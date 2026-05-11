Chiếc xe ô tô chạy bon bon 100.000km không tốn xăng dầu, cũng không tốn điện

Biến gỗ thành nhiên liệu cho động cơ V8

Một chiếc bán tải Chevrolet đời 1972 đã thu hút sự chú ý khi được sử dụng hằng ngày mà không cần đến xăng dầu. Theo nhiều nguồn chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe đã đi hơn 100.000km chỉ nhờ nhiên liệu từ gỗ.

Dự án này được giới thiệu trên kênh YouTube Jp Prat Projects. Người trực tiếp vận hành là cha của YouTuber, lái một chiếc Chevrolet bán tải đời 1983, sử dụng động cơ V8 5.7L từ năm 1972 đã được cải tiến.

Ngoại hình xe khá đặc biệt với lưới tản nhiệt cỡ lớn phía trước và một cụm kim loại đồ sộ phía sau cabin. Đây chính là hệ thống giúp xe vận hành mà không cần xăng.

Bí quyết nằm ở bộ “gasifier” (thiết bị khí hóa) lắp phía sau cabin. Thay vì đổ xăng, người dùng cho các mảnh gỗ vào hệ thống này. Gỗ được đốt nóng để tạo ra hỗn hợp khí, chủ yếu gồm carbon monoxide (CO) và hydro.

Sau khi được làm mát và lọc sạch, hỗn hợp khí này được đưa vào động cơ. Một bộ trộn chuyên dụng sẽ điều chỉnh tỉ lệ khí và không khí để động cơ có thể đốt cháy tương tự như xăng. Nhờ đó, chiếc bán tải đã vận hành hơn 100.000km chỉ bằng cách "ăn gỗ".

Tuy nhiên, hệ thống này cũng có những bất tiện rõ rệt. Xe cần khoảng 10 phút để khởi động do phải chờ quá trình sinh khí, trong khi phần đầu xe phải tích hợp bộ làm mát lớn, khiến thiết kế trở nên cồng kềnh.

Ý tưởng hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Dù mang lại lợi ích tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giải pháp này không phải không có rủi ro. Khác với xe chạy xăng, nơi khí CO chỉ là sản phẩm phụ, ở đây CO lại là thành phần chính của nhiên liệu.

Chỉ cần một rò rỉ nhỏ trong hệ thống, khí CO có thể lọt vào cabin. Đây là loại khí không màu, không mùi, rất khó phát hiện nếu không có thiết bị chuyên dụng, và có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nếu áp dụng mô hình tương tự, việc trang bị thiết bị phát hiện khí CO trong cabin là điều bắt buộc. Đồng thời, hệ thống cần được thiết kế và kiểm tra kỹ lưỡng để hạn chế rủi ro.

Dù gây tò mò và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, mô hình xe chạy bằng gỗ hiện vẫn chỉ phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc cá nhân có chuyên môn, khó có thể phổ biến rộng rãi trong thực tế.

