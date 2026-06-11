Tài xế lên đời VinFast Limo Green: Xe rộng, khỏe, tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi tháng

Đạp ga là đi, ngồi đủ 7 người vẫn thoải mái

Với những người kinh doanh vận tải hành khách, việc tìm kiếm một phương tiện vẹn cả đôi đường - vừa phải làm hài lòng khách hàng bằng sự rộng rãi, tiện nghi, vừa vận hành tốt, lại bảo vệ túi tiền cho chủ xe - luôn là một bài toán hóc búa. Sự xuất hiện của Limo Green đã mang tới lời giải “3 trong 1” cho giới tài xế.

Về vận hành, với công suất tối đa 150 kW, tương đương hơn 200 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm, Limo Green sở hữu nền tảng vận hành nổi bật trong phân khúc MPV phổ thông. Từ trải nghiệm thực tế, reviewer Phùng Tuấn Anh (Tony Phùng) đánh giá cảm giác lái là điểm gây ấn tượng nhất trên mẫu MPV điện 7 chỗ này.

“Trước đây, nhiều lần đi taxi bằng Limo Green tôi cũng đã cảm nhận được những ưu điểm của xe. Tuy nhiên, đến khi sở hữu tôi vẫn cảm thấy bất ngờ về năng lực vận hành của Limo Green, mẫu xe này cho cảm giác lái tốt hơn rất nhiều các mẫu xe cùng phân khúc, đạp ga là đi ngay”, anh Tony Phùng nhấn mạnh.

Theo anh, tăng tốc nhanh, vận hành êm ái và không có tiếng máy gằn là những điểm mạnh dễ nhận thấy của Limo Green. Ngoài ra, reviewer này cũng đánh giá hệ thống treo sau đa liên kết giúp thân xe ổn định hơn khi qua đường xấu hoặc ôm cua, nhờ đó người ngồi sau cảm thấy dễ chịu hơn trong các chuyến đi dài.

Một trong những điểm cộng lớn khác nằm ở không gian nội thất. Limo Green có chiều dài cơ sở 2.840 mm, thông số lớn bậc nhất phân khúc mang đến không gian thoải mái cho cả 7 người ngồi. Đặc biệt, hàng ghế thứ ba được thiết kế với khoảng để chân rộng rãi cho hành khách.

Mặc dù sở hữu không gian rộng hàng đầu phân khúc nhưng khả năng xoay trở trong phố của Limo Green vẫn rất “đáng nể”.“Bán kính quay đầu được tối ưu cho đô thị. Xe lùi chuồng, ghép ngang, ghép dọc nhanh nên lái rất nhẹ trong phố”, anh Tony Phùng chia sẻ.

Về công nghệ và tiện nghi, xe hướng tới trải nghiệm hiện đại với cần số dạng núm xoay, màn hình trung tâm 10,1 inch sắc nét... Anh Tony Phùng đặc biệt ấn tượng với hệ thống điều hòa làm mát sâu, có thể duy trì nhiệt độ lý tưởng ngay cả dưới trời nắng gắt nhờ hệ thống cửa gió riêng biệt cho cả ba hàng ghế.

Mỗi lần sạc đầy “đút túi” ngay 1 triệu đồng

Bên cạnh chất lượng vận hành, bài toán lợi nhuận chính là yếu tố cốt lõi giúp Limo Green trở thành công cụ kinh doanh hiệu quả. Anh Nguyễn Trọng Hạnh, người đã chạy hơn 20.000 km chỉ sau 2 tháng, gọi Limo Green là “công cụ cày tiền” hữu hiệu nhờ chi phí nuôi xe nhẹ gánh.

Anh cho biết, nhờ chính sách sạc miễn phí (10 lần/tháng) đến ngày 10/2/2029 và bảo dưỡng phải chăng, chủ xe có thể tiết kiệm được một khoản tiền lên tới cả chục triệu đồng so với khi vận doanh bằng xe xăng.

“Tôi đã từng chạy rất nhiều mẫu xe xăng hoặc dầu DO, nhưng phải đến khi chạy Limo Green tôi mới cảm nhận được xe điện tối ưu thế nào, đặc biệt về vấn đề chi phí. Nếu so với một lần đổ đầy nhiên liệu cho xe xăng, mỗi lần sạc đầy pin giúp tôi tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng. Kể cả sau khi hết ưu đãi miễn phí sạc, chi phí sử dụng xe điện vẫn thấp hơn đáng kể”, anh Hạnh cho biết.

Trong khi đó, reviewer Tony Phùng cho rằng chính sách miễn phí sạc giúp Limo Green trở thành lựa chọn hấp dẫn trong mảng cho thuê xe tự lái. Nếu như khách thuê xe xăng phải tính thêm một khoản đáng kể cho nhiên liệu, thì với Limo Green, chi phí này gần như bằng 0. Nhờ đó, tổng chi phí cho cả chuyến đi thấp hơn đáng kể, giúp chủ xe dễ thu hút khách hàng hơn.

Không chỉ tối ưu chi phí, Limo Green còn đáp ứng tốt yêu cầu khai thác liên tục của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Theo anh Nguyễn Trọng Hạnh, khối pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy, giúp tài xế thoải mái di chuyển trong ngày mà không cần bận tâm tới việc sạc xe giữa chừng. Hơn nữa, VinFast áp dụng chế độ bảo hành xe lên tới 7 năm hoặc 160.000 km và bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Điều này giúp các tài xế và doanh nghiệp vận tải hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình vận doanh.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm sử dụng và hiệu quả kinh tế đang biến Limo Green trở thành mẫu xe “khách ưng, tài khỏe” và tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho những người làm dịch vụ vận tải hành khách.

PV