Škoda giới thiệu phác thảo ngoại thất của mẫu SUV điện 7 chỗ hoàn toàn mới Peaq

Ông Karl Neuhold, Trưởng bộ phận Thiết kế Ngoại thất của Škoda Auto, chia sẻ: “Trong quá trình thiết kế ngoại thất của Škoda Peaq, chúng tôi đã nhất quán áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, kết hợp các đường nét tinh gọn, tỷ lệ cân đối và những chi tiết đặc trưng của thương hiệu. Các bề mặt được tạo hình chính xác cùng các chi tiết cấu trúc rõ ràng mang đến diện mạo tự tin, mang giá trị bền vững theo thời gian, trong khi những điểm nhấn đặc trưng như cụm đèn hình chữ T và mặt trước Tech-Deck Face thể hiện bản sắc Škoda trong kỷ nguyên xe điện mới.”

Ở phía trước, cụm đèn pha mảnh mai hình chữ T, Tech-Deck Face màu đen bóng và chi tiết nối liền giữa chúng tạo nên mô-típ vòng khung đặc trưng. Thiết kế này được tương phản bởi cản trước dạng “núi lửa”, với đường viền dưới nổi bật và đường ngang được định hình rõ ràng.

Nhìn từ bên hông, đường gân vai cao cùng trụ D bản rộng làm nổi bật dáng vững chãi của xe. Các bề mặt được tạo khối rõ ràng làm nổi bật tỷ lệ mạnh mẽ. Các bản phác thảo cũng cho thấy tay nắm cửa dạng ẩn, được tích hợp liền mạch vào thân xe.

Phần đuôi xe phản chiếu thiết kế phía trước với cụm đèn hậu hình chữ T và chi tiết nối liền, tạo nên mô-típ vòng khung không thể nhầm lẫn. Điều này giúp Peaq nổi bật và dễ dàng nhận diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lễ ra mắt toàn cầu của Škoda Peaq hoàn toàn mới sẽ diễn ra tại Monnetier Mornex, Pháp, vào lúc 18:25 ngày 23 tháng 6.