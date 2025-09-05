Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% trong tháng 9

Ưu đãi lệ phí trước bạ lên đến 100% cho xe Ford trong tháng 9/2025

Từ ngày 1/9 đến 30/9/2025, khách hàng mua xe Ford sẽ có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi cũng như quà tặng giá trị, được áp dụng trên toàn hệ thống đại lý Ford Việt Nam.

Ở phân khúc bán tải, các khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ nhận ưu đãi hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản Ranger Sport và Ranger Wildtrak. Phiên bản Ranger Raptor và Ranger XLS (XLS 4x2/ XLS 4x4) cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, mẫu SUV được nhiều gia đình Việt tin chọn Ford Everest cũng mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng trong tháng này. Sở hữu Everest Titanium 4x4 cùng quà tặng hấp dẫn gồm hai năm bảo hiểm vật chất và một camera Vietmap, với tổng giá trị lên đến 37 triệu đồng, mang lại sự an tâm và tiện ích vượt trội trong quá trình sử dụng.

Đối với các phiên bản Everest Ambient, Sport, Sport Special Edition, Titanium 4x2 và Platinium, khách hàng sẽ được tặng gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced, trị giá lên tới 10 triệu đồng.

Trong phân khúc xe thương mại, khách hàng mua Ford Transit trong thời gian ưu đãi sẽ nhận ngay một năm bảo hiểm vật chất, với giá trị lên đến 15,5 triệu đồng đối với Transit Premium 16 chỗ và 14 triệu đồng đối với Transit Trend.

Chương trình do Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý đóng góp. Hỗ trợ Lệ phí trước bạ căn cứ trên Giá bán lẻ Khuyến nghị của Ford Việt Nam và Lệ phí Trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành. Giá trị gói bảo hiểm sẽ khác nhau tùy thương hiệu bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn.

Xem Thông tin chi tiết chương trình “Mừng Lễ Lớn Cùng Ford Du Ngoạn Muôn Nơi” tạị: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-9/

Đồng thời, Ford Việt Nam tiếp tục nối dài chương trình tri ân đặc biệt cho khách hàng thân thiết ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục mua xe trong tháng 9 sẽ nhận được loạt quà tặng giá trị từ Ford Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Thông tin chi tiết chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết tại: LINK

Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới

Song song với ưu đãi tháng 9, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới” từ ngày 19/8 đến 30/9/2025.

Khách hàng tiên phong đặt trước Territory Mới, mẫu SUV đô thị hạng C được ưa thích sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị với tổng trị giá lên tới 2 tỷ đồng bao gồm 10 chuyến du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người (trị giá 160 triệu đồng mỗi giải); 10 iPhone 16 Pro Max 256GB (trị giá 30 triệu đồng mỗi giải); 10 AirPods Pro (trị giá 5,4 triệu đồng mỗi giải).

Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức tại Đại lý Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức vào ngày 04/10/2025. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục bán lẻ trước ngày 31/10/2025 để đủ điều kiện nhận thưởng.

Xem Thông tin chi tiết chương trình “Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới” tạị: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/uu-dai-dat-som-territory

Ưu Đãi Độc Quyền Cho Mustang Mach-E Với Tổng Giá Trị Hơn 130 Triệu VNĐ

Để chào mừng sự kiện ra mắt đầy ấn tượng của Mustang Mach-E và mang đến cơ hội sở hữu chiếc e-SUV đột phá này sớm nhất, Ford Việt Nam dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt.

Khách hàng đặt mua Mustang Mach-E trước ngày 30/9/2025 sẽ sở hữu xe với mức giá bản lẻ ưu đãi 2.499.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT). Theo đó, khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc di động để tiện lợi sạc mọi lúc mọi nơi; bộ sạc treo tường và miễn phí dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp; Voucher tương đương 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc và bộ quà chào mừng độc quyền cho chủ sở hữu Mustang Mach-E. Tổng giá trị ưu đãi lên đến hơn 130 triệu VNĐ.

Mach-E – chiếc SUV điện mang biểu tượng ngựa hoang – nổi bật với khả năng tăng tốc mạnh mẽ, phạm vi hoạt động ấn tượng, và trải nghiệm lái thể thao đậm chất Mustang. Đây cũng là mẫu xe điện tiên phong của Ford tại Việt Nam.

Xem Thông tin chi tiết chương trình tại: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/uu-dai-mustang-mach-e/

Trải qua 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Ford không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang lại các giải pháp di chuyển an toàn, tiện nghi và bền vững. Từ những dòng xe chủ lực như Ranger, Everest, Transit cho đến các mẫu SUV đô thị mới như Territory và xe điện Mach-E, Ford luôn đặt khách hàng làm trung tâm và không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.