Để cuộc sống không già nua

(Ngày Nay) - Sống đến đâu yêu thương đến đó, người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già…

Cuộc đời, chúng ta muốn đi đường này; hiện thực, thế giới đưa ta đi đường khác. Không có cái gì trọn vẹn như chúng ta muốn. Lúc thiếu; lúc dư. Lúc được; lúc mất. Lúc có; lúc không. Lúc thành; lúc bại.

Đời sống nhiều khi như một vở kịch. Vui buồn đan xen; đến đi biến động. Mệt mỏi, chán nản, thất vọng, sầu lo, tham hận, ngu muội, sáng suốt, kiêu ngạo, bạo động, thương ghét… đan xen và biến động liên tục trong đời.

Chúng ta nhiều lúc muốn ngủ thật yên một giấc ngủ mà không cần phải thức dậy. Chúng ta cũng nhiều lúc muốn bận rộn liên tục để không còn phải quan tâm đến thời gian. Tất cả, dù trạng thái tâm lý nào và hiện thực sinh lý nào, nếu chúng ta nhìn dưới góc nhìn một người đi tìm chính mình, đi hiểu biết mình, đi thiện đẹp mình, đều là lời mời trưởng thành tâm thức.

Tiềm thức, một vùng đất xưa chứa đầy những thông tin về chính mình chưa được hiểu biết hết.

Vô thức, một tấm gương phản chiếu thế giới chân thật bên trong chính mình chưa được thấy rõ nhiều. Nếu mình biết nhìn những gì đi qua cuộc đời mình, dù đau thương nhất, như một tấm gương phản chiếu sự thật nội tâm, mình sẽ thấy những bí ẩn riêng mình, những kết nối riêng mình, đặc biệt là những sự thật về con người trọn vẹn và đích thực mình có. Mình không còn trách hay đỗ lỗi nữa. Mình hiểu kết quả cuộc đời mình sẽ phụ thuộc vào chất lượng hành vi và suy nghĩ của mình.

Không có ai bên ngoài mình xây dựng được cho mình khung trời tự do và hạnh phúc. Khung trời tự do và hạnh phúc mà mình mơ ước đó kỳ thực là kết quả của công trình kiến trúc tâm thức do mình thiết kế và dựng xây.

Đi tìm một thế giới mãn nguyện, từ vật chất đến tinh thần, mà không hiểu sự thật bên trong chính mình qua lăng kính vô thức và tiềm thức là một mê muội.

Muốn cuộc đời hạnh phúc mà không học được những mời gọi trưởng thành từ vô thức là một tối tăm. Không có thiệt thòi nào cho ai bên trong nhân quả cả.

Thông minh có thể cho ai đó trốn tránh có điều kiện. Nhưng nghiệp báo cuối cùng cũng đưa người ta trở lại hiện thực với những gì đã nghĩ và làm dù bí mật hay công khai.

Muốn trưởng thành, muốn kết thúc những mê muội chính mình, muốn minh triết và thênh thang, chúng ta cần phải nhận ra và học bài học từ lời mời trưởng thành qua tiềm thức và vô thức.

Tại sao chúng ta lại thương ghét? Cái gì bên trong tiềm thức chúng ta kết nối với hiện thực đang là làm chúng ta thương ghét? Tại sao chúng ta lại cô đơn, tham muốn hay sợ hãi? Tiềm thức có cái gì liên hệ với hiện thực đang là làm chúng ta phát sinh cô đơn, tham muốn hay sợ hãi không? Chúng ta cần đặt những câu hỏi tương tự như trên để nhìn sâu được vào những tầng sâu, nơi chưa biết nhiều, bên trong tiềm thức.

Càng nhìn được sâu vào tiềm thức, chúng ta càng nhận ra được con người đích thực chính mình. Biết và kết nối được với con người chính mình, chúng ta mới có thể thiết kế và xây dựng được cuộc đời cao đẹp và có hạnh phúc như mình muốn.

Thế giới như nó đang là là một lời mời trưởng thành. Tất cả những đang là, dù được định nghĩa thế nào, dù có trạng thái ra sao, đều là hình ảnh phản chiếu chính mình từ tiềm thức. Có những suy nghĩ và hành động rất vô thức, nhưng nó lại thông tin vô cùng chính xác về con người chính mình.

Mình có thể thông qua mọi kinh nghiệm và cảm thụ của mình, cả ý thức và vô thức, để biết mình và bắt đầu kết nối, làm mới, làm đẹp theo thiết kế mà mình muốn. Khổ đau và hạnh phúc của mình không phải là công trình của người khác.

Mọi kinh nghiệm và cảm thụ đều là lời mời trưởng thành, lời mời tỉnh thức. Khi chúng ta cho phép mọi kinh nghiệm và cảm thụ sống như nó là, chúng ta sẽ khác biệt. Một khác biệt đẹp, lạ, an, yêu và trưởng thành với đầy đủ khóc cười, thương ghét trong cả ý thức và vô thức hồn nhiên.

Vì thế mà :

Sống đến đâu học hỏi đến đó, người thích học hỏi sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu đọc sách đến đó, người thích đọc sách sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu tỉnh táo đến đó, người thích sự tỉnh táo sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu vận động đến đó, người thích vận động sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu chăm chỉ đến đó, người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu mơ ước đến đó, người thích ước mơ sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu mỉm cười đến đó, người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu vui vẻ đến đó, người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già.

Sống đến đâu yêu thương đến đó, người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già…