TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, Hyundai Creta là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 691 xe bán ra, thể hiện sức hút ổn định trong phân khúc SUV đô thị nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng nhiều trang bị phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng Việt. Hyundai Tucson tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong phân khúc SUV hạng C với doanh số 651 xe trong tháng 5.

Hyundai Stargazer duy trì sức hút trong phân khúc MPV đô thị với 301 xe được bàn giao đến khách hàng trong tháng 5, tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ. Hyundai Accent đạt sản lượng bán hàng 251 xe và Hyundai Grand i10 ghi nhận doanh số 155 xe.

Ở nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 124 xe. Hyundai Palisade ghi nhận 108 xe bán ra thị trường. Đáng chú ý, trong tháng 4, Hyundai Palisade đã được công bố điều chỉnh giá bán lẻ khuyến nghị không đi kèm thay đổi về cấu hình hay trang bị. Điều này giúp mẫu xe sở hữu mức giá mới hấp dẫn hơn nhưng giá trị mà khách hàng nhận được vẫn trọn vẹn của SUV cỡ E, “vượt tầm” phân khúc giá. Chính sách giá mới tiếp tục được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức hút cho Hyundai Palisade trong các tháng tiếp theo.

Ở các mẫu xe còn lại, Hyundai Custin đạt doanh số 95 xe, Hyundai Venue đạt 94 xe bán ra thị trường, Hyundai Elantra ghi nhận 33 xe đến tay khách hàng trong tháng 5.

Bên cạnh các mẫu xe du lịch, các dòng xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.417 xe trong tháng 5/2026, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số chung của thương hiệu.

Thị trường ô tô trong tháng 5 ghi nhận nhu cầu di chuyển tăng cao trước thềm mùa nắng nóng bắt đầu, từ đó nhu cầu mua sắm ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Trong bối cảnh đó, Hyundai tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, nguồn cung được đảm bảo cùng hệ thống đại lý phủ rộng trên toàn quốc.

Bước sang tháng 6, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi “Hoà nhịp World Cup - Ưu đãi lên tới 220 triệu đồng” dành cho nhiều mẫu xe chủ lực nhằm gia tăng cơ hội sở hữu xe cho khách hàng trong mùa cao điểm du lịch hè. Theo chương trình, khách hàng mua xe trong tháng 6/2026 có thể nhận nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn từ Hyundai Thành Công Việt Nam và hệ thống Đại lý, với giá trị ưu đãi lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe, phiên bản và năm sản xuất, cùng các quyền lợi hậu mãi như thẻ hội viên Hyundai và chính sách gia hạn bảo hành đối với một số dòng xe.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 5/2026 (Đơn vị: Xe)