Đoàn Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cúng dường trường hạ ở Đồng Tháp

(Ngày Nay) - Được sự kết nối của Thượng tọa Thích Thiện Hữu, trụ trì chùa Phước Đức (phường Sa Đéc, Đồng Tháp), phái đoàn Tăng Ni và Phật tử đến từ TP.HCM đã có chuyến viếng thăm và vấn an tại các trường hạ trong tỉnh Đồng Tháp.

Tại mỗi hạ trường, đại diện phái đoàn cùng Thượng tọa Thích Thiện Hữu đã thành kính dâng hương lễ Phật, nguyện cầu quốc thái dân an, và vấn an ân cần sức khỏe chư hành giả an cư.

Chư Tôn đức lãnh đạo trường hạ cũng đã dành thời gian quý báu để lắng nghe những chia sẻ chân thành về tình hình tu học và sinh hoạt tại các trường hạ, những thuận lợi cũng như những khó khăn trong đời sống.

Đặc biệt, với tấm lòng phụng sự Tam Bảo, phái đoàn đã trang trọng dâng tịnh tài, tịnh vật cúng dường, góp phần thiết thực hỗ trợ cho việc tu học và sinh hoạt của chư Tăng Ni tại các trường hạ, thể hiện tinh thần hộ trì Phật pháp.