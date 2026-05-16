Xe máy điện đổi pin VinFast thu hút người dùng nhờ lợi thế “vạn tủ đổi pin”

Đổi pin nhanh, chi phí gần như bằng 0, VinFast Feliz II là mẫu xe “ruột” của giới tài xế

“Ra ngõ là gặp tủ đổi pin VinFast”

Với những cư dân chung cư chưa trang bị ổ cắm chuyên dụng như chị Hương Lan (Hà Nội), trở ngại lớn nhất khi cân nhắc đổi sang xe máy điện là bài toán sạc pin tại hầm để xe. Sự xuất hiện của các mẫu xe đổi pin và hệ thống trạm đổi pin đã giải quyết trực tiếp điểm nghẽn này.

“Tôi đã sắm cho mình một chiếc Evo Lite đổi pin. Xe vẫn để dưới hầm như bình thường, lúc cần thì ghé trạm đổi pin, thế là vẹn cả đôi đường”, chị Lan nói.

Theo reviewer Bạch Thành Trung, sự xuất hiện của xe máy điện thế hệ mới và hạ tầng đổi pin giúp người dùng không còn phụ thuộc vào ổ cắm tại nhà hay hầm chung cư. Đặc biệt, với kế hoạch hoàn thành 60.000 tủ đổi pin trong quý II/2026 của V-Green, độ phủ hạ tầng đang trở thành yếu tố quan trọng giúp người dùng tự tin đổi xăng, lên điện.

Thực tế, nhiều người dùng cho biết, các điểm đổi pin hiện đã xuất hiện dày đặc tại nhiều tuyến phố ở các tỉnh, thành phố, mang lại sự an tâm cho chủ xe. “Tủ đổi pin mọc lên khắp nơi. Đi qua vài ngã tư là có thể bắt gặp một điểm đổi pin. Ởnhiều tuyến phố, tìm tủ đổi pin còn nhanh hơn tìm trạm xăng”, chị Hương Lan chia sẻ.

Không chỉ dễ nhận diện trên đường, các điểm đổi pin còn được hiển thị trực tiếp trên VinFast E-Scooter và một số ứng dụng hỗ trợ khác. Nhờ đó, anh Tuấn cho biết anh có thể chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển.

Đổi pin nhanh, chi phí nhẹ: Tài xế công nghệ hưởng lợi lớn

Không chỉ giải quyết bài toán sạc pin cho cư dân đô thị, mô hình đổi pin còn mang lại lợi ích rõ rệt với người dùng, đặc biệt là nhóm người dùng di chuyển cường độ cao như tài xế công nghệ.

Anh Xuân Thiện, tài xế giao hàng tại Hà Nội, cho biết trước đây khi còn chạy dịch vụ bằng chiếc Wave RS, anh thường di chuyển 150 - 170 km/ngày và phải ghé cây xăng ít nhất một lần. Vào các khung giờ cao điểm, việc chờ đổ xăng khiến anh mất thêm không ít thời gian.

Tuy nhiên, khi chuyển sang vận doanh bằng mẫu xe Feliz II, khoảng thời gian chờ đợi đó gần như được cắt giảm, giúp anh tận dụng tốt hơn quỹ thời gian.

“Thay vì mất 15 - 20 phút xếp hàng chờ đổ xăng, tôi chỉ mất 1 phút ghé vào trạm đổi pin. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian chạy đơn hơn, qua đó cải thiện được thu nhập”, anh Thiện chia sẻ.

Nhận xét về thao tác đổi pin, reviewer Dương Dê cho rằng, quá trình này diễn ra cực kỳ đơn giản: mở ứng dụng, quét mã QR và tủ sẽ tự động nhả pin ra.

Theo anh, không chỉ tiện lợi, tiết kiệm thời gian, cơ chế đổi pin còn giúp tài xế công nghệ tiết kiệm chi phí, tối ưu doanh thu nhận được. Hiện nay, các tài xế công nghệ vận doanh độc quyền trên nền tảng Green Bike Platform của GSM sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn số lần đến 31/3/2029; miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn và miễn phí sạc pin đến 31/5/2027.

Với dải sản phẩm xe đổi pin từ Evo, Feliz II đến Viper cùng hạ tầng tủ đổi pin phủ rộng, VinFast đang giúp việc sử dụng xe máy điện trở nên nhanh chóng, thuận tiện và linh hoạt hơn trong đời sống hằng ngày.