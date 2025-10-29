Thông tin chính thức về Ngày hội trải nghiệm Volkswagen Experience Day và ra mắt Huyền thoại Golf

Trải nghiệm trọn vẹn tinh thần Golf – Biểu tượng của đam mê và cá tính
Tại sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội:
- Triển lãm và trải nghiệm 6 phiên bản huyền thoại Golf ngay tại không gian mở bên bờ sông Sài Gòn.
- Thưởng thức màn trình diễn drift xe cùng các dòng huyền thoại Golf GTI và Golf R, mang đến cảm giác lái mạnh mẽ và đầy phấn khích.
- Cảm nhận hiệu suất vận hành của Golf eTSI với hệ thống Mild Hybrid lần đầu tiên có trên xe Volkswagen tại Việt Nam.
- Trải nghiệm lái thử tất cả các dòng xe Volkswagen trên các bài sa hình độc đáo, thể hiện khả năng vận hành vượt trội của Golf và các mẫu xe khác của Volkswagen.
Không gian trưng bày đa dạng – Trải nghiệm toàn diện thương hiệu Volkswagen
- Triển lãm và Trải nghiệm lái thử toàn bộ các dòng xe Volkswagen: Touareg, Teramont, Teramont X, Teramont President, Viloran, Tiguan.
- Khu vực bảo dưỡng và chăm sóc xe đặc biệt dành riêng cho khách hàng mang xe Volkswagen đến kiểm tra, bảo dưỡng trong suốt thời gian sự kiện, với nhiều trang thiết bị chuyên dụng và kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
- Gian hàng từ các đối tác đồng hành như Thương hiệu phim cách nhiệt cao cấp Hi-Kool, Ngân Hàng Quốc Tế VIB, Nước uống Fujiwa Việt Nam, Bảo hiểm Liberty, Chuỗi Rửa Xe Aerowash, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các gói ưu đãi đặc biệt.
Chương trình đặc sắc & quà tặng hấp dẫn
- Gặp gỡ Thủ thành Patrik Lê Giang, lắng nghe câu chuyện 15 năm gắn bó cùng “người bạn Golf”. Và KOL nổi tiếng Jessie Lương, người có niềm đam mê rất lớn với những “chiếc xe 4 bánh”.
- Nhận quà tặng đậm chất cá tính dành cho tất cả khách mời và khách tham quan, như khăn turban, túi tote, áo thun, quạt cầm tay...
- Livestream show ra mắt huyền thoại Golf trên màn hình lớn, giúp người hâm mộ theo dõi trực tiếp những khoảnh khắc đáng nhớ.
- Cơ hội nhận quà may mắn khi tham gia Cộng đồng Golf chính thức đầu tiên tại Việt Nam - cộng đồng trực tuyến dành riêng cho những người yêu thích dòng xe Volkswagen Golf.
https://www.facebook.com/share/g/19MgrZmQoj/
Thông tin chi tiết sự kiện:
- Thời gian: Ngày 31/10/2025: dành cho báo chí và khách hàng có vé mời. Ngày 1/11/2025: dành cho tất cả mọi người
- Địa điểm: Công viên Bờ sông Sài Gòn
- Vào cửa tự do, số lượng quà tặng giới hạn dành cho khách đến sớm.