Đại diện Công an, Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

(Ngày Nay) - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, chiều nay, 6-4-Giáp Thìn (13-5), Đại tá Bùi Công Tú, Trưởng phòng An ninh nội địa, đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM, cùng thành viên đoàn đến Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký tiếp thân mật Đại tá Bùi Công Tú.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa, Đại tá Bùi Công Tú bày tỏ tri ân thời gian qua, GHPGVN TP.HCM đã giúp cho đời sống tinh thần bà con an ổn, từ đó bảo đảm được an ninh trật tự, đóng góp cho sự bình yên của thành phố.

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2568, Đại tá Bùi Công Tú thay mặt lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa thăm hỏi và gởi lời chúc mừng lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử mùa Phật đản an lành.

Dịp này, Đại tá Bùi Công Tú cũng bày tỏ sự quan tâm đến sự kiện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai tổ chức vào năm 2025 tại TP.HCM nên cần có sự chủ động trong công tác an ninh, trật tự đảm bảo cho Đại lễ tại TP.HCM. Đại tá cũng mong thời gian tới cần có sự phối hợp giữa hai đơn vị để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự nhằm bảo đảm an toàn cho khách đến tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025.

Thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Quý cảm ơn Trưởng Phòng An ninh nội địa Bùi Công Tú và thành viên đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhân mùa Phật đản.

Hòa trong niềm hân hoan chung kính mừng ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca của Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa bày tỏ chia sẻ niềm vui với phái đoàn và chúc thành viên nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong đời sống.

* Trước đó, ngày 5-4-Giáp Thìn (12-5), ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Thanh niên VN TP.HCM (hôm nay, 13-5, ông Ngô Minh Hải vừa có quyết định đảm nhiệm Bí thư Thành đoàn TP.HCM) đến Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự cùng chư tôn đức Ban Trị sự tiếp thân mật Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN.