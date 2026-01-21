Skoda Auto năm 2025: 1.043.900 xe được giao đến tay khách hàng, thương hiệu xe hơi bán chạy thứ ba châu Âu

Klaus Zellmer, Giám đốc điều hành của Skoda Auto, cho biết: “Skoda Auto đang đạt được những thành công ở tầm cao mới. Năm 2025, số lượng xe giao hàng của chúng tôi đã vượt mốc một triệu chiếc, đưa Škoda trở thành thương hiệu ô tô bán chạy thứ ba tại châu Âu, thị trường cốt lõi của chúng tôi. Thành tựu này phản ánh sự cống hiến xuất sắc của đội ngũ Skoda trên toàn thế giới, sức mạnh của các đối tác đại lý và niềm tin của khách hàng.

"Cùng với các đối tác bán hàng, chúng tôi không chỉ bán sản phẩm – chúng tôi đang cung cấp khả năng di chuyển đáng tin cậy, công nghệ dễ tiếp cận và dịch vụ chất lượng cao trong suốt hành trình của khách hàng. Mô hình kinh doanh vững mạnh của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các dòng xe cạnh tranh đồng thời đảm bảo giá trị lâu dài thông qua dịch vụ hậu mãi mạnh mẽ, dịch vụ kỹ thuật số và hỗ trợ khách hàng cá nhân. Năm vừa qua cũng đánh dấu đà phát triển mạnh mẽ trong chiến lược tăng trưởng quốc tế của chúng tôi, với sự tăng trưởng liên tục tại Ấn Độ, ASEAN và Trung Đông. Cách tiếp cận của chúng tôi về sự tự do lựa chọn hệ thống truyền động – từ động cơ đốt trong hiệu suất cao và các loại xe hybrid nhẹ và hybrid cắm điện đến danh mục xe điện hoàn toàn thực dụng đang ngày càng mở rộng – rõ ràng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Trong tương lai, chúng tôi rất hào hứng xây dựng trên thành công này với các buổi ra mắt toàn cầu sắp tới của Hai mẫu xe hoàn toàn mới, chạy hoàn toàn bằng điện: SUV đô thị Epiq và Peaq bảy chỗ, mẫu xe chủ lực mới của chúng tôi. Những chiếc xe này sẽ tăng gấp đôi danh mục xe điện của chúng tôi và giúp việc tiếp cận xe điện trở nên dễ dàng hơn, được hỗ trợ bởi mạng lưới đại lý mạnh mẽ và các dịch vụ toàn diện, mang lại sự tự tin cho khách hàng ở mọi bước.”

Ông Martin Jahn, Ủy viên Hội đồng quản trị phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị của Škoda Auto, cho biết thêm: “Doanh số giao xe toàn cầu của chúng tôi đã tăng đáng kể, dẫn đến mức tăng 12,7% so với năm ngoái, với Octavia một lần nữa dẫn đầu danh mục sản phẩm của chúng tôi và vượt mốc 190.000 xe được giao. Tại châu Âu, chúng tôi đã đạt được thành công lớn nói chung - đặc biệt là với các mẫu xe điện mới Enyaq và Elroq, giúp Škoda leo lên vị trí thứ tư trong số tất cả các nhà sản xuất xe điện với gần 175.000 xe được giao. Chúng tôi cũng tiếp tục củng cố các thị trường tăng trưởng năng động, dẫn đầu là Ấn Độ, nơi chúng tôi gần như tăng gấp đôi doanh số lên 70.600 xe, chủ yếu nhờ vào mẫu Kylaq mới ra mắt. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nâng tầm thương hiệu Škoda lên một tầm cao mới trên tất cả các điểm tiếp xúc, với hơn 1.200 đại lý đã được đổi thương hiệu trong năm 2025.”

Thương hiệu bán chạy thứ ba tại thị trường cốt lõi châu Âu

Với 836.200 xe được giao cho khách hàng tại thị trường cốt lõi châu Âu (+9,9%), thương hiệu này đã giành được vị trí thứ ba trong số tất cả các nhà sản xuất – một vị trí mà hãng đặt mục tiêu bảo vệ và củng cố trong những năm tới.

Đức vẫn là thị trường lớn nhất của Škoda, với 211.100 xe được giao (+24.000 so với năm trước; +12,8%), tiếp theo là Cộng hòa Séc (91.800; +7.300), Vương quốc Anh (83.300; +4.600), Ba Lan (65.200; +3.800) và Pháp (50.800; +5.200). Đặc biệt, mức tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận ở Đan Mạch (+6.800) và Hà Lan (+5.900).

Thúc đẩy xe điện

Škoda xếp thứ tư trong số các nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất châu Âu; Elroq xếp thứ hai tại châu Âu Về số lượng xe điện chạy bằng pin được giao, Đức (51.000 chiếc; +106,6%), Đan Mạch (16.700 chiếc; +191%) và Hà Lan (15.100 chiếc; +300%) là những thị trường mạnh nhất của Škoda. Tại Cộng hòa Séc, nhà sản xuất ô tô này đã giao 6.000 xe điện cho khách hàng (+245,7%).

Tại thị trường cốt lõi của Škoda là châu Âu (EU27+4), các mẫu xe điện và xe hybrid sạc điện chiếm 25,7% (+116,5%) tổng số xe Škoda được giao – nghĩa là cứ bốn chiếc xe Škoda bán ra thì có một chiếc được trang bị cổng sạc. Elroq đứng thứ hai trong số các mẫu xe điện bán chạy nhất khu vực, xếp hạng nhất tại Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan và Slovakia. Tại Đức, Áo và Thụy Sĩ, mẫu SUV cỡ nhỏ này nằm trong top ba mẫu xe được ưa chuộng nhất. Mẫu Enyaq lớn hơn đã đứng thứ bảy trong số các mẫu xe điện bán chạy nhất châu Âu, xếp hạng trong top ba tại Cộng hòa Séc, Phần Lan, Thụy Sĩ, Áo và Slovakia.

Nhờ thành công của dòng xe điện chạy bằng pin, Škoda đã giành được vị trí thứ tư trong số các nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất, với thị phần 6,8%.

Doanh số bán các mẫu xe điện tăng hơn gấp đôi; Octavia vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Octavia vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Škoda, với 190.300 chiếc được giao trên toàn thế giới. (-11,8%). Thế hệ thứ tư hiện tại, có mặt trên thị trường từ năm 2020, gần đây đã vượt mốc 1.000.000 chiếc được bán ra. Chiếc xe đạt cột mốc này đã được giao cho một khách hàng tại Cộng hòa Séc. Tiếp theo Octavia là Kodiaq (130.400 chiếc), Kamiq (125.900) và Fabia (119.100). Lượng xe điện hóa (các mẫu xe BEV và PHEV) được giao đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước: Škoda đã giao 174.900 xe điện chạy bằng pin và 43.800 xe hybrid cắm điện – tổng cộng là 218.700 xe (+117,5%).

Tiến bộ trong chiến lược quốc tế hóa: Kết quả kỷ lục tại Ấn Độ; tăng trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi Chiến lược quốc tế hóa của Škoda Auto đang mang lại kết quả. Tại Ấn Độ, nhà sản xuất ô tô này đã đạt kỷ lục về số lượng xe giao hàng với 70.600 chiếc (+96,1%). Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với mẫu SUV Kylaq sản xuất trong nước trong phân khúc xe dưới 4 mét phổ biến. Škoda Auto cũng đang mở rộng dấu ấn của mình tại khu vực ASEAN: Tại Việt Nam, việc sản xuất CKD (lắp ráp trong nước) các mẫu Slavia và Kushaq đã bắt đầu từ năm ngoái với sự hợp tác của đối tác Tập đoàn Thanh Công. Škoda Auto cũng đã thâm nhập thị trường Ả Rập Xê Út, củng cố sự hiện diện của mình tại Trung Đông.

Ngoài ra, doanh số giao hàng của Škoda đang tăng mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ (45.100 chiếc; +6,8%) và Bắc Phi, đặc biệt là tại Maroc (6.000 chiếc; +37,1%) và Ai Cập (5.300 chiếc; +32,9%).

Điểm nổi bật năm 2026: Hai mẫu xe điện hoàn toàn mới mở rộng dòng sản phẩm toàn diện và giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn Trong nửa đầu năm nay, Škoda sẽ ra mắt mẫu SUV crossover đô thị chạy hoàn toàn bằng điện hoàn toàn mới Epiq, tiếp theo là mẫu SUV gia đình cỡ lớn bảy chỗ ngồi Peaq. Với hai mẫu xe bổ sung này, Škoda sẽ tăng gấp đôi danh mục xe điện của mình, mở rộng sự lựa chọn cho khách hàng trong lĩnh vực xe điện và giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn với mẫu SUV crossover chạy hoàn toàn bằng điện Epiq ở phân khúc tầm trung.