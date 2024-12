GHPGVN chúc mừng Giáng sinh năm 2024 tại Tổng hội thánh Tin Lành VN tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Chiều 23/12, phái đoàn đại diện GHPGVN do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Văn phòng 1 T.Ư đã tới Tổng hội thánh Tin Lành VN miền Bắc chúc mừng Giáng sinh năm 2024.

Phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật Hòa thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lời thăm hỏi và gửi lời chúc Mục sư hội trưởng, các mục sư, bà con tín hữu mùa Giáng sinh an lành, mạnh khỏe, năm mới an khang, thịnh vượng, luôn an vui, sức khỏe và làm nhiều việc tốt đạo đẹp đời để xây dựng đất nước, mang lại hạnh phúc cho xã hội.

Tại buổi gặp mặt mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản gửi lời cảm ơn phái đoàn chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, mong muốn tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa 2 tôn giáo luôn được duy trì để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh. Kính chúc quý chư tôn đức GHPGVN một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thành công trong mọi công việc.