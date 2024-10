GHPGVN điều chỉnh chủ đề chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Thông tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho Báo Giác Ngộ biết, hôm nay, 10-10-2024, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã ký công văn điều chỉnh từ ngữ trong chủ đề hội thảo tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Theo đó, Công văn số 314/HĐTS-VP1, gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) TP.HCM cho biết: Ngày 30-9-2024, Hội đồng Trị sự GHPGVN có gửi thông báo kết quả Phiên họp thứ nhất giữa Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV) diễn ra ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) thống nhất các nội dung của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, trong đó có chủ đề của Đại lễ.

Sau khi tiếp thu ý kiến về việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh và biên dịch sang tiếng Việt, Hội đồng Trị sự GHPGVN xin điều chỉnh và chính thức sử dụng tên của chủ đề chính và các chủ đề phụ của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 như sau:

Chủ đề chính:

“Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” (Unity and Inclusivity for Human Dignity: Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development).

Các chủ đề phụ:

(1) Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì Hòa bình thế giới (Cultivating Inner Peace for World Peace);

(2) Tha thứ và chữa lành bằng Chánh niệm: Con đường hòa giải (Forgiveness Mindful Healing: A Path to Reconciliation);

(3) Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người (Buddhist Compassion in Action: Shared Responsibility for Human Development);

(4) Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững (Mindfulness in Education for a Compassionate and Sustainable Future);

(5) Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu (Fostering Unity: Collaborative Efforts for Global Harmony).