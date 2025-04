Chùa Chí Linh, Nghệ An tổ chức lễ tắm Phật dành cho thiếu nhi

(Ngày Nay) - Ngày 23/4/2025 (tức 26/3 âm lịch), tại chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, đã tổ chức lễ tắm Phật dành cho thiếu nhi - mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa tâm linh hướng đến Đại lễ Phật đản Vesak sắp tới.

Chứng minh buổi lễ có Đại đức Thích Minh Hải, Phó Chánh Văn phòng Ban Văn hóa TƯ, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo Nghệ An; Đại đức Thích Tuệ Minh, Phó Chánh Văn phòng Ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT Nghệ An; cùng quý Tôn đức Phật giáo Nghệ An đồng chứng minh.

Tham dự còn có cô giáo Thái Thị Châu, Hiệu trưởng trường Mầm Non Xuân Thành, các cô giáo và hơn 500 học sinh, phụ huynh của trường về tham dự.

Phải biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Minh chia sẻ:

Chùa Chí Linh năm nay được chọn là nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak của tỉnh Nghệ An vào ngày 25 - 26/4/2025 (28 - 29/3 âm lịch) sắp tới, đó là niềm tự hào và vinh dự lớn lao không chỉ riêng đối với Phật giáo mà còn có ý nghĩa to lớn khi Đại lễ trùng dịp lễ trọng của dân tộc, đó là kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất Đất nước. Cho nên Ban Tổ chức đã thực hiện chuỗi sự kiện để chào mừng Đại lễ. Và sự kiện Tắm Phật dành cho các thiếu niên hôm nay là khai mạc cho chuỗi sự kiện sắp tới, nhằm tôn vinh những giá trị, những nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.

Cô giáo Thái Thị Châu đại diện toàn trường và phụ huynh học sinh cảm ơn nhà chùa và Ban tổ chức đã tạo môi trường văn hóa tâm linh gắn liền với tinh thần tín ngưỡng của nhân dân. Nhân đây cô giáo cũng gửi cúng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại lễ sắp tới của Phật giáo tỉnh nhà.

Cuối cùng trong tiếng niệm Phật, chư Tôn đức và các em học sinh cùng các cô giáo, phụ huynh cùng thực hiện nghi lễ tắm Phật truyền thống trong niềm vui vẻ hân hoan.