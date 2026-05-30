VF MPV 7 khiến người dùng bất ngờ: Chở đủ 7 người vẫn êm, nhấn ga là “đã”

VinFast chính thức ra mắt VF MPV 7 - Xe điện 7 chỗ cho gia đình Việt

Đi xuyên Việt full tải vẫn “ngon”

Khi nhắc đến dòng xe đa dụng MPV 7 chỗ phổ thông, ấn tượng chung thường là những cỗ máy đuối sức mỗi khi vượt dốc hay chở đủ tải. Tuy nhiên, VF MPV 7 lại hoàn toàn khác biệt nhờ khối động cơ điện sản sinh công suất lên tới hơn 200 mã lực.

“VF MPV 7 rất mạnh, ở phân khúc MPV 7 chỗ nếu mua xe xăng không bao giờ có khả năng tăng tốc tốt thế này. Cảm giác lái rất đã, đạp ga là xe phản hồi ngay lập tức”, reviewer Lê Thượng Tiến (kênh XeVuiVietNam) chia sẻ.

Không chỉ mạnh ở động cơ, VF MPV 7 còn ghi điểm ở nền tảng vận hành. Hệ thống treo sau liên kết đa điểm kết hợp khung gầm đầm chắc giúp xe duy trì độ êm, hạn chế rung lắc và mang đến cảm giác thư giãn, êm ái cho người ngồi trong xe.

“VinFast làm rất tốt ở hệ thống treo của MPV 7. Mỗi khi đi qua gờ giảm tốc hay ổ gà, xe dập tắt dao động cực kỳ êm ái, cảm giác như xe sang vậy. Đây cũng là thứ không hề có trên các mẫu MPV xăng như Xpander, Veloz... vốn sử dụng hệ thống treo dạng dầm xoắn”, reviewer Lê Thượng Tiến đánh giá.

Cũng theo giới chuyên gia, VF MPV 7 có khả năng cách âm rất tốt, mang lại sự yên tĩnh cho không gian cabin. Ưu điểm này còn giúp người ngồi trong xe bớt mệt hơn trên các chặng dài. Trong một hành trình xuyên Việt trên VinFast VF MPV 7, reviewer của kênh Quỳnh Ngó Xe đã sử dụng xe với đủ 7 người trong suốt chặng đường. Theo đánh giá, nhờ thiết kế phần đuôi xe cao, MPV 7 có hàng ghế thứ ba rộng rãi, đủ không gian cho người lớn ngồi với khoảng để chân rộng. Hàng ghế này còn có cửa gió điều hòa riêng, giúp hành khách phía sau duy trì sự thoải mái trong suốt chuyến đi.

“Trong lộ trình đầu tiên kéo dài 10 giờ đồng hồ từ Hà Nội đến Huế, gia đình tôi đã sử dụng hết cả 3 hàng ghế mà người ngồi trên xe vẫn rất thoải mái”, nữ reviewer chia sẻ.

Cũng theo chị Quỳnh, hệ thống trạm sạc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành giúp việc tìm điểm nạp pin trên các tuyến đường trở nên thuận tiện, giữ cho lịch trình của cả gia đình không bị xáo trộn.

“Gia đình tôi có một tiếng nghỉ ngơi ăn uống trong thời gian xe nạp pin từ 7% lên tới 95%, sau đó xe có thể di chuyển chặng đường hơn 300 km tiếp theo mà không hề làm gián đoạn lịch trình chung”, chị Quỳnh nhấn mạnh.

Dễ xuống tiền, nhẹ gánh nuôi xe

Bên cạnh cảm xúc cho người cầm lái và tiện nghi trên mỗi cung đường, VF MPV 7 còn giúp người dùng gỡ bài toán nuôi xe.

Ngay từ bước mua xe, khách hàng đã có nhiều phương án để giảm áp lực tài chính. Người mua có thể chọn trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Khi áp dụng các chính sách hỗ trợ từ nhà sản xuất cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ, giá lăn bánh của VinFast VF MPV 7 chỉ khoảng hơn 750 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng, chủ xe còn được miễn phí sạc pin đến 10/02/2029 tại hệ thống trạm sạc V-Green, tối đa 10 lần/tháng.

“Ví dụ hành trình từ TP.HCM đến Phú Yên, nếu dùng xe xăng chi phí nhiên liệu cũng phải tiền triệu. Trong khi VF MPV 7 được sạc miễn phí, số tiền tiết kiệm được có thể dùng để ăn, nghỉ dọc đường”, reviewer Lê Thượng Tiến cho biết.

Ở khía cạnh bảo dưỡng, kết cấu truyền động đơn giản của xe điện cũng giúp chủ xe giảm số hạng mục phải chăm sóc định kỳ, qua đó tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí sử dụng. Anh Lương Sơn, một chủ xe VF MPV 7 tại Đà Nẵng cho biết, mỗi lần bảo dưỡng xe của anh chỉ tốn vài trăm nghìn đồng.

“Các mốc bảo dưỡng cách nhau tới 15.000 km. Với MPV 7, tôi chỉ phải bỏ ra đúng số tiền mua xe, còn lại không hề mất tiền nuôi xe như các loại xe xăng trước đây”, anh Lương Sơn cho biết.

Từ những chuyến đi hằng ngày trong phố đến các hành trình xuyên Việt, VF MPV 7 đang cho thấy khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình đông thành viên nhờ sự kết hợp giữa tiện nghi, hiệu năng và chi phí sử dụng hợp lý.

PV