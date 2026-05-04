Škoda hé lộ những phác thảo nội thất đầu tiên và công bố ngày ra mắt toàn cầu của Epiq thuần điện

Nội thất của Epiq được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Modern Solid ngay từ những bước đầu tiên. Những phác thảo nội thất đầu tiên mang lại ấn tượng ban đầu về thiết kế góc cạnh, gọn gàng, ưu tiên sự trực quan và dễ định hướng. Kiến trúc nội thất theo chiều ngang thay thế bảng điều khiển truyền thống, mang lại cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn, trong khi hệ thống đèn viền nội thất góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng, thân thiện.

Bố cục có hệ thống và rõ ràng giúp việc vận hành trở nên trực quan, mang lại sự tiện lợi cho cả người lái lẫn hành khách. Ngăn chứa đồ mở nhấn mạnh tính thực dụng của khoang nội thất, trong khi cụm điều khiển trung tâm kiểu nổi tích hợp sạc không dây để tăng thêm sự tiện ích. Vật liệu bền vững được ứng dụng có chọn lọc, phù hợp với triết lý Modern Solid của Škoda trong thiết kế nội thất.

Škoda Epiq sẽ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch nhân đôi danh mục xe thuần điện (BEV) của hãng trong năm 2026. Là một phần của dòng xe đô thị châu Âu (European Urban Car Family) thuộc Brand Group Core của Tập đoàn Volkswagen, mẫu SUV crossover hạng phổ thông thuần điện này sẽ góp phần đưa di chuyển điện hóa đến gần hơn với đông đảo khách hàng.

Lễ ra mắt toàn cầu của Škoda Epiq sẽ diễn ra tại Zurich vào lúc 14h00, thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2026.