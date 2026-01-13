Trả góp 0 đồng, cơ hội vàng để sở hữu VinFast VF 5 trước Tết

Tin bài liên quan

Chạy nhiều vẫn nhẹ chi phí: VinFast VF 5 khẳng định vị thế “xe của năm”

Giá mua “dễ chốt” cho xe dẫn đầu phân khúc

Tại thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc xe đô thị hạng A tầm giá 500 triệu đồng có rất nhiều lựa chọn: từ những dòng hatchback như Hyundai Grand i10, Kia Morning tới các dòng SUV như Toyota Raize, Kia Sonet… Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm gần đây, xu hướng mua đang chuyển dịch rõ rệt từ xăng sang điện, đặc biệt với sự lên ngôi của VinFast VF 5.

Theo reviewer công nghệ Tony Phùng, sức hút lớn nhất của VF 5 nằm ở bài toán giá trị mang lại so với giá bán. Anh nhận định VF 5 phù hợp với người Việt ở gần như mọi khía cạnh, đặc biệt là yếu tố tài chính.

“Mức giá hiện tại của VF 5 chỉ 529 triệu đồng. Đây là con số cực kỳ hợp lý để người dùng có thể sở hữu một chiếc ô tô đa dụng, vừa chạy dịch vụ vừa đi cá nhân đều tốt”, Tony Phùng nói.

Trong phân khúc xe hạng A, reviewer này cũng nhấn mạnh VF 5 gần như không có đối thủ về công năng. Xe sở hữu động cơ điện mạnh mẽ, “đạp là lên”, cùng không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc - điều hiếm thấy ở tầm giá 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2026, khách hàng mua VF 5 tiếp tục được hưởng ưu đãi trực tiếp 6% vào giá bán, tương đương khoảng 32 triệu đồng. Riêng người mua tại Hà Nội và TP.HCM còn nhận thêm quà tặng 10 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi mua xe và xuất hóa đơn tới ngày 10/2.

Đặc biệt, VinFast còn bảo lãnh cho khách hàng tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng”, cho phép mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín. Chính sách này được xem là “đòn bẩy” quan trọng, giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản tài chính, đặc biệt với người thu nhập trung bình, mua xe lần đầu hoặc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Chi phí sử dụng “nhẹ như xe máy”, càng đi càng lời

Không chỉ dễ mua, VF 5 còn chinh phục người dùng nhờ chi phí sử dụng thấp vượt trội - yếu tố mang tính quyết định trong quá trình sử dụng xe lâu dài. Nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm công cộng V-Green tới hết tháng 6/2027, người dùng VF 5 gần như không phải lo đến chi phí “nhiên liệu” trong khoảng 1,5 năm tới.

Anh Công Toàn (Quảng Ngãi) cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi quyết định chọn VF 5 làm chiếc ô tô đầu tiên thay vì xe xăng. “Đi xe điện không cần suy nghĩ gì về chi phí. Do được miễn phí sạc nên càng đi nhiều càng lời. Xe điện hiện giờ thật sự vượt trội, không có xe xăng cùng cỡ nào vừa tiết kiệm, vừa mạnh mẽ mà giá tốt được như VF 5”, anh Toàn nói.

Theo anh Toàn, ngay cả khi có cơ hội đổi sang một chiếc xe xăng cỡ lớn hơn, anh cũng không cân nhắc bởi chênh lệch chi phí là quá lớn. Theo tìm hiểu của anh, ngay cả trước thời điểm được ưu đãi miễn phí sạc, chi phí tiền điện để sạc VF 5 cũng không đáng là bao. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng thấp cũng là điểm cộng lớn.

“Mỗi lần vào xưởng chỉ tốn khoảng vài trăm nghìn đồng, còn nếu dùng xe xăng sẽ là tiền triệu. Anh em người dùng VF 5 thường nói vui rằng nuôi ô tô điện giờ chỉ ngang nuôi xe máy”, anh Toàn chia sẻ.

Một thông tin mới khiến người dùng ngày càng yên tâm sử dụng các dòng xe điện VinFast nói chung và VF 5 nói riêng là từ ngày 1/1/2026, hãng chính thức điều chỉnh mốc bảo dưỡng định kỳ lên 15.000 km hoặc 1 năm. Con số trên dựa trên nghiên cứu toàn diện và kiểm thử nghiêm ngặt trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam. Mốc bảo dưỡng mới không ảnh hưởng đến độ bền và an toàn của xe, đồng thời mang lại lợi ích rõ rệt cho người dùng khi giảm chi phí vận hành, hạn chế số lần vào xưởng, tối ưu thời gian sử dụng xe, đặc biệt với khách hàng di chuyển nhiều.

Với giá mua dễ tiếp cận, chính sách tài chính linh hoạt và chi phí sử dụng gần như thấp nhất thị trường, VinFast VF 5 đang từng bước gỡ bỏ mọi rào cản với ô tô, trở thành lựa chọn đáng tiền nhất phân khúc cho người Việt trong giai đoạn chuyển dịch sang xe điện.