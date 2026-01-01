Chiêm ngắm vẻ đẹp của tôn tượng “Đức Phật đến từ quá khứ” tại núi Bà Đen

(Ngày Nay) - Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vừa an vị ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ) được xem là tuyệt tác điêu khắc Phật giáo tiếp theo tại núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 01/01/2026.

Ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ), Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đã diễn ra trang trọng, tôn nghiêm tại núi Bà Đen (Tây Ninh), với sự tham dự của hơn 450 hòa thượng, tăng ni và Phật tử. Đây là tạo tác điêu khắc Phật giáo tiếp theo tại núi Bà Đen, sau hai công trình nổi tiếng là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và tượng Bồ Tát Di Lặc đạt nhiều kỷ lục thế giới.

Tôn tượng được an vị tại điểm cao nhất của núi Bà Đen, “ẩn giấu” bên trong công trình Thác Ưu Đàm. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni hiện diện ở vị trí cao nhất của ngọn núi, nhưng lại ẩn mình khiêm nhường bên cội sung già, dưới thác nước thanh khiết. Muốn chiêm bái, du khách phải bước vào bên trong, như một ẩn dụ cho hành trình hướng nội – chỉ khi tĩnh tâm, con người mới có thể chạm đến giác ngộ. Lớp không gian Thác Ưu Đàm vừa như che chở, vừa gợi nhắc điển tích hoa Ưu Đàm hiếm nở, nhấn mạnh rằng sự gặp gỡ với Đức Phật luôn là một nhân duyên hiếm quý.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được chế tác bằng đồng đỏ, bề mặt dát nhũ vàng 24k. Tôn tượng có chiều cao 7,2m, được tạo tác với tư thế ngồi kiết già trên đài sen đặt giữa mặt hồ Ưu đàm lung linh sen vàng.

Tay phải Đức Phật thủ ấn giáo hoá tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời của ngài; tay trái nâng quả sung – hình ảnh gắn liền với hành trình giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm.

Bao quanh tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là Thác Ưu Đàm cao 12m, đường kính 50m, được dựng từ 32 cột vàng, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Lấy cảm hứng từ hào quang của Đức Phật tỏa khắp muôn nơi, Thác Ưu Đàm tỏa sáng ánh vàng, tạo điểm nhấn rực rỡ trên đỉnh núi thiêng. Nước từ thác đổ xuống hồ Ưu Đàm, tạo nên một không gian thiêng liêng huyền diệu, tượng trưng cho cát tường, thịnh vượng và tài lộc rải khắp nhân gian.

Theo Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Tôn tượng có dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung với tuổi đời nhiều thập kỷ mang nhiều hàm ý sâu sắc và nhân văn. Nhưng trên hết đó là hướng con người đến những nỗ lực kiến tạo nên các giá trị sống an vui, viên mãn và thánh thiện.

Đến nay tại Việt Nam, núi Bà Đen là nơi hiếm hoi an vị kim thân Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - vị Phật thứ 5 trong 7 vị Phật quá khứ, và là vị Phật thứ 2 trong 5 vị Phật hiền kiếp. Tương truyền, vào ngày Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni giáng sinh, một cơn mưa vàng rơi xuống, vì vậy ngài được gọi là Konagamana (theo tiếng Phạn có nghĩa là “Vị Phật mang đến sự Hoàng kim”).

Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn biểu tượng của lòng từ bi, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho hạnh hỷ xả, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni biểu trưng cho an lạc, cát tường, núi Bà Đen giờ đây đã hội đủ tam Phật từ Quá khứ đến Hiện tại và Tương lai. Theo đó, đức Quán Thế Âm Tây Bổ Đà Sơn là hiện thân của Hiện tại, đức Phật vị lai (Phật của tương lai) là Đức Di Lặc và Đức Phật quá khứ được an vị tại vị trí cao nhất của đỉnh núi thiêng là Đức Câu Na Hàm Mâu Ni.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni sẽ chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 01/01/2026, đưa hành trình du ngoạn Núi Bà Đen của mọi du khách thêm thập toàn viên mãn. Đó sẽ là một hành trình đi từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, để đón nhận đủ đầy từ bi, hỷ xả và an lạc cát tường trên đỉnh thiêng Nam Bộ.