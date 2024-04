Volvo EX30 nhận được giải thưởng thiết kế danh giá ‘Best of the Best’ của Red Dot

Mới đây, Volvo EX30 đã được vinh danh với giải thưởng Red Dot danh giá: Best of the Best Product Design 2024.

Giải thưởng công nhận sự xuất sắc trong thiết kế của EX30 dựa trên bốn tiêu chí cơ bản: chất lượng về chức năng, thẩm mỹ, tính khả dụng và trách nhiệm với môi trường. Ban giám khảo gồm 39 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới đã chọn ra EX30 là xe chiến thắng với tổng số điểm là 93/100.

Ông Jim Rowan, Giám đốc điều hành của Volvo Cars cho biết: “Volvo EX30 thể hiện các giá trị thiết kế của Volvo Cars ở phiên bản nhỏ hơn và thể hiện trọn vẹn phong cách thiết kế Scandinavia cao cấp, cân bằng giữa tính thẩm mỹ và chức năng. EX30 cho thấy lượng khí thải carbon thấp nhất so với bất kỳ chiếc xe Volvo chạy hoàn toàn bằng điện nào cho đến nay và được thiết kế để đảm bảo an toàn như bạn mong đợi từ một chiếc xe Volvo. EX30 được trang bị công nghệ tiên tiến và hoàn toàn phù hợp với thị trường ngày nay khi ngày càng nhiều người chuyển sang dùng xe điện.”

Volvo EX30 có trục cơ sở dài, bánh xe lớn và các phần nhô ra bằng nhau mang lại sự cân bằng và tinh tế cho ngoại thất. Việc sử dụng vật liệu tự nhiên và tái chế trong xe là một bước hướng tới mục tiêu bền vững của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo nên không gian bên trong xe theo một chủ đề thống nhất cho mọi thiết kế, từ ngăn chứa đồ đến khu vực điều khiển và màn hình, mở ra một không gian vô cùng linh hoạt với tỷ lệ cân xứng và cao cấp.

Chiếc xe được nhiều giải thưởng

EX30 được ra mắt vào mùa hè năm ngoái và đã giành được hơn 20 giải thưởng lớn, bao gồm cả giải thưởng Thiết kế Ô tô danh giá năm 2024 do tạp chí Auto&Design thành lập năm 1984. EX30 cũng đã nhận được giải thưởng The Sun Car of the Year, The Urban Car of the Year từ World Car of the Year, giải SUV/Crossover cỡ nhỏ của năm từ Sunday Times và giải Eco Warrior of the Year từ tạp chí Top Gear.