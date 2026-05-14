Giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng tiết kiệm, khách hàng Việt mạnh tay chốt VinFast VF 3

VinFast VF 3 bản Eco và Plus hiện có mức niêm yết lần lượt 302 và 315 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhận định từ các chuyên gia kênh TopcarVN, chi phí sở hữu VinFast VF 3 thực tế còn hấp dẫn hơn nhờ chính sách hỗ trợ, ưu đãi từ hãng.

Theo đó, với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng được ưu đãi trực tiếp 6% trên giá xe. Ngoài ra, khách hàng “đổi xăng, lấy điện” còn được hỗ trợ thêm 3%. Tổng ưu đãi bởi thế lên tới gần 30 triệu đồng - con số không nhỏ so với giá trị xe. Với những khách hàng mua xe trả góp, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cũng hỗ trợ 0 đồng vốn đối ứng cùng lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu.

Ngoài ra, với việc được miễn 100% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh thực tế của VF 3 chỉ khoảng 270 triệu đồng - mức giá khó có đối thủ trên thị trường.

“Nếu đặt lên bàn cân với các mẫu xe rẻ nhất thị trường chạy xăng như Toyota Wigo, Hyundai i10 hay Kia Morning, VF 3 đang thể hiện lợi thế rõ rệt về chi phí sở hữu”, chuyên gia của kênh Giá xe Việt đánh giá.

Dễ đi trong phố, nhẹ chi phí mỗi tháng

Về chi phí sử dụng, theo chị Thùy Chi (Hà Nội), điều khiến chị bất ngờ nhất sau khi chuyển từ một mẫu hatchback xăng cỡ A sang VF 3 là cảm giác “nhẹ ví” hơn hẳn.

“Trước đây, khi còn đi xe xăng, mỗi tháng tôi phải chi gần 2 triệu đồng tiền nhiên liệu. Những lúc giá xăng tăng, chi phí còn cao hơn. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang xe điện, gần như tôi không phải rút ví”, chị Chi chia sẻ.

VF 3 còn giúp chị Chi tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng định kỳ - khác biệt theo chị “càng sử dụng càng thấy rõ”.

“Xe điện không cần thay dầu máy, không có nhiều hạng mục liên quan đến động cơ đốt trong như xe xăng, nên chi phí bảo dưỡng định kỳ nhẹ hơn đáng kể. Trước đây tôi không để ý nhiều, nhưng khi chuyển sang VF 3 mới thấy mỗi khoản tiết kiệm cộng dồn lạithành một con số rất lớn”, chị Chi nói thêm.

Chi phí sử dụng giảm cũng khiến chị Chi thoải mái hơn trong việc dùng xe hằng ngày. Nếu trước đây mỗi chuyến đi đều phải cân nhắc quãng đường và chi phí nhiên liệu, thì nay tâm lý đó gần như không còn.

“Trước kia, đi xe xăng là tôi phải tính toán: đi đâu, có thực sự cần thiết không, có tiện đường không… Nhưng bây giờ, cứ lên xe là đi, không phải lo nghĩ vì không còn áp lực về xăng xe”, vị chủ xe nói.

Riêng về khả năng vận hành của VF 3, chị Chi đánh giá cao sự phù hợp của mẫu “xe quốc dân” với điều kiện giao thông đô thị, đặc biệt là tại Hà Nội - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Nhờ kích thước nhỏ gọn, xe dễ dàng di chuyển trong các tuyến phố đông đúc, linh hoạt khi luồn lách ở những đoạn đường hẹp và đặc biệt là thuận tiện trong việc tìm chỗ đỗ.

“Ở Hà Nội, việc tìm chỗ đỗ xe đôi khi còn khó hơn cả việc lái xe. Xe nhỏ, gầm cao như thế này thì dễ xoay xở hơn nhiều, để đâu cũng tiện. Đi trong phố đông cũng không bị áp lực như xe to”, chị Chi chia sẻ.

Với mức giá dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp và sự linh hoạt trong đô thị, VF 3 đang trở thành lựa chọn thực dụng của đông đảo khách hàng Việt. Đây cũng là cơ sở giúp VF 3 tiếp tục đạt doanh số khủng 5.273 xe trong tháng 4, duy trì vị thế một trong những mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường.

PV