Volkswagen Việt Nam cập nhật chương trình ưu đãi bán hàng tháng 9/2025

Volkswagen Teramont X – dòng SUV 5 chỗ đầy khí chất thời thượng, được kiến tạo từ những công nghệ tân tiến hàng đầu, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho mỗi chuyến hành trình. Volkswagen Teramont X hướng đến những khách hàng có cá tính và phong cách riêng, giàu trải nghiệm, thích tạo sự khác biệt nhưng vẫn mang đậm phong cách lịch lãm thời thượng. Volkswagen Teramont X có 2 phiên bản Teramont X Luxury 1,998 tỷ đồng và phiên bản Teramont X Platinum 2,168 tỷ đồng.

Volkswagen Viloran - dòng xe MPV flagship của Volkswagen với nhiều trang bị tiện nghi cao cấp hạng thương gia, thiết kế hiện đại, hệ thống vận hành và tiêu chuẩn an toàn vượt trội đến từ Đức. Volkswagen Viloran có 2 phiên bản Viloran Premium 2,088 tỷ đồng và Viloran Luxury 2,288 tỷ đồng.

- Kiểu dáng sang trọng và ấn tượng khác biệt với dòng xe Van hay MPV truyền thống.

- Sự kết hợp toàn diện giữa cảm giác lái tốt và trải nghiệm ngồi xe thoải mái.

- Đèn IQ.Light thích ứng thông minh.

- Nội thất thương gia với hàng loạt trang bị cao cấp.

- Khung gầm MQB evo: sử dụng hệ thống chip điều khiển thế hệ mới, tốc độ cao.

- 77% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao được sử dụng cho thân xe.

Volkswagen Touareg là dòng SUV đầu bảng của Thương hiệu, chứa đựng tinh hoa công nghệ như khoang lái kỹ thuật số Innovision Cockpit hay hệ thống treo khí nén với giảm xóc điều khiển điện tử cho trải nghiệm đầy cảm xúc của vị thế dẫn đầu. Touareg được phát triển trên nền tảng MLB trứ danh của tập đoàn Volkswagen và sản xuất chung dây chuyền với các dòng xe sang như Audi Q7, Q8 và Porsche Cayenne. Đặc biệt hơn nữa, nền tảng này còn chia sẻ chung với những dòng siêu xe như Bentley Bentayga và Lamborghini Urus. Volkswagen Touareg tập trung vào trải nghiệm cao cấp cho nhóm khách hàng là giới thượng lưu và doanh nhân, nhằm khẳng định vị thế của họ trong công việc và xã hội, bằng hàm lượng công nghệ và tiện nghi trên xe, hay đơn giản là từ chính cái tên đẳng cấp “Touareg” đã được cả thế giới biết đến. Volkswagen Touareg có 4 phiên bản: Touareg Elegance giá ưu đãi đặc quyền 2,368 tỷ, Touareg Luxury giá ưu đãi đặc quyền 2,768 tỷ, Touareg Highline 3,099 tỷ và Touareg R-Line 3,399 tỷ.

Chương trình được áp dụng trong tháng 09.2025 tại hệ thống 20 đại lý Volkswagen trên toàn quốc, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý để nhận thông tin chi tiết từng gói quà tặng và nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.