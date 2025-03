Đời người mỗi ngày mỗi ngắn lại

(Ngày Nay) - Thời gian trôi qua không chờ đợi ai, và đời người, dù dài hay ngắn, cũng chỉ là một chặng đường hữu hạn. Mỗi ngày trôi qua, ta lại tiến gần hơn đến điểm cuối cùng, và khi nhận thức được điều này, ta mới thực sự hiểu giá trị của từng khoảnh khắc.

Những năm tháng tuổi trẻ, ta từng dại khờ, từng để tâm quá nhiều đến những chuyện không đáng. Ta dành thời gian quan tâm đến những người không thật lòng, đau buồn vì những điều chẳng có ý nghĩa. Có những lúc ta để tâm đến ánh mắt người đời, lo sợ những lời phán xét vô nghĩa. Nhưng đến một ngày, khi đã trải qua đủ những thăng trầm, ta mới nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du, còn điều đáng quý nhất chính là sự bình an trong tâm hồn.

Có một giai đoạn trong đời, ta cứ mãi chạy theo những điều xa xôi, mải miết kiếm tìm hạnh phúc ở nơi nào đó mà quên rằng, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là một buổi sáng bình yên, một tách trà thơm, hay một cuộc trò chuyện chân thành với những người thương yêu. Ta cứ nghĩ rằng cuộc sống phải có những thành tựu vang dội mới đáng giá, mà quên mất rằng chính những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày mới là điều làm nên ý nghĩa cuộc đời.

Những ngày tháng sau này, ta nguyện thay đổi. Ta sẽ học cách trân trọng những người thật lòng với ta, biết ơn những ai đã luôn ở bên trong những lúc khó khăn. Ta sẽ không còn phí phạm thời gian vào những mối quan hệ hời hợt, không còn cố níu giữ những điều đã không còn phù hợp. Nếu một người mang đến niềm vui, ta sẽ kết nối, còn nếu một mối quan hệ chỉ toàn nặng nề, ta sẽ mạnh dạn buông bỏ.

Ta cũng sẽ học cách yêu những công việc mình cần làm. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, nhưng nếu ta biết nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, biết tìm thấy niềm vui trong cả những trách nhiệm, ta sẽ thấy mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng hơn. Khi ta không còn gượng ép bản thân vào những điều không mang lại hạnh phúc, ta sẽ sống một cuộc đời tự do hơn, trọn vẹn hơn.

Quan trọng nhất, ta sẽ tập trung vào những điều thực sự khiến ta hứng thú. Ta sẽ đọc những cuốn sách khiến ta say mê, nghe những bản nhạc làm ta rung động, đi đến những nơi khiến ta cảm thấy an yên. Ta sẽ không cố gắng chạy theo những chuẩn mực do người khác đặt ra, mà sẽ lắng nghe chính mình, để hiểu mình thật sự muốn gì và cần gì.

Cuộc đời này vốn không dài, vậy nên hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa. Hãy yêu thương những người xứng đáng, trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, và đừng lãng phí thời gian vào những điều không đáng. Hãy sống một cuộc đời mà khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười, nhẹ nhõm và thanh thản.