Chủ xe Đồng Nai chọn VinFast VF 7 vì “xe điện chính là tương lai”

Mê VinFast VF 7 ngay từ cái nhìn đầu tiên

Trải qua khoảng 2 năm gắn bó với VinFast VF 7, anh Hoàng Văn Tý – một kiến trúc sư sống tại Đồng Nai cho biết, đến nay anh vẫn rất mê thiết kế của chiếc xe.

“Việc chọn xe cũng nói lên ít nhiều tính cách của tôi. Tôi thích cái đẹp nên phải lòng VF 7 ngay từ cái nhìn đầu tiên”, anh thừa nhận.

Vốn đã dành thiện cảm cho VinFast, thời điểm VF 7 ra mắt, anh Tý quyết định tiên phong chọn chiếc xe này làm ô tô đầu đời. Bỏ qua hàng loạt lựa chọn xe xăng cùng phân khúc C-SUV, quyết định của anh Tý còn xuất phát từ một niềm tin kiên định: xe điện là tương lai.

Ngoài thiết kế phá cách, VinFast còn trang bị cho VF 7 hàng loạt tiện ích thực dụng. Nổi bật nhất phải kể đến hệ thống đèn Full LED, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống lọc không khí Combi PM 1.0 cùng tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) giúp tối ưu khả năng lái trong mọi điều kiện di chuyển.

Tuy nhiên, điều khiến người dùng này tâm đắc và đánh giá cao nhất sau thời gian dài sử dụng là khả năng cập nhật phần mềm thường xuyên. Mỗi bản cập nhật được xem như một lần nâng cấp toàn diện về hiệu năng, không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn mở ra những trải nghiệm tiện nghi và các tính năng hoàn toàn mới.

“Mỗi khi có bản cập nhật phần mềm cho hệ thống, tôi thấy rất háo hức. Dùng xe điện giống như sử dụng điện thoại iPhone thế hệ mới vậy. Xe xăng không thể đem lại cảm giác đó”, anh Tý chia sẻ.

“Tiếc” vì… không tranh thủ đi nhiều hơn

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, gia đình anh Tý đã thực hiện chuyến hành trình về quê ở Quảng Trị với quãng đường hơn 1.000 km. VinFast VF 7 dễ dàng vượt qua hành trình này nhờ phạm vi hoạt động lên tới 440 km/lần sạc, kết hợp cùng mạng lưới trạm sạc công cộng đã phủ rộng khắp cả nước.

“Với nhu cầu di chuyển hàng ngày thì quãng đường của VF 7 là quá đủ dùng rồi. Còn khi chạy đường dài thì thường mỗi 300 km tôi cũng phải nghỉ một lần rồi chạy tiếp cho tỉnh táo, nên tầm vận hành của VF 7 cũng hợp lý”, anh Tý nhận định VinFast mẫu xe Việt đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình.

Sức hút của VF 7 còn được nhân lên gấp bội khi chủ xe đang được hưởng đặc quyền sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-Green (lên tới 3 năm kể từ ngày sở hữu đối với chủ xe như anh Tý). Chuyến đi của gia đình anh Tý bởi vậy không mất tiền sạc xe, giúp anh “bỏ túi” được một khoản tiền lớn.

“Giờ tôi cũng ít đi lại nên thậm chí đang thấy hơi… tiếc vì không ‘tranh thủ’ nhiều hơn”, anh Tý vui vẻ chia sẻ về đặc quyền dành riêng cho chủ xe điện VinFast.

Sự kết hợp giữa thiết kế phá cách và công nghệ thông minh đã giúp VF 7 chinh phục cả khách hàng kỹ tính, có gu thẩm mỹ cao như anh Tý. Hiện tại, anh cho biết vẫn chưa có nhu cầu đổi xe.

“Giờ thì tôi không còn quan tâm hay có nhu cầu mua xe xăng nữa. Các xe điện cùng phân khúc của các hãng khác, tôi cũng không thấy xe nào được như VF 7”, anh Tý khẳng định.

Chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” kết hợp cùng chính sách “Thu xăng Đổi điện” từ VinFast đang mở ra cơ hội tốt nhất trong năm để sở hữu VF 7. Trong tháng 5, khách hàng được hưởng loạt ưu đãi cộng dồn như hỗ trợ trực tiếp 6% giá trị xe hoặc áp dụng trần lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu, trả trước chỉ từ 0 đồng nếu lựa chọn mua trả góp. Nếu chuyển từ xe xăng sang xe điện tới 31/5/2026, chủ xe được ưu đãi thêm 3%. Cùng đó là chính sách sạc miễn phí tối đa 10 lần/tháng tại trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (áp dụng cho khách hàng mua từ 10/2/2026).

