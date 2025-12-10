TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 11/2025

Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 11 với 1.236 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 20,9% so với tháng 10. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với 1.003 xe bán ra, tăng trưởng 7,9%. Hyundai Accent ghi nhận doanh số 656 xe, đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 7,7% so với tháng 10.

Xếp ở vị trí thứ 4 về doanh số trong tháng 11 gồm Hyundai Grand i10 với doanh số 360 xe, Hyundai Stargazer với 305 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Santa Fe với 201 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Venue đạt doanh số 185 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 139 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Palisade với doanh số 118 xe và Hyundai Elantra với doanh số 52 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.206 xe bán ra trong tháng.

Bước sang tháng 12/2025, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cao điểm cuối năm, bao gồm: chính sách bảo hành mở rộng 8 năm/120.000km (tùy điều kiện nào đến trước), ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 11/2025 (Đơn vị: Xe)