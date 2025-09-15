TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 8/2025

Hyundai Tucson là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 8 với 618 xe đến tay khách hàng. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 600 xe bán ra. Hyundai Accent ghi nhận doanh số 332 xe, đứng ở vị trí thứ 3.

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 8 gồm Hyundai Stargazer với doanh số 228 xe, Hyundai Santa Fe với 208 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Grand i10 với 174 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Palisade đạt doanh số 145 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 118 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Venue với doanh số 108 xe và Hyundai Elantra với doanh số 43 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.121 xe bán ra trong tháng, bao gồm 45 xe Solati bán ra thị trường quốc tế.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 8/2025 (Đơn vị: Xe)