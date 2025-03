Ngày Nay số 421

SỐ421 (20/3/2025) TẠPCHÍ W W W . N G AY N AY. V N MIỄN PHÍ CƠQUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCOVIỆT NAM ORGAN OF VIETNAM NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS FOR UNESCO “khôngkhí và ánh sáng” của kỷnguyênmới Dữ liệu

Câu trả lời là “Không”, bởi cuộc khủng hoảng đó có quá nhiều tác nhân và sai lầm theo tính hệ thống trong nhiều lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm và ngân hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra Big Data (dữ liệu lớn) có thể không giúp ngăn chặn hoàn toàn các cuộc khủng hoảng, nhưng hoàn toàn có thể giúp các chính phủ, các nhà hoạch định chính sách phản ứng sớmvà quản lý, giải quyết hậu quả hiệu quả hơn. Công cụ quản trị rủi ro hữu ích Big Data (dữ liệu lớn) là thuật ngữ dùng để mô tả một lượng dữ liệu khổng lồ và phức tạp, bao gồm một loạt các dữ liệu khác nhau như dữ liệu giao dịch, dữ liệu khách hàng, dữ liệu từ các cảm biến IoT và dữ liệu trên mạng xã hội. Từ lâu, Big Data đã giúp doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ hơn về khách hàng, tối ưu hóa hoạt động và đưa ra quyết định hiệu quả hơn. Cách các hãng thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada phân tích dữ liệu người dùng để đề xuất sản phẩm phù hợp, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý tồn kho... là những ví dụ sinh động về cách doanh nghiệp ứng dụng Big Data. Nếu như doanh nghiệp có thể tận dụng Big Data để hiểu rõ khách hàng, tối ưu hóa vận hành thì Chính phủ hoàn toàn có thể ứng dụng dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô, quản lý rủi ro tài chính và đảm bảo ổn định thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu liên tục biến động - đặc biệt trong các rủi ro đến từ chiến tranh thương mại - việc sử dụng Big Data trong hoạch định chính sách không còn là xu hướng mà đã trở thành phương pháp không nên bỏ qua. Trong nghiên cứu của mình, Luiz Awazu Pereira da Silva và Goetz von Peter đã chỉ ra: “Ổn định tài chính luôn là mối quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, nhưng điềunày càng trởnên cấpbách hơn sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu 2008 - 2009. Mỗi cuộc khủng hoảng tài chính đều dẫn đến những yêu cầu thu thập dữ liệu mới, và các nhà hoạch định chính sách thường tập trung vào việc lấp đầy khoảng trống dữ liệu cho những khía cạnh của khủng hoảng mà trước đó họ chưa để ý”. “Các thị trường tài chính tràn ngập dữ liệu, nhưng bức tranh tổng thể vẫn có thể bị bỏ sót. Đây chính là điểm mà các nhà hoạch định chính sách và những người thamgia thị trường liên tục thất bại: trướcmỗi cuộc khủng hoảng, các chỉ số tổng hợp đơn giản có thể đã báo hiệu vấn đề, nhưng những cảnh báo đó thường bị phớt lờ. Khi khủng hoảng bùng phát, sự chú ý sẽ đổ dồn vào các dữ liệu quan trọng phục vụ choviệc quản lý vàgiải quyết khủng hoảng. Việc có thêmdữ liệu có thể không giúp ngăn chặnhoàn toàn các cuộc khủng hoảng trong tương lai, nhưng nếu được sử dụng hợp lý, dữ liệu có thể giúp các nhà hoạch định chính sách phản ứng sớm và quản lý hậu quả hiệu quả hơn”. Điều này chỉ ra rằng Big Data không phải chiếc chìa báu lớn. Với những dữ liệu được tổng hợp, sàng lọc và phân tích ở quy mô lớn, các dự báo sẽ có tính chính xác cao hơn và tính ứng dụng sâu sát hơn với đời sống. Một trong những thách khóa vàng mở cửa mọi kho báu, mà là tấm bản đồ hữu ích cho những người hiểu giá trị thứ mình đang nắm trong tay để có thể ráp nối những chiếc rương nhỏ thành kho Trong nghiên cứu nổi tiếng “Bất ổn tài chính: Liệu Big Data có thể giúp kết nối các dữ kiện?” của Luiz Awazu Pereira da Silva và Goetz von Peter dựa trên bài diễn thuyết tại Hội nghị Thống kê Ngân hàng Trung ương Châu Âu năm 2018, một câu hỏi thú vị đã được đặt ra: “Nếu ở giai đoạn 2008 - 2009, thế giới sở hữu công nghệ phân tích dữ liệu lớn như hiện tại, liệu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có được ngăn chặn?”. Sử dụng Big Data trong kiểm soát rủi ro nền tài HỮU QUANG - QUỐC THỊNH NGAYNAY.VN 2 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

thức lớn nhất các ngân hàng trung ương phải đối mặt là kiểm soát rủi ro hệ thống trong khu vực tài chính, đặc biệt là các bong bóng tài sản (bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp), và BigData có thể giúp cảnh báo rủi ro hoặc giảm thiểu hậu quả. Những vấn đề như khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, khủng hoảng thanh quản thị trường... hoàn toàn có thể được dự báo nếu cơ quan quản lý có hệ thống Big Data để theo dõi dòng tiền, nghĩa vụ thanh toán và rủi ro tín dụng của các công ty phát hành và có thể phát hiện sớm những dấu hiệu mất khả năng chi trả để can thiệp kịp thời. Cải tiến để vươn mình Kết luận nghiên cứu chỉ ra cách sử dụng dữ liệu lớn một cách hiệu quả nhất: “Nếu Big Data thực sự có thể giúp kết nối các dữ kiện, thì quá trình thu thập dữ liệu mới cần đi đôi với việc nâng cao phân tích, trực quan hóa và đưa ra những đánh giá sáng suốt. Để tậndụng tối đa lượng thông tin có trong tay, các nhà hoạch định chính sách cần điều chỉnh kiến thức thể chế của mình để tập trung vào sự hình thành và biểu hiện của rủi ro, đồng thời liên tục tìm kiếm những cách thức mới để dữ liệu có thể hỗ trợ ổn định tài chính”. Là một trong những quốc gia tích cực hợp tác quốc tế, đón sóng đầu tư, Việt Nam nhận thức rõ tiềm năng của Big Data trong việc dự báo vĩ mô và kiểm soát rủi ro tài chính. Nhưng để ứng dụng hiệu quả, cần từng bước giải quyết các thách thức hiện tại. Một trong những vấn đề lớn nhất là tình trạng dữ liệu chưa đồng bộ khi các cơ quan Nhà nước, ngân hàng và doanh nghiệp... vẫn hoạt động trên những hệ thống dữ liệu riêng lẻ, chưa có cơ chế kết nối và chia sẻ thông tin hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành khoa học dữ liệu tại Việt Nam còn mới mẻ, nguồn nhân lực chuyên sâu về phân tích dữ liệu tài chính vẫn còn hạn chế, làm giảm khả năng khai thác triệt để sức mạnh của dữ liệu lớn. Không chỉ vậy, hành lang pháp lý về thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu vẫn chưa hoàn thiện, tạo ra những rào cản nhất định trong việc triển khai Big Data vào chính sách tài chínhmột cáchminh bạch và hiệu quả. Những bước đi thời gian qua của Đảng, Nhà nước cho thấy mức độ quan tâm tới khoa học công nghệ, đặc biệt qua Nghị quyết 57/NQ -TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết nhấn mạnh “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”. Hiện thực hóa quyết tâm của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Dữ liệu quốc gia (TTDLQG) đã được cho ra mắt ngày 25/2. Đây là trung tâm dữ liệu được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành nhằm thực hiện việc tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật, nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với bộ khung pháp lý, Chính phủ cũng đang tích cực triển khai hoàn thiện. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Dữ liệu đảm bảo đáp ứng hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Big Data không thể thay thế hoàn toàn các mô hình kinh tế truyền thống, nhưng có thể giúp Chính phủ có thêm một công cụ mạnh mẽ để dự báo sớm rủi ro, điều hành chính sách kinh tế và bảo vệ sự ổn định tài chính. Nếu được ứng dụng hiệu quả, Big Data có thể giúpViệt Nam tránh những cú sốc tài chính, kiểm soát lạm phát tốt hơn và hướng tới một hệ thống tài chính vững chắc, minh bạch hơn. Một nền kinh tế khỏe mạnh, vững chắc từ gốc là yếu tố không thể thiếu đối với một quốc gia đang trong kỷ nguyên vươn mình. n dự báo vĩ mô, chính “Phát triểnkhoahọc, công nghệ, đổimới sáng tạovà chuyểnđổi sốquốcgia là đột pháquan trọnghàng đầu, làđộng lực chính đểphát triểnnhanh lực lượng sảnxuất hiệnđại, hoàn thiệnquanhệ sản xuất, đổimới phương thức quản trị quốcgia, phát triểnkinh tế - xãhội, ngăn chặnnguy cơ tụt hậu, đưa đất nướcphát triểnbứt phá, giàumạnh trongkỷ nguyênmới”. Nghị quyết 57/NQ -TW củaBộChính trị NGAYNAY.VN 3 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

Dữ liệu là tài nguyên mới Từ những ngày đầu khởi nghiệp, phải lặn lội vào Nghệ An lúc tờ mờ sáng, đến nay, bàThái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã có thể thong thả ngồi tại văn phòng Hà Nội, theo dõi những dữ liệu được chuyển về đều đặn từ những cánh đồng chăn nuôi bò sữa công nghệ cao ở Nghệ An, Thanh Hóa, hay Hà Giang, PhúYên... Từ rất sớm, THGroupđã sử dụng dữ liệu như một tư liệu sản xuấtmới, phân tích dữ liệu trên từng ngọn cỏ, thể trạng sức khỏe của từng con bò, hay lượng vi chất nhận được trong từng lít sữa… Mọi dữ liệu ghi nhận tại các ứngdụng sẽđược tập hợp lại trong một kho dữ liệu chung để quản lý, từ đó nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế. Là người đứng đầu TH Group, bà Thái Hương hiểu rất rõ công nghệ có sức mạnh như thế nào. “Thế giới đã làm rồi, tôi chỉ tìm công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất để nhập về, bởi công nghệ cao chính là chìa khóa vàng trong nông nghiệp”. Nữ doanh nhân khôngngầnngại nhậpbò sữa, khoanh vùng trồng cỏ - nuôi bò,mạnhdạnnhậpcôngnghệ hiện đại của Israel, Đức, New Zealand về xây dựng trang trại, tạo ra sản phẩm sữa tươi trên chính quê hương mình. Bà còn mạnh dạn thuê nông dân nước ngoài về hướng dẫn cho công nhân dự án, giúp người Việt làm chủ công nghệ hiện đại trên thế giới. Đến nay, TH đã ứng dụng thành công các thành quả của cuộc cách mạng 4.0 về dữ liệu toàn cầu, công nghệ và kỹ thuật số để trồng trọt vàquản lýđànbò có năng suất cao, sản xuất với chi phí giá thành hợp lý dựa trên ba nền tảng 4.0: Trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và dữ liệu lớn BigData. Công nghệ và dữ liệu đang giúp mọi lĩnh vực của cuộc sống thay da đổi thịt, đó là cảm nhận của PGS. TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh TP.HCM. Ngày nào cũng bận rộn với chồng hồ sơ bệnh án, ra những cảnh báo và hoạch định phương án xử lý, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch, đảm bảo sự phối hợp nhanh chóng giữa các cấp cơ sở y tế, bảo vệ hiệu quả sức khỏe của người dân. “Cuộc đua” về dữ liệu Ngay khi cuộc cách mạng 4.0 “gõ cửa” Việt Nam, tiếp đó là lời hiệu triệu mạnh mẽ từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2045, ngoài những tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đang cố gắng bắt kịp cuộc cáchmạng này. làm việc trong thế giới máy móc hiện đại, bác sĩ Bính hiểu hơn ai hết hiệu quả vượt trội của việc khai thác dữ liệu và áp dụng công nghệ tiên tiến vào y học. Bệnh nhân đến với Tâm Anh sẽ được phục vụ bởi hệ thống máy check-in hỗ trợ khách hàng đăng ký thủ tục khám tự động mà không cần đến quầy lễ tân. Bệnh viện đã đưa vào sử dụng phần mềm Bệnh án điện tử giúp người bệnh truy cập thông tin bệnh sử, các chỉ định cận lâmsàng... mọi lúc mọi nơi thông qua mạng Internet, bằng cách sử dụng công nghệ nhận diện mã vạch. “Thời gian tới, Hệ thống BVĐK Tâm Anh sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm phục vụ chẩn đoán, điều trị từ xa. Lấy ví dụ, trong một ca cấp cứu, dựa trên những dữ liệu bác sĩ đánh giá bệnh nhân tại hiện trường được gửi về hệ thống trung tâm tại bệnh viện, các bác sĩ giỏi sẽ trao đổi và đưa ra những phương pháp cấp cứu chính xác, nhanh chóng nhất cho người bệnh”, PGS.TS Trần Quang Bính chia sẻ. Trongtương lai, khi dữ liệu được khai thác đúng hướng dưới sự quản lý của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, sắp tới là Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, “thông tin của người bệnh sẽ được hiển thị rõ ràng trong cơ sở dữ liệu chung, giúp các bác sĩ nắm bắt tình trạng bệnh trước đó mà không cần đến giấy tờ bệnh án rườm rà, người bệnh không phải tốn thêm các chi phí in ấn phim chụp”, PGS Quang Bính khẳng định. Ở khía cạnh y tế dự phòng, PGS.TS.BS Trần Quang Bính nêu rõ, việc liên thông dữ liệu sẽ giúp phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh, từ đó kịp thời đưa Trong dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tiên phong thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nỗ lực ứng dụng công nghệ vào đời sống với tâm thế sẵn sàng tiến vào “kỉ nguyên vươn mình”. BÍCH NGỌC - MẠNH CƯỜNG Cách mạng 4.0 - Cuộc Thế giới đã làm rồi, tôi chỉ tìm công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất để nhập về, bởi công nghệ cao chính là chìa khóa vàng trong nông nghiệp. Bà Thái Hương Công ty cổ phầnỨngdụng dữ liệuQuốc giaViệt Nam (NADAT) với nền tảng trợ lý ảoRabbi. TậpđoànTHđầu tưhệ thống cánh tay tưới tựđộng côngnghệ caodài từ500 - 700mtrênmỗi cánhđồng. NGAYNAY.VN 4 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

Ông Lương Vũ An Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH An ninh mạng Iris chia sẻ: “Về mặt thể chế chính trị và chính sách, chúng ta đã có điều kiện cần là Nghị quyết 57, Luật Dữ liệu, Luật Căn cước... Điều kiện cần thứ hai chính là sự đổi mới, sáng tạo khoa học công nghệ, nỗ lực chuyển đổi số của chính các doanh nghiệp. Cơ hội đang dành cho tất cả các doanh nghiệp”. Ông Bình dự đoán, ngành kinh tế dữ liệu sẽ phát triển mạnh trong vòng 3-5 năm tới. Dữ liệu là ngành kinh tế hoàn toàn mới, việc phát triển tùy thuộc vào tư duy đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa, doanh nghiệp nhỏ cũng có cơ hội tham gia cuộc cách mạng dữ liệu, tham gia vào thị trường mới mẻ. “Chúng tôi gọi dữ liệu là đại dương xanhmới để các doanh nghiệp cùng khai thác, mở rộng thị phần, doanh thu… Bản thândoanhnghiệp chúng tôi đang cố gắng tập hợp đội ngũ chuyên gia, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để làm sao đưa ra mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệmới, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong tình hình mới”, ông Bình nói. Những ngày này, đội ngũ nhân viên trẻ tuổi của Công ty CP Dịch vụ và Công khai rộng khắp, chúng sẽ trở thành công cụ bảo vệ người dân hữu hiệu trước vòng xoáy chuyển đổi số. Tất cả vì cộng đồng “Chúng ta đang ở thời điểm vàng khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo chính là công nghệ lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp sức lực và trí tuệ của mình để cùng đất nước tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. NADAT đang góp sức để kiến tạomột hệ sinh thái dữ liệu an toàn, minh bạch và hiệu quả, gópphần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển và ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, phục vụ các bài toán của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”, TS Lê Sỹ Quốc, Chủ tịch NADAT nhấnmạnh. Tất cả mọi thành quả của cuộc cách mạng 4.0, từ cuộc khai phá tài nguyên dữ liệu màumỡcủacácdoanhnghiệp trong nước không gì khác chính là hướng về cộng đồng, phục vụngười dân. Nói nhưbà Thái Hương, “thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực sự lan tỏa vào đời sống. Tầmnhìn chiến lượccũngnhưkhát vọng của người đứng đầu đất nước đã hòa chung với khát vọng của dân tộc nói chung và tầng lớp doanh nhân nói riêng. Rất nhiều doanh nghiệp, trong đó có TH Group, đã và đangchuẩnbị tiềmlựcđể thực hiện một phần khát vọng đó”. Tập đoàn TH đã ghi dấu ấn về một dự án nông nghiệp đầy tính nhân văn và được người tiêu dùng yêu quý, đón nhận, trở thành thương hiệu tự hào quốc gia. Rồi từ dòng sữa chất lượng cao, TH đang tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm thực phẩm thiết yếu khác cho người Việt Nam như gạo sạch, rau sạch, nước mắm, dầu ăn, tương ớt, tương cà chua… “Những thương hiệu uy tín, sản phẩm tốt…chính là“di sản”mà chúng tađể lại cho thế hệ sau. Sựnỗ lựchômnay làđể con em chúng ta tự hào rằng thế hệ đi trước đã có tầm nhìn xa và đúng hướng, đã nỗ lực hết mình vì một Việt Namgiàu có hơn, vănminh hơn”, bà Thái Hương khẳng định. n nghệ số Quang Trung không ngừng nỗ lực để đưa vào sử dụng ứng dụng xác thực danh tính số cho phép công dân, doanh nghiệp và bất kì tổ chức nào xác minh danh tính một cách nhanh chóng và an toàn trênmôi trường số. Trong khi đó, Công ty cổ phần Ứng dụng dữ liệu Quốc gia Việt Nam (NADAT) lại chuyên tâm xây dựng nền tảng Trợ lý ảo Rabbi - Trợ lý ảo một cửa, chuyên giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của người dân về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống... Đây đều là những sản phẩm ứng dụng trí tuệ Việt Nam, mang tiêu chuẩn quốc tế, tiên phong triển khai đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống, nhằm phục vụ lợi ích chung của xã hội, người dân, đảm bảo hoạt động của người dùng an toàn, chủ động, bảo mật, minh bạch và bình đẳng. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý hiệu năng, hiệu quả, tin cậy và hiện đại. Ông PhạmTuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Công nghệ số QuangTrung bày tỏ quan điểm, cùng với sự phát triển của công nghệ, người dân phải đối mặt với nhiều thông tin lừa đảo. Cuộc sống cànghiệnđại, côngnghệ ngày càng phát triển thì các ứng dụng xác thực thông tin ngày càng trở nên cần thiết. Khi những ứng dụng xác thực, hỗ trợ người dân được triển cáchmạng của dữ liệu Chúng ta đã có điều kiện cần là Nghị quyết 57, Luật Dữ liệu, Luật Căn cước... Điều kiện cần thứ hai chính là sự đổi mới, sáng tạo khoa học công nghệ, nỗ lực chuyển đổi số của chính các doanh nghiệp. Ông Lương Vũ An Bình NADAT đang góp sức để kiến tạo một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, minh bạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia... TS Lê Sỹ Quốc, Chủ tịch NADAT SiêumáyCT SomatomForceVB30hội tụnhững côngnghệ chụpCTđỉnh caoởBVĐKTâmAnh. NGAYNAY.VN 5 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

Tạp chí Ngày Nay đã có cuộc traođổi với TS LêNguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI) về những vấn đề xoay quanh việc đào tạo công dân số: Những kỹ năng cần trang bị, giải pháp thu hẹp khoảng cách số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để người dân thực sự hiểu “số” (Digital) là gì PV: Thưa TS Lê Nguyễn Trường Giang, đào tạo công dân số đóng vai trò như thế nào trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vươnmình trongkỷ nguyên số? TS Lê Nguyễn Trường Giang: Tiến trình chuyển đổi số có ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, trong đó công dân số chính là nền tảng cho cả ba trụ cột này, đặc biệt là trụ cột Xã hội số. Công dân số được định hình bởi ba yếu tố: Số hóa dữ liệu công dân; định danh công dân từ dữ liệu đã được số hóa gắn kết với thể chế liên quan; và cuối cùng là thực hiện các hoạt động xác định danh tính của công dân trong các giao dịch dựa trên dữ liệu và định danh công dân. Để thúc đẩy sự hình thành Công dân số, chúng ta phải triển khai đồng thời giữa việc tuyên truyền, giáo dục với việc thực hiện các yêu cầu bắt buộc trong việc tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số. Đề án 06 với việc xây dựng dữ liệu dân cư làm trung tâm là một hoạt động bắt buộc trong việc xây dựng nền tảng cho Công dân số. Tuy nhiên, để đề án có thể thực hiện hiệu quả, công dân thực sự tham gia vào các tiến trình dữ liệu, sử dụng hiệu quả các ứng dụng liên quan... chúng ta cần tuyên truyền, giáo dục, đào tạo các công dân để trở thành Công dân số. Đồng thời, việc này cũngquan trọng cho vấn đề công dân có khả năng thích ứng trước những thách thức đedọa về anninh thông tin, an toàn mạng, trước các tình trạng lừa đảo trực tuyến, đảm bảo bảomật trong thamgia các giao dịch xác thực... Theo ông, những kiến thứcvàkỹnăngnàovề dữ liệu số cần trang bị cho công dân, để giúp họ tiếp cận cũng như sử dụng hiệu quả các tiện ích số, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cánhân? - Trước hết cần phải đào tạo để người dân thực sự hiểu “Số” (Digital) là gì, theo cho khoảng cách chênh lệch công nghệ là một tồn tại tất yếu. Nhìn từ góc độ chủ quan, những hạn chế về điều kiện môi trường, xã hội, tình trạng thu nhập, khả năng tiếp cận tri thức và trình độ cũng là những nguyên nhân tạo nên tình trạng chênh lệch không thể tránh khỏi giữa các vùng miền. Như vậy, giảm thiểu khoảng cách chênh lệch để gia tăng cơ hội tiếp cận các lợi ích mà tiến trình chuyển đổi số đưa đến cũng phải được nhìn nhận từ hai góc độ, từ đó đưa ra được những giải pháp phù hợp. Từ góc độ khách quan, giảm thiểu khoảng cách chênh lệch không phải là làm cho các vùng miền đều “giống nhau”, mà cần nỗ lực làm sao cho sự phát triển của các vùng miền trở nên tiệm cận được nhữngmức độ phát triển phù hợp dựa trên các điều kiện hiện có ở những tốc độ phát triển tương đồng nhau, có khả năng kết nối, hỗ trợ và tương trợ, tương tác với nhau một cách hiệu quả. Từ góc độ chủ quan, việc bù lấp những bất bình đẳng xã hội, khả năng tiếp cận tri đó là hiểu “Tư duy số” (digital thinking), từ đó định hình và nắm bắt được việc xây dựng dữ liệusốchomìnhcầngì, nên làmgì, làmnhư thế nào, và để làm gì. Khi biết rõ, nắm chắc, hiểu sâuđược bản chất của số, tiến trình sốhóa vàhình thành công dân số, từ đómới có thể định hướng những hành động đúng đắn đối với Công dân số được. Tiếp đó, việc đào tạo năng lực số để công dân có thể tham gia vào các tiến trình chuyển đổi sốmột cách hiệu quả, hình thành nên xã hội số cũng cần phải được chú trọng, đặt tiền đề và làm môi trường cho sự phát triển của kinh tế số và chính phủ số. Cuối cùng, là việc đào tạo cho công dân năng lực học tập liên tục và học tập suốt đời để có khả năng thích ứng hiệu quả và tự bù lấp những lỗ hổng năng lực, đáp ứng và thích nghi hiệu quả với những tiến bộ xã hội không ngừng của kỷ nguyên số. Hiện nay, khoảng cách về trình độ công nghệ số giữa các vùng miền và tầng lớp dân cư ở Việt Namvẫn còn khá lớn. Xin ông cho biết cần có những giải pháp để thu hẹp khoảng cách này, đảm bảo mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từquá trình chuyểnđổi số? - Khoảng cách chênh lệch là một vấn đề không thể xóa được và cũng không thể đặt vấn đề thu hẹp theo nghĩa cơ học. Đây là một vấn đề vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan. Nhìn từ góc độ khách quan, do môi trường phát triển khác nhau, yêu cầu về những điều kiện sống khác nhau, môi trường tiếp xúc với khoa học, công nghệ khác nhau, các yếu tố đời sống khác nhau khiến Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc đào tạo công dân số trở thành yếu tố then chốt, nói cách khác chính là bình dân học vụ số. Chuyển đổi số bắt đầu từ PHẠM BÍCH NGỌC Tăng cường chuyểnđổi số lĩnhvực công tác dân tộc. Chúng ta muốn nguồn nhân lực đạt chất lượng cao thì phải thay đổi cách tư duy về giáo dục, đào tạo và giá trị của việc đào tạo. TS Lê Nguyễn Trường Giang NGAYNAY.VN 6 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

thức chính là những giải pháp quan trọng để giảm thiểu những bất lợi thế mà các khu vực kém phát triển hơn chưa tiếp cận được. Thay đổi cách tư duy về giáo dục, đào tạo Trong bối cảnh công nghệ số phát triển như vũ bão, việc cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng số là một quá trình liên tục. Theo ông, cần có nhữngmô hình đào tạo và học tập nào để giúp công dân Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của thời đại, đặc biệt là những công dân trẻ? - Trước hết, cần phải hiểu bản chất của mọi vấn đề, sự phát triển càng tiến triển nhanh, càng được cập nhật liên tục, thì ta càng không thể học kỹ năng, đi theo xu hướng, và “hời hợt trên ngọn” được. Muốn đối đầu với những thách thức này, thích nghi hiệu quả và tồn tại bền vững, chúng ta cần thay đổi tư duy từ tiếp cận kỹ năng sang hình thành năng lực. Các công dân cần đi vào học hỏi theo cách tìm tòi bản chất của vấn đề, những nguyên lý cơ bản, học cách tư duy hệ thống để có thể hiểu được bản nguyên của những tiến bộ đó, hiểu được căn nguyên và công nghệ số sẽ diễn tiến như thế nào. Chỉ có như vậy, chúng tamới có thể“định tâm giữa muôn vàn biến đổi liên tục với tốc độ, mật độ và hàm lượng cao”nhưhiệnnay về dữ liệu, thông tin và tri thức. Thứ hai, mỗi người cần xác định được cho mình một thế mạnh để làm cốt lõi mà dựa trên đó định hình bản sắc để phát triển một cách phù hợp. Chỉ khi xác định được thế mạnh và bản sắc, mỗi công dân mới có khả năng phát triển một cách độc lập, chủ động và có định hướng. Nếu cứ thay đổi liên tục theo xu hướng này, khuynh hướng nọ chúng ta sẽ chỉ luôn làmột chủ thể thụ động, bị thao túng, bị phụ thuộc và liên tục phải nâng cấp, hay làm mới mà vẫn khó có thể thích ứng một cách hiệu quả với các đòi hỏi của thời cuộc. Nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao ngày càng tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và an ninh mạng. Theo ông, những giải pháp đột phá nào cần được triển khai để đảm bảo nguồn cung nhân lực này đáp ứng kịp thời và hiệu quả cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam? - Cần nhìn nhận rõ rằng nếu chúng ta muốn nguồn nhân lực đạt chất lượng cao thì phải thay đổi cách tư duy về giáo dục, đào tạo và giá trị của việc đào tạo. Trước hết, muốn tham gia vào các lĩnh vực công nghệ cao, chúng ta không thể đào tạo “thợ” như chúng ta vẫn đang tập trung chủ yếu đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Hơn lúc nào hết, cần phải học cách làm chủ các kiến thức cơ bản, nền tảng, mang tính nguyên lý, căn cốt của mỗi ngành. Chỉ khi đó, sinh viên mới có thể học nhanh, thay đổi liên tục và chủ động tư duy trong việc tiếp cận các công nghệ mới, những thay đổi, chuyển dịch, nâng cấp và chuyển hóa của công nghệ. Thứ hai, giáo dục do vậy cũng phải chuyển đổi từ việc hướng bằng cấp, hướng kỹ năng, sang hướng năng lực và học tập liên tục, suốt đời. Người học dưới mái trường cần tập trung vào việc xây dựng những năng lực nền tảng, năng lực tưduyđểcó thể từtiếpthụtri thứcsangchuyển hóa tri thức hiệu quả. Theo đó, quá trình công tác tiếp theo sẽ không ngừng chuyển hóa hiệu quả tri thức dựa trên các năng lực đã có, liên tiếp được nâng cấp, mở rộng nhờ việc học tập liên tục, suốt đời, lấy thích nghi hiệu quả với các đòi hỏi của môi trường thực tiễn, xu thế và trình độ phát triển của quốc gia và quốc tế làm cơ sở, giải quyết hiệu quả các yêu cầu của công tác thực tiễn là trọng tâm. Cuối cùng, trong hoạt động đào tạo, giảng viên cũng cần phải được nâng cấp từ vai trò “người truyền thụ” sang vai trò “người hướng dẫn”, “người đối thoại”, “người đồng sáng tạo”. Chỉ có như vậy, mới có thể thúc đẩy và tạo nên được những con người có chất lượng đáp ứng các yêu cầu của thực tại và tương lai mà tiến trình chuyển đổi số đặt ra.n nền tảng công dân số HàTĩnhđẩy mạnh chuyển đổi số trênđịa bàn tỉnh. Người dân trải nghiệmmini appTâyNinhSmart trênZalo. Một tiết giáodục kỹ năng công dân số chohọc sinh tiểuhọc tại TPHCM. NGAYNAY.VN 7 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

Việt Nam hội tụ nhiều ưu thế Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á; lực lượng lao động trẻ dồi dào am hiểu công nghệ; cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hiện đại, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo… Đó là những nhận định của nhiều chuyên gia trong Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn (AISC) 2025 và Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” vừa diễn ra trong tháng 3 năm 2025. AISC là sự kiện quốc tế quan trọng về sự kết hợp giữa AI và bán dẫn, mang đến cơ hội tiếp cận những thông tin mới nhất, kết nối kinh doanh xuyên biên giới và khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Lần đầu tiên tại Việt Nam, hội nghị quốc tế về AI và bán dẫn được tổ chức với sự góp mặt của các tên tuổi toàn cầu, như Google, phát triển công nghệ trên thế giới. Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo về AI và bán dẫn. Với ngành công nghệ bán dẫn, Việt Nam tập trung đào tạo nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp. Với AI, Việt Nam có sáng kiến cung cấp 50.000 học bổng và cung cấp mã nguồn mở. Đồng quan điểm, tiến sĩ Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic bày tỏ quan điểm: “Hội nghị AISC 2025 lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức. Điều đó cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến NVIDIA, IBM, Meta, Intel, TSMC, Samsung, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Qorvo, Marvell và các tập đoàn công nghệ từ Silicon Valley (Hoa Kỳ)… Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia khẳng định: “Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn là diễn đàn trao đổi học thuật, cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong cuộc đua công nghệ khu vực. Sự kiện này sẽ giúp doanh nghiệp trong nước định hướng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ngành công nghệ cao phát triển bền vững”. Theo ông Huy, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, có kỹ năng nghề cao và môi trường có tính mở, hội nhập Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ khi nỗ lực thúc đẩy công nghiệp bán dẫn và AI - hai lĩnh vực được coi là “trái tim” của công nghệ hiện đại và là nền tảng cho phát triển kinh tế số. Thời cơ vàng để thúc đẩy công nghệ HẢI THANH Hội nghị Quốc tế về trí tuệnhân tạovàbándẫn (AISC) 2025. Hội nghị Quốc tế về trí tuệnhân tạovàbándẫn (AISC) 2025. NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc gia và nhu cầu đầu tư quốc tế của các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã tạo nên sức hút lớn cho Hội nghị AISC, mở ra nhiều cơ hội quan trọng cho sự phát triển của ngành AI và bán dẫn tại Việt Nam”. Điểm đặc biệt tại Hội nghị AISC 2025 là nền tảng SemiKong - mô hình AI mã nguồn mở đã được giới thiệu đến cộng đồng công nghệ Việt Nam. Mô hình tiên phong này giúp tối ưu hóa sản xuất chip, là sự hợp tác giữa Aitomatic (Hoa Kỳ), Tokyo Electron (Nhật Bản) và FPT Software (Việt Nam). SemiKong ra đời trong bối cảnh nhu cầu về các nền tảng AI mã nguồn mở ngày càng gia tăng, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tốc độ, độ chính xác và năng suất cho các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Việc công bố nền tảng này tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất bán dẫn toàn cầu. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Việt Nam đang ở thời điểm hết sức quan trọng khi chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh ở Đông Nam Á, thu hút ngày càng nhiều các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thông qua Diễn đàn chính sách: “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới”, Việt Nam hướng đến vị thế mới trên trường quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số, nắm bắt và làm chủ công nghệ. Đây là bước đi quan trọng để các nhà khoa học, đối tác quốc tế cùng liên kết, hợp tác với các đối tác Việt Nam tạo nên kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số của Việt Nam. Bứt phá nhờ những quyết sách Cuối năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57 xác định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, đây cũng là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 57 đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là động lực chính để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Riêng năm 2024, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để phát triển các ngành công nghệ cao; trong đó có ngành công nghiệp bán dẫn, AI, như Chương trình Phát triển nguồn nhân lực và Chiến lược phát triểnngànhcôngnghiệp bán dẫn Việt Nam, thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư cho các ngành công nghệ cao; trong đó có AI và bán dẫn. Nhằm tận dụng “thời cơ vàng” để đẩy nhanh sự phát triển lĩnh vực AI và bán dẫn trong nước, thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc đón các “đại bàng công nghệ” hàng đầu thế giới, Bộ Tài chính đã giao NIC phối hợp với Aitomatic tổ chức Hội nghị AISC 2025. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để cụ thể hóa và lan tỏa chủ trương, định hướng đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQCP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với những định hướng đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, nhằm tháo gỡ mọi rào cản, vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù, đặc biệt nhằm thúc đẩy và khuyến khích khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm việc với các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 94/2020/ NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với NIC. Theo đó, Phó Thủ tướng quán triệt tinh thần xuyên suốt khi xây dựng dự thảo là dựa trên Nghị quyết 57. Một động thái khác, mang tính nhất quán và tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư là, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2024/ NĐ-CP (31/12/2024) về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Đầu tư. Điều này khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.n Hội nghị AISC 2025 lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức. Điều đó cho thấy sự quan tâmmạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Tiến sĩ Christopher Nguyễn NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ Số420 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

Trong cuộc gặp với Tạp chí Ngày Nay, hơn một lần CEO Huy Nguyễn nhấn mạnh, bài toán kinh tế số phải giải bằng công nghệ. Công nghệ giúp Việt Nam tiến vào vạch xuất phát với tất cả các nước trên thế giới. Giải các bài toán khó Tài giỏi, quyết đoán và thích khai phá những công việc gai góc, Huy Nguyễn được biết đến là một trong những người trẻ tuổi nhất đảm nhận vai trò quản lý cấp cao tại Google khi mới 30 tuổi. Cách đây chừng 5 năm, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ và lan rộng khắp toàn cầu, Huy Nguyễn quyết định từ bỏ Google, trở về Việt Nam khởi nghiệp. “Huy chọn lĩnh vực khởi nghiệp là công nghệ blockchain, một lĩnh vực còn rất mới mẻ trong nước và ẩn chứa nhiều rủi ro vào thời điểm đó. Trên thực tế, từ năm 2016, khi còn làm việc ở Google, Huy đã sử dụng công nghệ blockchain để viết các chương trình đấu thầu băng thông bằng hợp đồng thông minh (smart contract). Thời điểm đó, chưa có nhiều người biết đến công nghệ này”, Huy kể. Trong thâm tâm của chàng kỹ sư trẻ Huy Nguyễn, công nghệ vật lý số áp dụng tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á là thích hợp nhất, bởi Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác còn đang ở bước đầu của hành trình chuyển đổi số, rất nhiều thứ có thể xây mới hoàn toàn. Dành hơn một năm để nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ vật lý số, Huy Nguyễn quyết định thành lập Công ty công nghệ Vật lý số đầu tiên tại Việt Nammang tên Phygital Labs. Đồng hành với Huy có chàng kỹ sư trẻ Nam Đỗ - cũng là cựu kỹ sư của Google. Sau khi trở về Việt Nam, hai nhà sáng lập cùng với các cộng sự tài năng, đã dành tâm huyết trong việc ứng dụng những tiến bộ công nghệ mới như blockchain, AI và NFC vào nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam. Chỉ sau hai năm, Phygital Labs đã tiếp cận và đưa ứng dụng của mình đến phẩm quà tặng Vật lý số báo Nhân dân, sản phẩm quà lưu niệm của dự án “Đế đô khảo cổ ký”... do Phygital Labs tiên phong thực hiện đã mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Đi theo “nhịp đập chung” của dữ liệu Hai năm miệt mài ứng dụng công nghệ vào rất nhiều di tích, Huy Nguyễn và cộng sự đã cho mọi người thấy công nghệ có vai trò rất lớn trong việc phát huy giá trị di sản, bản quyền di sản, từ đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Sau những thành công rực rỡ ấy, Huy Nguyễn của ngày hôm nay đang dành tất cả tâm huyết để thai nghén và cho ra đời nền tảng blockchain quốc gia, với những ý tưởng hoài bão lớn hơn. với các sản phẩm về thời trang như Ortho, sản phẩm nông nghiệp như Cà phê Le J’, The Hồ Tiêu, thủ công mỹ nghệ như Đá mỹ nghệ Non Nước, Bảo tàng di tích Cố Đô Huế, linh vật Nghê Văn Miếu - Quốc Tử Giám… để định danh số, đưa lên bảo tàng số, phục vụ đắc lực cho lĩnh vực giáo dục, quảng bá, triển lãm và thương mại sản phẩm. Là người đam mê công nghệ, Huy thừa nhận, càng tìm tòi, “khai phá” lĩnh vực công nghệ vật lý, Huy Nguyễn càng bị thu hút. Trong đầu anh lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng, hồ hởi thử nghiệm và chinh phục. Anh sẵn sàng thử nghiệm, thích ứng để ứng dụng công nghệ mới phục vụ đời sống, tạo thêmnhiều lợi ích cho xã hội. Theo thời gian, những di tích lịch sử từ Nam ra Bắc có in dấu chân Huy Nguyễn ngày càng nhiều hơn. Những món quà bình dị vụt trở nên hấp dẫn ngày càng được nhân rộng bởi công nghệ NFC (Near Field Communication) do Phygital Labs khởi xướng. Các sản phẩm quà tặng thông minh như thẻ thành viên NFC, bộ nhận diện thương hiệu NFC, vật phẩm lưu niệm NFC, ấn Đó là khẳng định của CEO Huy Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Phygital Labs - Công ty công nghệ Vật lý số đầu tiên tại Việt Nam, cũng là người tiên phong đưa công nghệ vào văn hóa di sản trong nước. Có dữ liệu mới có PHƯƠNG ĐAN CEOHuyNguyễn, Nhà sáng lậpkiêmTổngGiámđốc Phygital Labs. Muốn phát triển thần tốc phải có động lực mới, chúng ta không thể bámmãi vào những động lực cũ. Khai mở nền kinh tế số là một bước đi cần thiết... CEOHuy Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Phygital Labs NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

“Làm sao ứng dụng công nghệ vào tất cả các mặt của đời sống, phục vụ người dân ở mọi miền Tổ quốc, không riêng gì văn hóa, di sản”. Anh nói vui, đó là bước đi tất yếu “hòa vào nhịp đập chung của đất nước” sau khi Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị ban hành. Định hướng của Chính phủ đã rõ, sự ra đời của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và sắp tới là Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khiến những kỹ sư trẻ như Huy Nguyễn và những doanh nghiệp trẻ như Phygital Labs như được tiếp thêm nguồn động viên, vững vàng theo con đườngmình đã chọn. “Nhiều người nghĩ công nghệ không ứng dụng được vào những lĩnh vực cũ như văn hóa, di sản, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để chứngminh rằng, ngay cả lĩnh vực cũ như di sản vẫn tạo ra nền kinh tế số mới”, Huy chia sẻ. Vẫn là ứng dụng công nghệ để tạo nền kinh tế số, nhưng giờ đây, Huy Nguyễn không chỉ đóng khung trong lĩnh vực di sản, mà trên tất cả các lĩnh vực. “Ai cũng muốn Việt Nam phát triển thần tốc,muốnphát triển thần tốc phải cóđộng lực mới, chúng ta không thể bám mãi vào những động lực cũ. Khai mở nền kinh tế số là một bướcđi cần thiết”, HuyNguyễn nói: “Tài nguyên dữ liệu trong cuộc cách mạng 4.0 hôm nay là mạch máu của nền kinh tế mới. Dữ liệu “biết” bạn đang muốn gì, đang làm gì, đọc được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ, từ đó giúp chúng ta có những quyết định đúng hơn, đạt được những giá trị kinh tế mới hơn…”. Lấy ví dụ về tài nguyên, CEO Huy Nguyễn chia sẻ: “Trăm năm trước, dầu hỏa, vàng… người dân cầm nó khônghềbiết cógiá trị. Dữ liệu cũng đang ở thời kỳ tương tự, nó là thứ tài nguyên thô, cần được khai thác đúng hướng”. “Songsongvớidữliệu,Huy có niềm tin rằng blockchain có thể giải quyết những vấn đề lớn hơn, thay đổi nhiều mặt của đời sống, tạo ra được sản phẩm và giúp những sản phẩm từ blockchain tạo nên lợi ích cho nền kinh tế số thì mọi người sẽ thấy được nhiều giá trị hơn”, Huy chia sẻ. “Muốn đi xa phải đi cùng nhau” Dữ liệu là“mỏ vàng”trong nền kinh tế mới, nhưng với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, đây là lĩnh vực quá mới. Với việc Quốc hội thông qua Luật Dữ liệu năm 2024, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có Luật Dữ liệu trên thế giới. Đó là động lực mới thúc đẩy công nghệ, thúc đẩy kinh tế số phát triển. Theo CEO Huy Nguyễn, với tổng số 100 triệu dân, dữ liệu của Việt Nam rất nhiều, đó là nền tảng để công nghệ blockchain phát triển. Trước khi có luật, mọi người khai thác dữ liệu như một miền đất hoang dã. Giờ đã có Luật Dữ liệu, có Trung tâm Dữ liệu ra mắt, sắp tới là Hiệp hội Dữ liệu quốc gia… Đó là những cơ quan đầu mối quan trọng giúp đưa luật đi vào đời sống. “Doanh nghiệp nào cũng đang có data dữ liệu, nhưng nếu không có trung tâm, hiệp hội nào “gom” dữ liệu lại, chỉ cho người ta cách khai thác tài nguyên dữ liệu đúng hướng thì dữ liệu không có ý nghĩa nhiều. Không có sự liên kết dữ liệu giữa các lĩnh vực, ngành nghề… thì tài nguyên kinh tế số không có giá trị. Giá trị kinh tế chỉ có được khi liên kết dữ liệu đồng bộ với nhau”, chàng cựu kỹ sư Google khẳng định. Đứng ở góc độ một doanh nghiệp, Huy Nguyễn nói thêm: “Doanh nghiệp nào cũng có data. Nhiều doanh nghiệp vào chung một nhà, khi đó 1+1 sẽ bằng 10, 20… mang lại giá trị thặng dư cho nền kinh tế nước nhà. Chỉ khi được chỉ dẫn, được làm đúng cách… cuộc chơi sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết với nhau, cùng khai thác giá trị to lớn của dữ liệu mà mọi người chưa thể nhìn thấy, bởi sức mạnh của công nghệ là không giới hạn”. Theo CEO Huy Nguyễn, muốn đưa Việt Nam đi xa hơn, phát triển kinh tế số mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp cần phải đoàn kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu, cùng khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu một cách bài bản và đúng pháp luật. n Doanh nghiệp nào cũng đang có data dữ liệu, nhưng nếu không có trung tâm, hiệp hội nào “gom” dữ liệu lại, chỉ cho người ta cách khai thác tài nguyên dữ liệu đúng hướng thì dữ liệu không có ý nghĩa nhiều... Giá trị kinh tế chỉ có được khi liên kết dữ liệu đồng bộ với nhau. CEOHuy Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Phygital Labs Dukhach trải nghiệmcheck-indu lịch thôngminh tại Đại nội Huế. NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số421 | ThứNăm, ngày 20/3/2025

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==