từ đó hiểu cách di chuyển an toàn và có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Việc tiếp cận xe điện cũng giúp các em hình dung rõ hơn về xu hướng di chuyển trong tương lai, từ đó hình thành thói quen tích cực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, nữ giáo viên nói.