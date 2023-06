Wuling HongGuang MiniEV chính thức ra mắt, giá từ 239 triệu đồng

Wuling HongGuang MiniEV là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi liên doanh giữa General Motors (Mỹ) và ô tô Thương Hải, ô tô Quảng Tây - viết tắt là SGMW. Mẫu xe Wuling HongGuang MniEV là chiếc xe được liên doanh SGMW sản xuất với chất lượng rất ổn định trong nhiều năm qua tại Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây là chiếc ô tô điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới trong ba năm liên tiếp 2020, 2021, 2022 (theo JATO - Công ty nghiên cứu thị trường ô tô toàn cầu). Tại Việt Nam, xe được sản xuất, lắp ráp theo chuyển giao công nghệ của các chuyên gia đến từ liên doanh GM (Mỹ) và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của GM toàn cầu tại nhà máy ô tô điện có công suất ban đầu khoảng 30.000 xe/năm của TMT Motors tại tỉnh Hưng Yên.

Việc lựa chọn mẫu xe điện Wuling HongGuang MiniEV để sản xuất, lắp ráp và phân phối tại Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương chiến lược của HĐQT TMT Motors về xu hướng mở rộng, phát triển sang lĩnh vực xanh nói chung và ô tô điện nói riêng. Đây là xu hướng tất yếu của các nước trong khu vực và trên toàn cầu. Đồng thời, ô tô điện mini sẽ là xu hướng tích cực để thay thế xe gắn máy 2 bánh trong tương lai.

Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2045 nhân kỉ niệm 100 năm ngày thành lập nước nước, Việt Nam là nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao. Do đó, việc người dân sử dụng phương tiện di chuyển bằng xe máy sẽ ít còn phù hợp tại các đô thị lớn.

Với mong muốn là doanh nghiệp không những kinh doanh phục vụ khách hàng mà còn có trách nhiệm với xã hội, cùng chung tay giảm ô nhiễm môi trường tại các đô thị của Việt Nam, TMT Motors chính thức ra mắt sản phẩm ô tô điện HongGuang MiniEV nhỏ gọn, thân thiện với môi trường, giá bán chỉ từ 239 triệu đồng với xe phiên bản Tiêu Chuẩn, để hy vọng giúp người dân Việt Nam dần thay đổi thói quen sử dụng xe gắn máy 2 bánh trong các đô thị lớn.

Wuling HongGuang MiniEV được giới thiệu và bán tại Việt Nam với bốn phiên bản gồm: Tiêu Chuẩn (LV1) và Nâng Cao (LV2), đi cùng trang bị pin dung lượng 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt là 120 km và 170 km.

Xe được trang bị pin LFP tiên tiến do hãng Gotion cung cấp, đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước ở mức cao nhất IP68. Bộ sạc kèm theo xe có công suất sạc 1,5 kW giúp xe sạc pin dễ dàng như sạc điện thoại tại các nguồn điện dân dụng 220V và an toàn cho người sử dụng. Thời gian sạc đầy pin từ 6,5 đến 9 tiếng tùy dung lượng pin và đặc biệt, mức chi phí sạc điện chỉ bằng khoảng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy phổ thông. Tất cả các phiên bản của Wuling HongGuang MiniEV sử dụng một động cơ điện, dẫn động cầu sau, cho công suất tối đa 26,82 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm, tốc độ tối đa của xe là 100 km/h, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Wuling HongGuang MiniEV sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài 2.920 mm, bán kính quay đầu xe chỉ 4,2 m giúp người lái dễ dàng di chuyển và xoay xở trong điều kiện giao thông chật hẹp hoặc đông đúc. Kiểu dáng năng động cùng sự đa đạng về sắc màu ngoại thất với 11 tùy chọn phối màu thời trang là điểm thu hút để những người trẻ thể hiện phong cách cá nhân. Phiên bản Nâng Cao được trang bị hệ thống đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED, logo Wuling kèm dải trang trí hai bên dạng LED âm độc đáo khiến bề ngoài của xe ấn tượng hơn.

Đáp ứng lý tưởng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị, Wuling HongGuang MiniEV có không gian nội thất 4 chỗ ngồi cùng các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn như: cụm đồng hồ hiển thị thông số dạng LCD TFT 7 inch, điều hòa 2 chiều, kết nối bluetooth/radio, trợ lực lái điện, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi (LV2).

Sở hữu khung xe được thiết kế từ thép cường độ cao, vượt qua các hạng mục kiểm tra “Bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện” và “Yêu cầu an toàn với xe điện sau va chạm”, Wuling HongGuang MiniEV đạt chứng nhận an toàn được cấp bởi CNAS. Các tính năng an toàn khác như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, giám sát áp suất lốp, khóa cửa tự động khi xe chạy, túi khí ghế lái (LV2) đem lại sự an tâm cho khách hàng trên mọi hành trình.

Ông Hồ Hải An - TGĐ Xe Điện TMT Motors cho biết: “Qua việc chính thức ra mắt ô tô điện Wuling HongGuang MiniEV, TMT Motors mang đến cho người dùng Việt Nam một phương tiện di chuyển mới hiệu quả và an toàn, tiện lợi, văn minh, thân thiện môi trường nhưng chi phí sở hữu và vận hành tiết kiệm hàng đầu hiện nay. Là sản phẩm có chất lượng ổn định, được sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu của General Motors và đã khẳng định vị thế là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới trong nhiều năm qua, chúng tôi tin rằng Wuling HongGuang MiniEV sẽ trở thành sự lựa chọn hợp lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đông đảo khách hàng có thu nhập trung bình thấp được hiện thực hóa giấc mơ ô tô đã mong đợi nhiều năm qua”.

Khách hàng của Wuling HongGuang MiniEV sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt hàng đầu thị trường ô tô Việt Nam: Pin xe được bảo hành 07 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước; Xe được bảo hành 03 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

*Giá bán lẻ đề xuất:

Phiên bản LV1-120 LV1-170 LV2-120 LV2-170 Giá bán (triệu đồng) 239 265 255 279

Giá xe đã bao gồm trang bị 1 pin và 1 bộ sạc tiêu chuẩn. Khách hàng chỉ cần chi trả thêm 3 triệu đồng cho lựa chọn màu nóc sơn đen hoặc trắng với phiên bản LV2-120 hoặc LV2-170.

* Chính sách đặt cọc: 500 khách hàng đầu tiên đặt cọc linh hoạt 5 triệu đồng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi mở bán là quà tặng trị giá lên đến 6 triệu đồng. Trong vòng 30 ngày tính từ ngày đặt cọc, nếu không còn nhu cầu mua xe, khách hàng có thể chuyển nhượng cọc cho người khác hoặc sẽ được TMT Motors hoàn trả phí đặt giữ chỗ mà không phải chịu bất cứ khoản phí nào. Ngoài ra, để đảm bảo quyền ưu tiên nhận xe sớm, khách hàng có thể đặt cọc cam kết với mức phí 20 triệu đồng - có quyền chuyển nhượng cọc nhưng không được hoàn hủy.

Việc ra mắt ô tô điện Wuling HongGuang MiniEV của TMT Motors sẽ chính thức khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam, góp phần nhỏ bé vào chương trình hành động và chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí metan mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tại Quyết định 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022.

Kể từ 29/6/2023, khách hàng có thể đặt cọc mua xe tại website https://wuling-ev.vn hoặc tại các Đại lý của Wuling trên toàn quốc. Dự kiến, những chiếc xe Wuling HongGuang MiniEV đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ Quý III/2023.