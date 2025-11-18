Ưu đãi chồng ưu đãi - Cơ hội không thể tốt hơn để sở hữu VinFast VF 8 trong tháng 11

Tin bài liên quan

VinFast VF 8 được ưa chuộng ở phân khúc SUV 5 chỗ tầm 1 tỷ đồng nhờ chất lượng ổn định và chi phí tốt

Mạnh như xe sang, công nghệ ngập tràn, giá “mềm” bất ngờ

“Nếu phải chọn thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 8, thì chính là bây giờ”, ông Nguyễn Mạnh Hải, chuyên gia phân tích thị trường ô tô, nhận định.

Theo ông Hải, nhờ loạt chính sách ưu đãi chồng ưu đãi, khách hàng Việt hiện có thể tiếp cận mẫu D-SUV điện cao cấp của VinFast với chi phí tương đương những chiếc SUV xăng hạng C. Cụ thể, khách hàng đang được ưu đãi 4% trên giá bán; tặng 70 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện (khách hàng tại Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Hà Giang cũ được ưu đãi tới 100 triệu đồng) cùng voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, người mua cũng được tặng tới 50 triệu đồng (dưới dạng điểm VinClub) khi đăng ký biển số tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Nắm bắt thời điểm “vàng” về giá, không ít khách hàng đã quyết định sở hữu VF 8 ngay lúc này. Trong số đó, anh Cường (chủ kênh Vlog Việt Bắc Car) cũng tranh thủ tậu được chiếc VF 8 Lux Plus với chi phí chưa đến 1 tỷ đồng. Sau hơn 2.500 km cầm lái, anh cho biết trải nghiệm thực tế đã vượt xa mong đợi.

“Cảm giác lái rất đã – đầm – sướng. Tôi có cảm giác làm chủ hoàn toàn chiếc xe. Khi chạy cao tốc, quốc lộ hay đường đèo chỉ cần chạm nhẹ chân ga là xe vút lên, khác hẳn xe xăng vốn đôi khi còn ngắc ngứ”, anh Cường chia sẻ.

Cảm nhận của anh Cường cũng là điểm chung được nhiều chuyên gia và người dùng khác đồng tình. Chiếc VF 8 Plus được trang bị động cơ mạnh mẽ, cho phép chiếc SUV tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong khoảng 5,58 giây, qua đó mang lại trải nghiệm phấn khích không kém những mẫu SUV hạng sang có giá từ 4–5 tỷ đồng.

Không chỉ mạnh mẽ, VF 8 còn nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ 2, tích hợp hơn 20 tính năng an toàn tiên tiến. So sánh với mẫu xe khác từng sử dụng, anh Cường khẳng định, hệ thống giữ làn và giữ khoảng cách của VF 8 hoạt động mượt mà hơn hẳn. Khi vào cua xe, chiếc xe cũ trước đó thường ôm sát dải phân cách khiến bản thân anh lo lắng. Trong khi đó, VF 8 luôn giữ ổn định ở giữa làn, mang lại cảm giác cực kỳ yên tâm và an toàn.

Bên cạnh đó, nội thất xe cũng ghi điểm với màn hình trung tâm lớn, ghế da cao cấp có sưởi và thông gió, cùng hệ thống lọc không khí và dàn âm thanh 10 loa sống động, mang lại trải nghiệm tiện nghi và hiện đại trong từng hành trình.

“Sạc đầy pin là đi, nhẹ cả đầu lẫn ví”

Nếu như mức giá lăn bánh chỉ quanh 1 tỷ đồng đã khiến nhiều người “xiêu lòng”, thì chi phí vận hành lại chính là yếu tố khiến VinFast VF 8 trở thành một trong những mẫu SUV đáng mua nhất thị trường hiện nay.

Theo đó, việc VinFast vẫn duy trì chính sách miễn phí sạc điện tại toàn bộ hệ thống V-Green trên cả nước đến hết ngày 30/06/2027 giúp cho chủ xe VF 8 có thể di chuyển hàng chục nghìn km trong gần hai năm mà không phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào cho nhiên liệu.

Trên diễn đàn cộng đồng người dùng VF 8, anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ rằng, gia đình anh có hai chiếc ô tô, một xe điện và một xe xăng, đều đã chạy gần 150.000 km. So sánh thực tế, anh nhận thấy chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng của xe xăng “đội lên đáng kể”.

“Ở tầm giá hơn 1 tỷ đồng, nếu mua xe xăng thì đi 100 km tốn khoảng 7–8 lít xăng, quy ra “thóc” tương đương 200.000 đồng. Còn VF 8 thì sạc miễn phí, số tiền đó tôi mang về cho vợ, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường lại góp phần làm giàu cho đất nước”, anh Thanh dí dỏm nói.

Không chỉ giảm bớt nỗi lo về chi phí nhiên liệu, người tiêu dùng còn còn không lo “xót ví” khi bảo dưỡng bởi VF 8 giúp chủ xe loại bỏ hoàn toàn các hạng mục bảo dưỡng tốn kém như thay dầu, lọc gió hay kiểm tra hộp số. Nhờ đó, nhiều chủ xe cho hay, chi phí bảo dưỡng của VF 8 thấp hơn tới 40-50% so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Không chỉ vậy, chu kỳ bảo dưỡng kéo dài 12.000 km/lần (dài hơn nhiều so với xe xăng) giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian.

“Lâu nay dùng xe xăng, hoá ra là mình bị xe “hành”. Nào thay dầu, lọc gió, kim phun, bơm xăng… đủ thứ phải lo. Còn với xe điện, chỉ cần sạc đầy là đi, nhẹ cả đầu lẫn ví”, anh Thanh chia sẻ.

Hơn nữa, VinFast đang áp dụng chế độ bảo hành dài hạn nhất thị trường: 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Cùng với hơn 330 xưởng dịch vụ và 150.000 cổng sạc phủ khắp toàn quốc, người dùng hoàn toàn có thể an tâm trọn vẹn trong suốt hành trình sử dụng xe điện.

Rõ ràng, ở mức giá chỉ tương đương nhiều mẫu SUV hạng C, VF 8 đang chứng minh rằng xe điện không chỉ là lựa chọn tốt nhất về động cơ hay công nghệ, mà còn là khoản đầu tư thông minh và kinh tế dài hạn cho người tiêu dùng Việt.

PV