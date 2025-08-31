V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại trung tâm triển lãm Việt Nam

Trạm sạc xe điện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có gần 1.200 cổng sạc, gồm 194 cổng sạc ô tô và 1.000 cổng sạc xe máy điện.

Trong đó, đa số cổng sạc ô tô là sạc nhanh với 80 súng sạc 60 kW, 36 súng sạc 120 kW và 6 súng sạc siêu nhanh 300 kW. Bên cạnh 122 súng sạc nhanh, trạm cũng trang bị 72 súng sạc 20 kW để đáp ứng nhu cầu sạc đa dạng của người dân.

Đối với xe máy điện, bên cạnh gần 1.000 cổng sạc chuyên dụng, V-Green còn tích hợp hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện trên các trụ sạc ô tô, mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng.

Không chỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho khách tham quan triển lãm ở quy mô lớn, V-Green còn chủ động lắp thêm 24 trụ sạc ô tô 60 kW (tương ứng với 48 súng sạc), phục vụ cư dân và khách đến khu đô thị Vinhomes Global Gate liền kề, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh tại phía đông Hà Nội.

Việc V-Green đưa điểm sạc này vào hoạt động đúng thời điểm diễn ra chuỗi sự kiện lớn mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn của công ty.

Thời gian qua, V-Green liên tục đưa vào vận hành hạ tầng trạm sạc công suất siêu nhanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, tại Hà Nội, nhiều điểm sạc số lượng lớn, công suất nhanh đã được khai thác hiệu quả như Trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn), Trạm tại bến xe Yên Nghĩa, bến xe Giáp Bát… Bên cạnh đó, V-Green đã lắp đặt hơn 22.000 cổng sạc xe máy điện trên khắp địa bàn Hà Nội và sẽ liên tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

V-Green hiện vận hành 150.000 cổng sạc trên toàn quốc và sẽ triển khai thêm hệ thống tủ đổi pin xe máy điện trong thời gian tới, với mục tiêu đạt 150.000 điểm đổi pin trong vòng 3 năm. Với tầm nhìn chiến lược, năng lực triển khai và quyết tâm mạnh mẽ, V-Green đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam, thông qua mạng lưới hạ tầng rộng khắp phục vụ cho người dùng ô tô, xe máy điện VinFast.