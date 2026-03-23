Sự giao thoa giữa công nghệ và di sản – Biểu tượng XC90 ở phiên bản hoàn thiện nhất lịch sử

Mọi nâng cấp trên XC90 mới đều hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất trải nghiệm. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn an toàn mang lại khả năng vận hành hoàn hảo và sự an tâm trên mọi hành trình.

“Làm thế nào để hoàn thiện hơn một biểu tượng vốn đã dẫn đầu? Với phiên bản Volvo XC90 vừa ra mắt, chúng tôi đã hiện thực hóa điều đó. Đầy bản lĩnh và không ngừng cải tiến, dòng xe XC90 không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về doanh số trong nhiều năm qua, mà còn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng tìm kiếm mẫu xe hội tụ sự hoàn mỹ." Ông Jim Rowan, cựu CEO của Volvo Cars từng chia sẻ.

“Chúng tôi mang đến một phiên bản XC90 toàn diện: mạnh mẽ ở diện mạo và tinh tế trong từng chi tiết. Sự nâng cấp lần này không chỉ dừng lại ở công nghệ an toàn, điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là không gian nội thất đã được nâng cấp, tinh chỉnh hoàn thiện hơn từng đường nét. Với màn hình trung tâm độ phân giải cao và giao diện người dùng mới nhất mang đến trải nghiệm thực sự khác biệt ngay khi bước vào khoang lái.” Ông Nguyễn Anh Linh, Tổng Giám Đốc của Volvo Car Việt Nam cho biết.

Một trong những mẫu xe an toàn nhất thế giới.

Kế thừa di sản của thương hiệu Volvo, XC90 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe an toàn nhất thị trường hiện nay. XC90 sở hữu khung gầm hấp thụ xung lực (safety cage) tiên tiến, kết hợp cùng hệ thống an toàn chủ động, nhằm bảo vệ tối đa cho hành khách và người xung quanh.

XC90 được trang bị hệ thống radar và camera tiên tiến, giúp nhận diện sớm các nguy cơ va chạm, cảnh báo và hỗ trợ phanh (một phần hoặc toàn bộ) can thiệp đánh lái để giữ xe trong trạng thái an toàn. Hệ thống còn giúp giảm thiểu rủi ra va chạm với phương tiện khác, người đi bộ, người đi xe đạp và động vật cỡ lớn.

Diện mạo đương đại. Khi di sản giao thoa cùng kỷ nguyên số.

Ngoại thất của XC90 mới là một tổng thể hài hòa giữa uy lực của dòng SUV cỡ lớn và sự thanh lịch vượt thời gian mang phong cách Scandinavian đặc trưng. Trong bản nâng cấp này, ngôn ngữ thiết kế của XC90 như được bước sang một chương mới, hiện đại hơn và mang hơi thở đồng điệu với dải sản phẩm thuần điện thế hệ mới của Volvo.

Thay đổi ấn tượng nhất tập trung ở phần đầu xe với thiết kế hoàn toàn mới: Lưới tản nhiệt sở hữu hoạ tiết đồ họa đan chéo tinh xảo mới, kết hợp cùng nắp ca-pô dập nổi và cản trước được tạo hình mới, mang đến một diện mạo hiện đại và cuốn hút. Cụm đèn pha “búa Thor” trứ danh nay được tinh chỉnh thanh mảnh hơn, với dải đèn kéo dài chạm tới khung viền lưới tản nhiệt, khẳng định dấu ấn công nghệ và gia tăng độ nhận diện đặc trưng.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, Volvo XC90 được trang bị hệ thống chiếu sáng Matrix LED thế hệ mới. Với cấu trúc 15 phân vùng độc lập, công nghệ này tạo ra luồng sáng rộng và sâu, tối ưu hóa khả năng quan sát trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời mang lại sự chuyển tiếp ánh sáng mượt mà, tự nhiên. Đặc biệt, cụm đèn trước thích ứng chủ động (Active High Beam – AHB) có khả năng nhận diện và tự động điều chỉnh luồng sáng để không gây chói mắt các phương tiện ngược chiều và phía trước, trong khi vẫn duy trì cường độ chiếu sáng tối đa cho người lái. Bên cạnh đó, cụm đèn này còn mang lại trải nghiệm kết nối cảm xúc với hiệu ứng đèn chào mừng và tạm biệt tinh tế.

Tiến về phía sau, cụm đèn hậu dọc đặc trưng được nâng cấp với các chi tiết chrome tối màu, làm nổi bật dải LED sắc sảo và cuốn hút.

Mâm xe 21-inch thiết kế mới tối ưu tính khí động học, nổi bật với sự đối lập giữa nhôm phay và sơn đen thời thượng. Bề mặt hợp kim sáng bóng tạo nên sự tương phản ấn tượng giữa nhôm phay xước và sơn đen cao cấp, hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, mạnh mẽ của mẫu XC90.

XC90 phiên bản nâng cấp sở hữu 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Điểm nhấn cuối cùng là sắc màu Aurora Silver mới – một gam màu mang hơi hướng tương lai, làm rực nét những đường dập nổi mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh của chủ nhân XC90 trên mọi cung đường.

Trải nghiệm vận hành êm ái.

Trên mẫu xe XC90 mới, sự thoải mái không còn là tùy chọn mà là tiêu chuẩn. Hệ thống treo tiên tiến với các bộ giảm chấn có khả năng thích ứng theo điều kiện mặt đường, giúp vận hành êm ái và ổn định.

Đối với những khách hàng tìm kiếm sự hoàn hảo, hệ thống treo khí nén tự động kết hợp cùng khung gầm chủ động (Active Chassis) sẽ giám sát mặt đường và hành vi lái với tần suất 500 lần/giây. Hệ thống này cho phép tùy chỉnh độ cao thân xe (hạ thấp 20mm để tối ưu khí động học hoặc nâng cao 40mm khi đi đường xấu), mang lại trải nghiệm lái thoải mái và thư thái nhất.

Không gian nội thất: Tuyệt tác di sản Scandinavia

Bước vào bên trong mẫu XC90 mới là bước vào một không gian Bắc Âu thực thụ, là bản giao hưởng của các chất liệu tuyển chọn khi mọi chi tiết đều được sắp xếp có chủ ý nhằm mang lại sự tận hưởng trọn vẹn.

Khoang nội thất 7 chỗ ngồi rộng rãi với tông màu đen Charcoal chủ đạo, kết hợp cùng trần xe màu trắng Blond êm dịu, tạo độ tương phản đầy tinh tế. Mỗi hành khách trên xe đều được nâng niu trên ghế ngồi công thái học bọc da Nappa cao cấp, mềm mại, mang đến cảm giác thư thái trong suốt chuyến đi.

Bề mặt táp-lô và cánh cửa sử dụng vải mélange thân thiện với môi trường, điểm xuyết bởi các chi tiết mạ chrome thanh nhã và đường vân gỗ Gray Ash tự nhiên. Hệ thống đèn viền nội thất mới được bố trí khéo léo, tôn vinh các lớp vật liệu chế tác thủ công, kiến tạo bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.

Khu vực điều khiển trung tâm được tái thiết kế toàn diện, ưu tiên tính thực dụng cao nhưng vẫn giữ trọn linh hồn của nghệ thuật thủ công. Hệ thống giá để ly 2+1 được ẩn mình tinh tế dưới nắp trượt gỗ tự nhiên, kết hợp cùng vị trí sạc không dây mới giúp tối ưu hóa mọi thao tác của người dùng. Tại trung tâm khoang lái, cần số pha lê Orrefors chế tác thủ công hiện diện như một món trang sức độc bản, khẳng định đẳng cấp xa xỉ của dòng SUV đầu bảng. Sự hòa quyện giữa tính năng và cảm xúc được hoàn thiện bởi vô-lăng 4 chấu thể thao bọc da tổng hợp, mang lại cảm giác cầm lái vững chãi và đầy hứng khởi trong mọi hành trình.

Hoàn thiện trải nghiệm đa giác quan là hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins High Fidelity 19 loa – công suất 1.410W, cùng lưới loa bằng thép không gỉ, thiết kế mới ba chiều được chạm khắc hai lớp tinh xảo, giúp hành khách đắm chìm vào chất âm chân thực. Cùng với đó, việc bổ sung vật liệu hấp thụ âm thanh dọc theo các vách ngăn và trụ xe giúp triệt tiêu hiệu quả những tạp âm tần số cao, tiếng ồn từ gió, động cơ cũng như mặt đường. Sự cải tiến này mang lại một không gian tĩnh lặng trọn vẹn – XC90 không chỉ là một phương tiện, mà là “trạm sạc” năng lượng tĩnh lặng, thư giãn giúp người lái và hành khách trong khoang lái tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống bận rộn.

Tâm điểm bên trong chiếc XC90 mới là màn hình trung tâm kích thước 11,2-inch. Thiết kế dọc đặc trưng, độ phân giải cao 1.152 x 1.536 pixels cùng lớp phủ chống chói LFC (Light Control Film) tiên tiến, mọi thông tin đều được truyền tải sắc nét trong bất kỳ điều kiện ánh sáng nào.

Với triết lý công nghệ sinh ra để kiến tạo chất lượng cuộc sống, giao diện người dùng Volvo Car UX được tái thiết lập dựa trên những nghiên cứu và phản hồi thực tế, mang lại khả năng hiển thị trực quan hơn, giúp mọi thao tác trở nên dễ dàng và không gây phân tâm.

Sự cập nhật về đồ họa còn được thể hiện qua bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch phía sau vô lăng. Người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm với hai chế độ hiển thị: Calm Mode – tối giản thông tin với chỉ số tốc độ và vòng tua nhằm duy trì sự tập trung tuyệt đối; Navigation Mode – trải rộng bản đồ điều hướng chi tiết, hỗ trợ nắm bắt lộ trình và tình trạng giao thông một cách chủ động.

Hệ thống Camera 360 0 cũng được nâng cấp với giao diện chia đôi thông minh, trình chiếu đồng thời góc nhìn toàn cảnh 360 0 và góc 180 0 từ phía trước hoặc sau. Người lái có thể linh hoạt lựa chọn hình ảnh từ mọi hướng, kết hợp cùng vạch hiển thị quỹ đạo bánh xe sắc nét, giúp việc căn chỉnh trong những không gian chật hẹp trở nên chuẩn xác. Đặc biệt, camera lùi tích hợp khả năng phóng to, gia tăng tối đa khả năng bao quát và hạn chế rủi ro.

Volvo XC90 mới được phân phối với phiên bản XC90 Ultra.

Phiên bản XC90 Ultra sở hữu động cơ B5 2,0 lít trang bị bộ tăng áp Turbocharger kết hợp công nghệ Mild Hybrid với pin lithium-ion 48V, sản sinh công suất tối đa 249 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Việc trang bị động cơ B5 trên XC90 Ultra mới là một trong những chiến lược mang tính toàn cầu của Volvo nhằm hiện thực hóa cam kết về giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Hơn cả một bản nâng cấp, XC90 mới là chương tiếp theo đầy cảm hứng của Volvo. Sự hòa quyện giữa ngôn ngữ thiết kế đương đại, nội thất chế tác tinh xảo và hệ sinh thái kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm đã tạo nên một chuẩn mực mới cho dòng SUV 7 chỗ. Bước vào XC90 không chỉ là bắt đầu một hành trình, mà là tận hưởng một không gian sống đích thực — nơi sự sang trọng và an toàn trở thành nền tảng cho mọi kế hoạch của cuộc sống.

Tại Việt Nam, dòng xe Volvo XC90 mới đã có sẵn tại hệ thống phân phối chính hãng của Volvo.

XC90 Ultra: 3.289.000.000 VNĐ*