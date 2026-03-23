VF 7 - Mẫu SUV chiều lòng gia đình trẻ: Thỏa đam mê xê dịch, vẫn dư dả tài chính

“Phòng khách số” cá nhân hóa cho mọi thành viên

Với nhiều gia đình trẻ, chiếc xe đầu tiên không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian sống thứ hai. VF 7 ghi điểm, trước tiên, nhờ diện mạo sắc sảo, hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân.

“Vẻ ngoài của VF 7 rất khác biệt, phù hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ”, chủ kênh Vĩ Thú Vị, đồng thời là một chủ xe VF 7, nhận xét về thiết kế mẫu xe Việt.

Sở hữu kích thước tổng thể gọn gàng, phù hợp di chuyển trong đô thị, song, VF 7 lại gây bất ngờ với chiều dài trục cơ sở lên tới 2.840 mm – tiệm cận phân khúc cao hơn.

“Trục cơ sở dài giúp cho không gian nội thất bên trong rộng rãi hơn so với những mẫu xe cùng phân khúc, đáp ứng thoải mái cho gia đình 4-5 thành viên”, reviewer Chí Tâm phân tích.

Không gian chứa đồ cũng là điểm cộng lớn với dung tích lên tới 1.576 lít. Gia đình có thể dễ dàng mang theo “cả thế giới” đồ dùng, hành lý cho những chuyến dã ngoại hoặc về quê.

Theo nhiều người dùng, không gian bên trong VF 7 tựa như một “phòng khách số” di động. Xe cho phép mỗi thành viên thiết lập hồ sơ cá nhân riêng, từ nhiệt độ điều hòa đến chế độ lái. Khi người lái bước lên xe, chiếc xe sẽ tự động điều chỉnh theo từng hồ sơ, mang lại cảm giác quen thuộc và tiện nghi như ngồi trong nhà.

Một chi tiết thú vị được nhiều gia đình yêu thích là trợ lý ảo VinFast 3.0 với khả năng “nhân bản” giọng nói. Chủ xe có thể ghi âm giọng của người thân để sử dụng làm giọng trợ lý ảo thay vì giọng mặc định.

“Có thể điều khiển nhiều chức năng xe bằng giọng nói một cách rất tự nhiên chứ không bị gò bó vào các mẫu câu có sẵn”, chủ kênh Vĩ Thú Vị bổ sung.

VF 7 còn thiết lập mặt bằng mới trong phân khúc về an toàn khi được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên bản Plus với các tính năng hiện đại như giám sát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp trước, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn… Đây là những công nghệ thường xuất hiện ở các dòng xe cao cấp hơn.

3 năm nuôi xe “0 đồng”: Bài toán kinh tế tối ưu cho gia đình

Song song, VF 7 mang lại lợi thế rất lớn về chi phí vận hành. Hiện tại, các chủ xe điện VinFast nói chung và chủ xe VF 7 nói riêng đang được hưởng đặc quyền sạc pin miễn phí lên tới 3 năm. Với khách hàng mua xe từ 10/2/2026, chính sách áp dụng 10 lần/tháng đến 10/2/2029. Đi kèm là chi phí bảo dưỡng chỉ bằng 20-30% xe xăng nhờ cấu tạo động cơ điện đơn giản và mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km.

“Từ thời điểm mua xe, tôi chưa phải bỏ một đồng nào chi phí vận hành. Đây là một lợi thế lớn cho những gia đình trẻ”, anh Bùi Công Thắng, đã sử dụng một chiếc VF 7 hơn 1 năm tại TP.HCM, nhấn mạnh. Anh tính toán, ngay cả khi hết thời gian miễn phí sạc, gia đình anh cũng chẳng bao giờ phải lo “đau ví” và hoàn toàn “miễn nhiễm” trước những thời điểm bão xăng dầu như hiện nay.

Đặc biệt, anh Thắng cho rằng việc sở hữu VF 7 càng trở nên dễ dàng trong tháng 3 nhờ ưu đãi 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, người mua được hỗ trợ thêm 3% (áp dụng tới hết 31/3). Cộng cả 2 chính sách, tổng mức ưu đãi bằng tiền mặt khách hàng có thể nhận được lên tới 71-85 triệu đồng. Mức tiền để lăn bánh VF 7 tại Hà Nội, TP.HCM chỉ còn từ 730 triệu đồng – chỉ ngang các dòng xe SUV hạng B.

Các gia đình còn có thể mua trả góp với 0 đồng vốn ban đầu, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6% trực tiếp). Nhờ đó, người mua được hoàn toàn chủ động về tài chính và không bị áp lực dòng tiền.

Tổng hòa các yếu tố từ thiết kế, không gian, công nghệ đến chi phí vận hành, giới quan sát nhận định VF 7 đang định hình tiêu chuẩn của một SUV “kiểu mẫu” dành cho khách hàng yêu thích trải nghiệm hiện đại, kinh tế.

