Thông tin chính thức về Ngày hội trải nghiệm Volkswagen Experience Day và ra mắt Huyền thoại Golf

(Ngày Nay) - Volkswagen Việt Nam tổ chức Ngày hội trải nghiệm 360° Thương hiệu “Volkswagen Experience Day” và Ra mắt huyền thoại Volkswagen Golf tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Sự kiện đặc biệt này đánh dấu màn chào sân đầy cảm xúc của dòng xe Golf – biểu tượng toàn cầu của phong cách lái thể thao, tinh tế và đậm chất Đức.