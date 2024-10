Chùa Núi Nổi giữa đồng bằng

(Ngày Nay) - Nằm giữa đồng bằng, Phù Sơn tự (chùa Núi Nổi) tọa lạc tại ấp Giồng Trà Dên (xã Tân Thạnh. TX. Tân Châu), là một trong những điểm đến tâm linh nổi bật của vùng Tây Nam Bộ. Với kiến trúc độc đáo, ngôi chùa thu hút nhiều du khách từ khắp nơi đến chiêm bái.

Chùa núi Nổi tọa lạc tại xã Tân Thạnh (thị xã Tân Châu) từ lâu nổi tiếng với huyền tích linh thiêng. Tích xưa kể rằng, núi Nổi được hình thành từ thời kỳ sơ khai. Khi đó, nơi này là vùng biển cả mênh mông. Có 1 chiếc thuyền buôn đi qua vùng biển này va chạm với đá ngầm bị chìm xuống.

Qua bao biến đổi của thiên nhiên, biển cả không còn. Nơi chiếc thuyền buôn chìm xuống nổi lên ngọn núi. Dù chỉ cao 10m, chu vi hơn 300m, nhưng núi Nổi lại khá nổi tiếng với những kiến trúc tín ngưỡng tâm linh.

Theo lời người dân địa phương, ban đầu trên đỉnh núi Nổi chỉ có ông già râu tóc bạc phơ tu hành trong am lá. Ít lâu sau, ông lão đi đâu mất dạng không ai tìm thấy. Khi am lá hư mục, nhân dân trong vùng cùng nhau dựng lại am và thờ Sơn Thần. Vì vậy, đây là ngôi chùa hiếm hoi ở An Giang có thờ Sơn Thần bên cạnh các công trình liên quan đến Phật Giáo. Hàng năm, lễ vía Sơn Thần được tổ chức tại núi Nổi rất long trọng vào ngày 10/8 âm lịch, với sự tham gia của hàng ngàn người dân địa phương.

Chùa Núi Nổi mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo truyền thống, với sự kết hợp tinh tế giữa các chi tiết trang trí cổ điển và không gian hiện đại.

Bước vào chùa Núi Nổi, du khách cứ ngỡ lạc vào chốn bồng lai. Tự tay thắp nén hương, rồi nghe chuông chùa ngân vang làm cho lòng người thư thả và lắng đọng!

Chánh điện của chùa được thiết kế trang nghiêm, với những nét hoa văn hình rồng chạm khắc tinh xảo.

Khuôn viên chùa được bao bọc bởi nhiều cây xanh, vườn nhỏ, tạo cho du khách cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và không gian tâm linh mang lại cảm giác yên bình cho phật tử đến hành hương.

Hiện nay, chùa Núi Nổi được xây dựng mới với kiến trúc rất đẹp. Mang đến cảm giác thanh tịnh, hài hòa giữa đồng lúa bao la. Những tháng lũ về, công trình kiến trúc này như như đóa sen nở trên mặt nước bao la phảng phất lời tương truyền: Nước ngập đến đâu, núi sẽ nổi lên đến đó!

Ngoài huyền tích linh thiêng, chùa núi Nổi còn là di tích lịch sử - cách mạng của tỉnh An Giang. Nơi đây có liên quan chặt chẽ với căn cứ cách mạng Giồng Trà Dên và là nơi mở lớp đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí đánh giặc trong những năm tháng đạn bom ác liệt. Nhiều thế hệ trụ trì chùa núi Nổi đều có tinh thần yêu nước và tham gia nuôi chứa cán bộ cách mạng.

Với những giá trị lịch sử và tín ngưỡng độc đáo, chùa núi Nổi cần được tiếp tục đầu tư, phát triển thành điểm tham quan, du lịch nổi tiếng, góp phần làm phong phú thêm tiềm năng kinh tế - xã hội của đô thị vùng biên giới Tân Châu.